ЗАЕС знову перебувала у блекауті, - "Енерогоатом"

Сьогодні, 26 квітня Запорізька атомна електростанція вкотре втратила зовнішнє електроживлення.

Про це повідомили в "Енергоатомі", передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, відбулося відключення лінії електропередачі "Феросплавна‑1", через що станція перейшла в режим блекауту. Впродовж півтори години станція живилася від 19-и резервних дезельгенераторів.

15-й блекаут

В "Енергоатомі" наголосили, що це вже п’ятнадцятий випадок блекауту на ЗАЕС з моменту її окупації. Кожен такий інцидент суттєво підвищує ризики для ядерної та радіаційної безпеки не лише України, а й Європи.

Ситуація вкотре підтверджує необхідність якнайшвидшого повернення станції під повний контроль України та її законного оператора – Енергоатома, що є єдиною гарантією безпечної експлуатації найбільшої атомної станції Європи", - наголошується в повідомленні.

