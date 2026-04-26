Зеленский и Гросси посетили открытие выставки в музее "Чорнобиль". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси приняли участие в открытии новой постоянной экспозиции Национального музея "Чорнобиль": "Чорнобиль: люди і сенси".

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

Оккупация ЧАЭС

Зеленский подчеркнул, что важно помнить, какой ущерб нанесла Россия во время оккупации ЧАЭС и какую угрозу представляют российские обстрелы для ядерной безопасности мира.

"Благодарен сотрудникам музея "Чорнобиль" за эту важную работу и сохранение памяти о катастрофе на Чернобыльской АЭС. Большая благодарность всем ликвидаторам этой катастрофы", - отметил президент.

Читайте также: Зафиксировано более 90 пролетов российских БПЛА возле саркофага на ЧАЭС, - Кравченко

Ситуация с конфайнментом

Кроме того, Зеленский заслушал доклад министра внутренних дел Украины Игоря Клименко о проведенных работах по ликвидации последствий российского удара дроном по конфайнменту 14 февраля 2025 года и важности дальнейшей поддержки со стороны партнеров.

Читайте также: После удара РФ по ЧАЭС укрытие повреждено – есть риск поднятия радиоактивной пыли, - директор ЧАЭС Тараканов

Зеленский Владимир (24057) ЧАЭС (577) Рафаэль Гросси (227)
Бред якийсь!Не спеціалісти в області ядерної енергетики,а міністр внутрішніх справ докладує ЗЕленському про проведення робіт по ліквідації наслідків російського удару по укриттю 4 енергоблока ЧАЕС.Треба щоб міністр охорони здоров'я Ляшко або голова Укрпошти Смілянський доложив ЗЕленському про проведенні роботи.
Тому і бардак такий в країні що півуни та клоуни країною керують.
26.04.2026 18:19 Ответить
Колю «котлету» забули запросити, щоб всіх з «святом» привітав.
26.04.2026 18:24 Ответить
зеленский, хто зняв з беларашкінського кордону танкову бригаду та замостив свіжий асфальт у дві полоси в один бік у 21 році. Воно зараз херой - ексурсії возить, патріот грьобаний.
26.04.2026 18:34 Ответить
ні хто б не знав що є якись Гроссі, якби не захоплення русняками ЗАЕС
26.04.2026 18:39 Ответить
Да, 40 лет аварии на ЧАЕС. Но теме не популярна. Нечего власти сказать? Кто разграбили могильники с техникой? Кто разграбил жилой фонд и коммуникации, кто разграбил реакторы? Кто своими решениями Украину держит в заложниках ЕСПЧ? Музей посмотрели? Здорово. Все политики «герои», почему народ Украины в сраци?
26.04.2026 18:54 Ответить
 
 