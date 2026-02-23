УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13549 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини Окупація Росією ЗАЕС
2 740 11

Буданов: РФ пропонувала формати спільних підприємств щодо ЗАЕС, це нереалістично

Буданов: Росія пропонувала спільні підприємства на ЗАЕС

Російська сторона у питанні Запорізької АЕС висувала пропозиції створення певних форматів "спільних підприємств". Але ці пропозиції є нереалістичними.

Про це заявив голова Офісу президента Кирило Буданов заявив журналістам під час Міжнародної конференції з питань правосуддя, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Пропозиції РФ щодо ЗАЕС

"Що пропонує РФ (щодо ЗАЕС, - ред.), ні для кого не секрет: залиште її нам, визнайте, і все. Пропонує, правда, ще певні формати спільних підприємств, але це не зовсім реалістично", - сказав Буданов.

За словами керівника ОП, коли він запитав у росіян, "а як ми розв'яжемо юридичне питання через МАГАТЕ належності станції та наявність ліцензії в Енергоатомі?", то у відповідь "запала тиша".

Читайте також: Москва пропонує розділити електрику Запорізької АЕС між Україною та РФ, - Politico

Що передувало

  • Раніше агентство Reuters писало, що Росія не погодилась на передачу контролю над Запорізькою АЕС США в межах потенційної мирної домовленості.
  • Також раніше, коментуючи перебіг мирних перемовин, президент Володимир Зеленський заявляв, що прогресу у питаннях територій та ЗАЕС немає.

Читайте також: Росія відмовилась передати США контроль над Запорізькою АЕС, - Reuters

Автор: 

Буданов Кирило (624) перемовини (3792) росія (70236) ЗАЕС (1530)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
по команді зеленої плісняви розмінували Чонгар і от маємо проблему.
показати весь коментар
23.02.2026 17:17 Відповісти
+5
терорист шляхом підступної збройної агресії захопив атомний об'єкт та пропонує врізати долю законному власнику
кіно й рашисти...
показати весь коментар
23.02.2026 17:17 Відповісти
+4
Й це робили під політичним соусом розігнаним депутаткою ВЕРЕЩУК - сьогодні це ЗАМ ГЕНЕРАЛА БУДАНОВА в ОПУ імені Єрмака
показати весь коментар
23.02.2026 17:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
по команді зеленої плісняви розмінували Чонгар і от маємо проблему.
показати весь коментар
23.02.2026 17:17 Відповісти
Й це робили під політичним соусом розігнаним депутаткою ВЕРЕЩУК - сьогодні це ЗАМ ГЕНЕРАЛА БУДАНОВА в ОПУ імені Єрмака
показати весь коментар
23.02.2026 17:31 Відповісти
По якій такій команді? Пруфи є чи просто потриндіти?
показати весь коментар
23.02.2026 18:01 Відповісти
терорист шляхом підступної збройної агресії захопив атомний об'єкт та пропонує врізати долю законному власнику
кіно й рашисти...
показати весь коментар
23.02.2026 17:17 Відповісти
бАданги сьогодні забагато - невже "відсвяткував" 23-Є зранку?
показати весь коментар
23.02.2026 17:18 Відповісти
А про спільне користування кабаєвою-зеленською, як альтернативу, не пропонував зеленський через умерова, отому ******!!??
І Трамп з віькоффом і зятьком, попробували б в користуванні цей варіант, здоров'я ж, казав він, ще трохи на комісії є?? Одна тільки ось Меланія, може це незламно все похерети!!…. Але, як альтернатива, може підуть і кріваногіх чи мізуліна???? Вибір у ****** є…
Умерову ж байдуже, з сім'єю в США …
показати весь коментар
23.02.2026 17:21 Відповісти
Питання *а як ми розв'яжемо* взагалі не повинне виникати. Це вже здача інтересів України.
показати весь коментар
23.02.2026 17:26 Відповісти
Буданов вже фсьо - його навіть Медінскій не взяв в таємну тусовку з Арахамією та Умєровим в Женеві.
Єрмак з"їв кандидата в презики на посаді у бувшому своєму кріслі
показати весь коментар
23.02.2026 17:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Oeh8eO-_OIk&t=1s

Про що мовчить офіс президента
показати весь коментар
23.02.2026 17:45 Відповісти
Кацапи ще й не таке запропонують, не потрібно з ними вести жодних переговорів, це відразу програшна позиція!
показати весь коментар
23.02.2026 18:18 Відповісти
Велика помилка сідати з терористами за стіл перемовин. Ще більша помилка про щось домовитись з терористами. Всі ж розуміють що терорист на те і терорист що він апріорі не законослухняний і не збирається нічого виконувати. Також всі розуміють (надіюсь) що кожен крок московські терористи використовують для своєї єдиної цілі- окупація всієї України. Зараз рашисти на території ЗАЕС ховають військову техніку і комплекси С-300 і Буки, які покривають своєю дальністю майже пів України. Представте що московські терористи будуть робити коли ЗАЕС запустять.
показати весь коментар
23.02.2026 18:42 Відповісти
 
 