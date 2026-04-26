ЗАЕС знову перебувала у блекауті, - "Енерогоатом"
Сьогодні, 26 квітня Запорізька атомна електростанція вкотре втратила зовнішнє електроживлення.
Про це повідомили в "Енергоатомі", передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, відбулося відключення лінії електропередачі "Феросплавна‑1", через що станція перейшла в режим блекауту. Впродовж півтори години станція живилася від 19-и резервних дезельгенераторів.
15-й блекаут
В "Енергоатомі" наголосили, що це вже п’ятнадцятий випадок блекауту на ЗАЕС з моменту її окупації. Кожен такий інцидент суттєво підвищує ризики для ядерної та радіаційної безпеки не лише України, а й Європи.
Ситуація вкотре підтверджує необхідність якнайшвидшого повернення станції під повний контроль України та її законного оператора – Енергоатома, що є єдиною гарантією безпечної експлуатації найбільшої атомної станції Європи", - наголошується в повідомленні.
