Зеленский сегодня будет говорить с Гросси о деоккупации ЗАЭС

В ходе переговоров с главой МАГАТЭ Украина планирует обсудить восстановление контроля над Запорожской АЭС, а также активизацию дипломатических мер по обеспечению безопасности на станции.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В 2022 году, во время полномасштабного вторжения России, была оккупирована наша ЧАЭС. Не секрет, что тогда там планировали теракты различного характера. Мы отвоевали, деоккупировали нашу станцию и, считаю, этим остановили потенциальный теракт", — напомнил он.

Глава государства подчеркнул, что Россия продолжила наносить удары: била дронами и были попадания. Также были привлечены международные партнеры, чтобы восстановить саркофаг.

"До сих пор риски существуют, и это, безусловно, связано с тем, что война не закончилась", — добавил Зеленский.

Президент отметил, что Россия также оккупировала Запорожскую атомную станцию, "применяла различное тяжелое оружие по атомным блокам и административным зданиям. В итоге она захватила эту станцию, шесть энергоблоков которой сегодня не работают".

"Чем дольше длится этот процесс, тем больше риски, в частности в отношении крупной атомной станции, которые могут быть даже больше, чем риски Чернобыля", — заявил он.

Глава государства подчеркнул, что важен опыт Японии и других партнеров, чтобы дипломатическим путем заставить агрессора освободить станцию и возобновить ее работу.

"Сегодня у нас будет встреча с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси, чтобы оказать давление на всех партнеров, чтобы они вели переговоры с МАГАТЭ, присоединялись к инициативам и находили исключительно дипломатический путь, чтобы станция была деоккупирована мирным путем, и чтобы управление перешло в руки Украины. И тогда мы сможем зафиксировать, что именно с этого момента это будет безопасно для людей, для планеты", — добавил Зеленский.

26.04.2026 15:06 Ответить
26.04.2026 15:15 Ответить
Квартальний дебіл прогуляв школу,купив диплом.Кацапи ніколи нічого не віддадуть доки не забрати або не розваляться
Він й сам це знає, тому, це, так зване "обговорення деокупації" просто імітація бурхливої діяльності. Все там закінчується розмовами на кшталт "дайтє дєнєх для захисту атомних станцій" й страшилками у стилі Чорнобиль-2
26.04.2026 15:15 Ответить
Можливо в мацкву,як в старі добрі часи і пісюном по роялю ,може подіє і повернуть ЗАЕС
26.04.2026 15:09 Ответить
Якою б муйнею не маятись, аби не вирішувати питання по суті.
26.04.2026 15:12 Ответить
... Посидять
...поnuzgЯть
...розійдуться

Як завжди...
26.04.2026 15:12 Ответить
О! Безтолкове чмо уже все "повирішувало" і тепер "взялось" за інше. Геть мудака та його зелену банду.
26.04.2026 15:15 Ответить
Якби не війна все вирішувалось би по іншому.
26.04.2026 15:38 Ответить
про що говорити ? він хоче щоб ботан Гросі деокупіровав АЄС від русні?
26.04.2026 15:22 Ответить
Так "паше" бідненький 😅
26.04.2026 15:29 Ответить
Наш потужний Лідор привіз пять автобусів з Азербайджану. Що знову не так, порохоботи?
26.04.2026 15:33 Ответить
Твій Гроссі здасть тебе *****(Говорити про деокупацію треба з ЗСУ(
26.04.2026 15:35 Ответить
и гросся прикажет путе и он деокупирует
26.04.2026 16:50 Ответить
 
 