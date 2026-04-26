Зеленський і Гроссі відвідали відкриття виставки в музеї "Чорнобиль". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський разом із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі взяли участь у відкритті нової постійної експозиції Національного музею "Чорнобиль": "Чорнобиль: люди і сенси".

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Окупація ЧАЕС

Зеленський наголосив, що важливо пам’ятати, якої шкоди завдала Росія під час окупації ЧАЕС та яку загрозу становлять російські обстріли для ядерної безпеки світу.

"Вдячний працівникам музею "Чорнобиль" за цю важливу роботу та збереження памʼяті про катастрофу на Чорнобильській АЕС. Велика вдячність усім ліквідаторам цієї катастрофи", - зазначив президент.

Ситуація з конфайнментом

Крім того, Зеленський заслухав доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка щодо проведених робіт для ліквідації наслідків російського удару дроном по конфайнменту 14 лютого 2025 року та важливості подальшої підтримки з боку партнерів.

