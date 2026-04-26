Зеленский сегодня будет говорить с Гросси о деоккупации ЗАЭС

В ходе переговоров с главой МАГАТЭ Украина планирует обсудить восстановление контроля над Запорожской АЭС, а также активизацию дипломатических мер по обеспечению безопасности на станции.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Украина обсуждает с МАГАТЭ ситуацию на Запорожской АЭС

"В 2022 году, во время полномасштабного вторжения России, была оккупирована наша ЧАЭС. Не секрет, что тогда там планировали теракты различного характера. Мы отвоевали, деоккупировали нашу станцию и, считаю, этим остановили потенциальный теракт", — напомнил он.

Глава государства подчеркнул, что Россия продолжила наносить удары: била дронами и были попадания. Также были привлечены международные партнеры, чтобы восстановить саркофаг.

"До сих пор риски существуют, и это, безусловно, связано с тем, что война не закончилась", — добавил Зеленский.

Зеленский о рисках оккупации атомной станции

Президент отметил, что Россия также оккупировала Запорожскую атомную станцию, "применяла различное тяжелое оружие по атомным блокам и административным зданиям. В итоге она захватила эту станцию, шесть энергоблоков которой сегодня не работают".

"Чем дольше длится этот процесс, тем больше риски, в частности в отношении крупной атомной станции, которые могут быть даже больше, чем риски Чернобыля", — заявил он.

Глава государства подчеркнул, что важен опыт Японии и других партнеров, чтобы дипломатическим путем заставить агрессора освободить станцию и возобновить ее работу.

"Сегодня у нас будет встреча с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси, чтобы оказать давление на всех партнеров, чтобы они вели переговоры с МАГАТЭ, присоединялись к инициативам и находили исключительно дипломатический путь, чтобы станция была деоккупирована мирным путем, и чтобы управление перешло в руки Украины. И тогда мы сможем зафиксировать, что именно с этого момента это будет безопасно для людей, для планеты", — добавил Зеленский.