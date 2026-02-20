Для живлення Запорізької АЕС залишилася єдина лінія електропередачі, ‒ МАГАТЕ

Запорізька атомна електростанція, яка перебуває під контролем Росії, наразі працює лише на одній зовнішній лінії електропередач після втрати резервної лінії понад тиждень тому.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що лінія електропередач "Феросплавна-1" вийшла з ладу 10 лютого, "за наявною інформацією, в результаті військових дій", ‒ повідомляє Reuters.

За словами Гроссі, найбільша в Європі атомна електростанція з шістьма реакторами, наразі працює лише від зовнішнього живлення Дніпровської лінії електропередач.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

ЗАЕС, захоплена російськими військами на початку вторгнення Москви в Україну, наразі не виробляє електроенергію. Водночас станція потребує постійного живлення для охолодження ядерного матеріалу та запобігання його перегріванню.

Росія та Україна регулярно звинувачують одна одну у веденні бойових дій поблизу станції, що може становити загрозу ядерній безпеці.

Дві зовнішні лінії електропередач кілька разів виходили з ладу, що змушувало працівників ЗАЕС покладатися лише на дизельні генератори.

Як повідомлялося, Росія відмовилася передати контроль над Запорізькою АЕС США в рамках потенційної мирної угоди. Згідно з американським планом, США мали взяти на себе управління станцією, зокрема здійснювати розподіл електроенергії між Україною та Росією. Проте Москва від цієї ініціативи відмовилася.

Натомість РФ наполягає на збереженні самостійного контролю над АЕС. У Кремлі зазначають, що за такого підходу Україна могла б отримувати електроенергію за низькими цінами.