Буданов: РФ пропонувала формати спільних підприємств щодо ЗАЕС, це нереалістично
Російська сторона у питанні Запорізької АЕС висувала пропозиції створення певних форматів "спільних підприємств". Але ці пропозиції є нереалістичними.
Про це заявив голова Офісу президента Кирило Буданов заявив журналістам під час Міжнародної конференції з питань правосуддя, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
Пропозиції РФ щодо ЗАЕС
"Що пропонує РФ (щодо ЗАЕС, - ред.), ні для кого не секрет: залиште її нам, визнайте, і все. Пропонує, правда, ще певні формати спільних підприємств, але це не зовсім реалістично", - сказав Буданов.
За словами керівника ОП, коли він запитав у росіян, "а як ми розв'яжемо юридичне питання через МАГАТЕ належності станції та наявність ліцензії в Енергоатомі?", то у відповідь "запала тиша".
Що передувало
- Раніше агентство Reuters писало, що Росія не погодилась на передачу контролю над Запорізькою АЕС США в межах потенційної мирної домовленості.
- Також раніше, коментуючи перебіг мирних перемовин, президент Володимир Зеленський заявляв, що прогресу у питаннях територій та ЗАЕС немає.
