Зеленський сьогодні говоритиме з Гроссі про деокупацію ЗАЕС

Під час переговорів із керівником МАГАТЕ Україна планує обговорити відновлення контролю над Запорізькою АЕС, а також активізацію дипломатичних кроків для забезпечення безпеки на станції.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Україна обговорює з МАГАТЕ ситуацію на Запорізькій АЕС

"У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення Росії, було окуповано нашу ЧАЕС. Не секрет, що тоді там планували теракти різного характеру. Ми відвоювали, деокупували нашу станцію і, вважаю, цим зупинили потенційний теракт", - нагадав він.

Глава держави підкреслив, що Росія продовжила завдати ударів: била дронами і були влучання. Також були залучені міжнародні партнери, щоб відновити саркофаг.

"До цього часу ризики існують, і це безумовно пов’язано з тим, що війна не закінчилась", - додав Зеленський.

Зеленський про ризики окупації атомної станції

Президент зауважив, що Росія також окупувала Запорізьку атомну станцію, "застосовувала різну важку зброю по атомних блоках і адміністративних будівлях. Зрештою вона захопила цю станцію, шість енергоблоків якої сьогодні не працюють".

"Чим довше триває цей процес, тим більшими є ризики, зокрема щодо великої атомної станції, які можуть бути навіть більшими, ніж ризики Чорнобиля", - заявив він.

Глава держави наголосив, що важливий досвід Японії та інших партнерів, аби змусити дипломатично агресора звільнити станцію та відновити її роботу.

"Сьогодні у нас буде зустріч з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі, щоб тиснути на всіх партнерів розмовляти з МАГАТЕ та доєднуватись до ініціатив та знаходити виключно дипломатичний виключно шлях, щоб станція була деокупована мирним шляхом, і щоб менеджмент перейшов в руки України. І тоді ми зможемо зафіксувати, що, саме з цього моменту, це буде безпечно для людей, для планети", - додав Зеленський.