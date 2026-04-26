Зеленский и Гросси договорились продолжать миссии МАГАТЭ для обеспечения постоянного мониторинга состояния ЗАЭС. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, в ходе которой подчеркнул недопустимость формализации и легализации присутствия России на Запорожской атомной электростанции.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, стороны обсудили временные отключения от электроснабжения блоков АЭС, снижение их мощности и возможные последствия этих преступных действий.
"Для безопасной эксплуатации станция должна вернуться под руководство лицензированного оператора и ядерного регулятора Украины", - подчеркнул президент.
Миссия МАГАТЭ
Также Зеленский и Гросси договорились продолжить миссии МАГАТЭ для обеспечения постоянного мониторинга состояния ЗАЭС.
"Благодарен Рафаэлю Гросси и команде агентства за визит в нашу страну в сороковую годовщину Чернобыльской катастрофы", - добавил он.
