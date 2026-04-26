Росіяни перетворили ЗАЕС на об’єкт війни: ведуть звідти обстріли, зберігають зброю, снаряди та військову техніку, - Зеленський. ВIДЕО

Росіяни перетворили Запорізьку атомну станцію на обʼєкт для своєї війни, а місто Енергодар фактично тримають у заручниках.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу з нагоди 40-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС, передає Цензор.НЕТ.

Ситуація на ЗАЕС

"Росіяни перетворили й нашу Запорізьку атомну станцію – найбільшу станцію в Європі – на обʼєкт для своєї війни, ведуть обстріли звідти проти наших міст і сіл, зберігають на ЗАЕС зброю, снаряди, військову техніку, замінували периметр станції, тримають наше місто Енергодар фактично в заручниках. ЗАЕС уже чотирнадцять разів проходила через повне знеструмлення", - зазначив президент.

"Дурна сила"

Він наголосив, що коли світ має справу з Росією, кожен повинен усвідомлювати, що має справу з абсолютно "безвідповідальною й багато в чому просто дурною силою", яку треба реально обмежувати заради загальної безпеки.

"Саме тому санкції світу потрібні сильні, протидія злу має бути сильна, підтримка тих, хто захищає життя, теж має бути достатньо сильна", - додав Зеленський.

Також Зеленський наголосив, що один тільки факт того, що росіяни завдали удару дроном навіть по конфайнменту, який закриває рештки четвертого енергоблока ЧАЕС, свідчить, що Росія не може бути учасником цивілізованих міжнародних відносин.

Реалізація домовленостей щодо чотирьох нових зон розведення військ і 19 місць для розмінування почнеться з початку 2021 року.

Про це https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3162504-cotiri-dilanki-rozvedenna-i-19-misc-rozminuvanna-ermak-kaze-so-pocnut-u-sicni-na-donbasi.html повідомляє інформаційне агенство Укрінформ з посиланням на керівника ОП Андрія Єрмака.

Також важливим керівник ОП вважає відкриття на лінії розмежування у цьому році двох нових КВПП - ******** центрів, де можна отримати різні послуги.
27.04.2026 00:01 Відповісти
Яке воно тупе,очей від листочка не відводе
27.04.2026 00:04 Відповісти
Ідіот тупий нахера їм віддав її на початку війни?! Психіатри майбутнього будуть його мозок вивчати
27.04.2026 00:55 Відповісти
27.04.2026 00:01 Відповісти
Нічого доброго очікувати від кацапської мразі
не приходиться ,
крім шантажу і знищення всього украінського !!
27.04.2026 00:26 Відповісти
Після цього відоса все зміниться.
Та шоб потім отак поважно читати з папірця які херові рашисти та який він обізнаний у сітуації патріот. Мразота.
Там примітивний калькулятор замість мозку. Нічого вивчати.
Теоретично можливо створити навколо АЕС "мертву зону" і знищувати все що прямує в сторону АЕС або з неї. Це може перетворити АЕС в капкан. Кацапам АЕС потрібна для комбінату який вони будують для грабунку марганцевого родовища.
