УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6787 відвідувачів онлайн
Новини живлення окупованої ЗАЕС Окупація Росією ЗАЕС
438 3

ЗАЕС знову перебувала у блекауті, - "Енерогоатом"

Сьогодні, 26 квітня Запорізька атомна електростанція вкотре втратила зовнішнє електроживлення.

Про це повідомили в "Енергоатомі", передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Як зазначається, відбулося відключення лінії електропередачі "Феросплавна‑1", через що станція перейшла в режим блекауту. Впродовж півтори години станція живилася від 19-и резервних дезельгенераторів.

15-й блекаут

В "Енергоатомі" наголосили, що це вже п’ятнадцятий випадок блекауту на ЗАЕС з моменту її окупації. Кожен такий інцидент суттєво підвищує ризики для ядерної та радіаційної безпеки не лише України, а й Європи.

Ситуація вкотре підтверджує необхідність якнайшвидшого повернення станції під повний контроль України та її законного оператора – Енергоатома, що є єдиною гарантією безпечної експлуатації найбільшої атомної станції Європи", - наголошується в повідомленні.

Автор: 

Енергоатом (1723) ЗАЕС (1517) блекаут (142)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а нас це не має ібати .. вона на окупованій території
показати весь коментар
26.04.2026 23:22 Відповісти
показати весь коментар
26.04.2026 23:47 Відповісти
У 2017 році проти Баліцкого було відкрито кримінальне провадження через сепаратистські висловлювання. Порошенко не вдалося його посадити. Зєлєнскій лапами Вєнєдіктовой закрив справу проти Баліцкого,а вже в 2022 сприяв окупації Запоріжської області та захопленню АЕС. Баліцкій став гауляйтером. До 2022 дєпутат Баліцкій відкрито підтримував ***** публічно в ВР України. Зєльониє ржали разом з Баліцкім...
показати весь коментар
27.04.2026 00:29 Відповісти
 
 