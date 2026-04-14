Вмикалися генератори: ЗАЕС пережила черговий блекаут після втрати зовнішнього живлення

14 квітня на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС було припинено постачання зовнішнього електроживлення з української енергосистеми для забезпечення власних потреб станції.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатому".

"Унаслідок недолугих дій загарбників на тимчасово окупованій території ЗАЕС опинилася в блекауті. На станції автоматично запустилися 19 резервних дизель-генераторів. За півтори години зовнішнє електроживлення ЗАЕС було відновлено", ‒ йдеться у повідомленні.

В "Енергоатомі" зазначили, що функціонування найбільшого атомного об’єкта Європи під контролем російських військових створює постійні ризики для енергетичної безпеки регіону. Від початку окупації станція вже пережила 13 блекаутів і неодноразово працювала в умовах критичного обмеження зовнішнього живлення.

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Наразі ЗАЕС отримує електроенергію через лінію 330 кВ "Феросплавна-1". Основна лінія 750 кВ "Дніпровська" залишається відключеною з 24 березня.

Нагадаємо, 20 лютого Запорізька атомна електростанція забезпечувалася електроенергією лише через одну зовнішню лінію після втрати резервного підключення. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що лінія електропередачі "Феросплавна-1" вийшла з ладу 10 лютого унаслідок бойових дій.

Як повідомлялося, Росія відмовилася передати контроль над Запорізькою АЕС Сполученим Штатам у межах потенційної мирної угоди. За американським планом, США мали б узяти на себе управління станцією, зокрема відповідальність за розподіл електроенергії між Україною та Росією. Проте Москва від цієї пропозиції відмовилася.