УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5667 відвідувачів онлайн
Новини Окупація Росією ЗАЕС Безпека на ЧАЕС
899 13

Зеленський сьогодні говоритиме з Гроссі про деокупацію ЗАЕС

Під час переговорів із керівником МАГАТЕ Україна планує обговорити відновлення контролю над Запорізькою АЕС, а також активізацію дипломатичних кроків для забезпечення безпеки на станції.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення Росії, було окуповано нашу ЧАЕС. Не секрет, що тоді там планували теракти різного характеру. Ми відвоювали, деокупували нашу станцію і, вважаю, цим зупинили потенційний теракт", - нагадав він.

Глава держави підкреслив, що Росія продовжила завдати ударів: била дронами і були влучання. Також були залучені міжнародні партнери, щоб відновити саркофаг.

"До цього часу ризики існують, і це безумовно пов’язано з тим, що війна не закінчилась", - додав Зеленський.

Президент зауважив, що Росія також окупувала Запорізьку атомну станцію, "застосовувала різну важку зброю по атомних блоках і адміністративних будівлях. Зрештою вона захопила цю станцію, шість енергоблоків якої сьогодні не працюють".

"Чим довше триває цей процес, тим більшими є ризики, зокрема щодо великої атомної станції, які можуть бути навіть більшими, ніж ризики Чорнобиля", - заявив він.

Глава держави наголосив, що важливий досвід Японії та інших партнерів, аби змусити дипломатично агресора звільнити станцію та відновити її роботу.

"Сьогодні у нас буде зустріч з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі, щоб тиснути на всіх партнерів розмовляти з МАГАТЕ та доєднуватись до ініціатив та знаходити виключно дипломатичний виключно шлях, щоб станція була деокупована мирним шляхом, і щоб менеджмент перейшов в руки України. І тоді ми зможемо зафіксувати, що, саме з цього моменту, це буде безпечно для людей, для планети", - додав Зеленський.

Автор: 

МАГАТЕ (819) ЧАЕС (566) ЗАЕС (1517)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Квартальний дебіл прогуляв школу,купив диплом.Кацапи ніколи нічого не віддадуть доки не забрати або не розваляться
показати весь коментар
26.04.2026 15:06 Відповісти
+7
О! Безтолкове чмо уже все "повирішувало" і тепер "взялось" за інше. Геть мудака та його зелену банду.
показати весь коментар
26.04.2026 15:15 Відповісти
+5
... Посидять
...поnuzgЯть
...розійдуться

Як завжди...
показати весь коментар
26.04.2026 15:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
Він й сам це знає, тому, це, так зване "обговорення деокупації" просто імітація бурхливої діяльності. Все там закінчується розмовами на кшталт "дайтє дєнєх для захисту атомних станцій" й страшилками у стилі Чорнобиль-2
показати весь коментар
26.04.2026 15:15 Відповісти
Можливо в мацкву,як в старі добрі часи і пісюном по роялю ,може подіє і повернуть ЗАЕС
показати весь коментар
26.04.2026 15:09 Відповісти
Якою б муйнею не маятись, аби не вирішувати питання по суті.
показати весь коментар
26.04.2026 15:12 Відповісти
показати весь коментар
показати весь коментар
Якби не війна все вирішувалось би по іншому.
показати весь коментар
26.04.2026 15:38 Відповісти
про що говорити ? він хоче щоб ботан Гросі деокупіровав АЄС від русні?
показати весь коментар
26.04.2026 15:22 Відповісти
Так "паше" бідненький 😅
показати весь коментар
26.04.2026 15:29 Відповісти
Наш потужний Лідор привіз пять автобусів з Азербайджану. Що знову не так, порохоботи?
показати весь коментар
26.04.2026 15:33 Відповісти
Твій Гроссі здасть тебе *****(Говорити про деокупацію треба з ЗСУ(
показати весь коментар
26.04.2026 15:35 Відповісти
и гросся прикажет путе и он деокупирует
показати весь коментар
26.04.2026 16:50 Відповісти
 
 