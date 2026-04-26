Зеленський і Гросі домовилися продовжувати місії МАГАТЕ для забезпечення постійного моніторингу стану ЗАЕС. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, під час якої наголосив на неприпустимості формалізації та легалізації російського перебування на Запорізькій атомній електростанції.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, сторони обговорили тимчасові відключення від електропостачання блоків АЕС, зниження їхньої потужності та можливі наслідки цих злочинних дій.

"Для безпечної експлуатації станція має повернутися під керівництво ліцензованого оператора та ядерного регулятора України", - наголосив презмдент.

Місія МАГАТЕ

Також Зеленський і Гроссі домовилися продовжувати місії МАГАТЕ для забезпечення постійного моніторингу стану ЗАЕС.

"Вдячний Рафаелю Гроссі та команді агентства за візит до нашої країни в сорокові роковини Чорнобильської катастрофи", - додав він.

