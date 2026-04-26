Зеленский и Гросси договорились продолжать миссии МАГАТЭ для обеспечения постоянного мониторинга состояния ЗАЭС. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, в ходе которой подчеркнул недопустимость формализации и легализации присутствия России на Запорожской атомной электростанции.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале.

Что известно

Как отмечается, стороны обсудили временные отключения от электроснабжения блоков АЭС, снижение их мощности и возможные последствия этих преступных действий.

"Для безопасной эксплуатации станция должна вернуться под руководство лицензированного оператора и ядерного регулятора Украины", - подчеркнул президент.

Миссия МАГАТЭ

Также Зеленский и Гросси договорились продолжить миссии МАГАТЭ для обеспечения постоянного мониторинга состояния ЗАЭС.

"Благодарен Рафаэлю Гросси и команде агентства за визит в нашу страну в сороковую годовщину Чернобыльской катастрофы", - добавил он.

