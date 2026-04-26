УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7170 відвідувачів онлайн
Новини Відео Удар дрона по ЧАЕС
1 058 5

Зеленський і Гроссі відвідали відкриття виставки в музеї "Чорнобиль". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський разом із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі взяли участь у відкритті нової постійної експозиції Національного музею "Чорнобиль": "Чорнобиль: люди і сенси".

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Окупація ЧАЕС

Зеленський наголосив, що важливо пам’ятати, якої шкоди завдала Росія під час окупації ЧАЕС та яку загрозу становлять російські обстріли для ядерної безпеки світу.

"Вдячний працівникам музею "Чорнобиль" за цю важливу роботу та збереження памʼяті про катастрофу на Чорнобильській АЕС. Велика вдячність усім ліквідаторам цієї катастрофи", - зазначив президент.

Ситуація з конфайнментом

Крім того, Зеленський заслухав доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка щодо проведених робіт для ліквідації наслідків російського удару дроном по конфайнменту 14 лютого 2025 року та важливості подальшої підтримки з боку партнерів.

Автор: 

Зеленський Володимир (27578) ЧАЕС (566) Гроссі Рафаель (346)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бред якийсь!Не спеціалісти в області ядерної енергетики,а міністр внутрішніх справ докладує ЗЕленському про проведення робіт по ліквідації наслідків російського удару по укриттю 4 енергоблока ЧАЕС.Треба щоб міністр охорони здоров'я Ляшко або голова Укрпошти Смілянський доложив ЗЕленському про проведенні роботи.
Тому і бардак такий в країні що півуни та клоуни країною керують.
показати весь коментар
26.04.2026 18:19 Відповісти
Колю «котлету» забули запросити, щоб всіх з «святом» привітав.
показати весь коментар
26.04.2026 18:24 Відповісти
зеленский, хто зняв з беларашкінського кордону танкову бригаду та замостив свіжий асфальт у дві полоси в один бік у 21 році. Воно зараз херой - ексурсії возить, патріот грьобаний.
показати весь коментар
26.04.2026 18:34 Відповісти
ні хто б не знав що є якись Гроссі, якби не захоплення русняками ЗАЕС
показати весь коментар
26.04.2026 18:39 Відповісти
Да, 40 лет аварии на ЧАЕС. Но теме не популярна. Нечего власти сказать? Кто разграбили могильники с техникой? Кто разграбил жилой фонд и коммуникации, кто разграбил реакторы? Кто своими решениями Украину держит в заложниках ЕСПЧ? Музей посмотрели? Здорово. Все политики «герои», почему народ Украины в сраци?
показати весь коментар
26.04.2026 18:54 Відповісти
 
 