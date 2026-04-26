Зеленский и Гросси посетили открытие выставки в музее "Чорнобиль". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси приняли участие в открытии новой постоянной экспозиции Национального музея "Чорнобиль": "Чорнобиль: люди і сенси".

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

Оккупация ЧАЭС

Зеленский подчеркнул, что важно помнить, какой ущерб нанесла Россия во время оккупации ЧАЭС и какую угрозу представляют российские обстрелы для ядерной безопасности мира.

"Благодарен сотрудникам музея "Чорнобиль" за эту важную работу и сохранение памяти о катастрофе на Чернобыльской АЭС. Большая благодарность всем ликвидаторам этой катастрофы", - отметил президент.

Ситуация с конфайнментом

Кроме того, Зеленский заслушал доклад министра внутренних дел Украины Игоря Клименко о проведенных работах по ликвидации последствий российского удара дроном по конфайнменту 14 февраля 2025 года и важности дальнейшей поддержки со стороны партнеров.

Читайте также: После удара РФ по ЧАЭС укрытие повреждено – есть риск поднятия радиоактивной пыли, - директор ЧАЭС Тараканов