Буданов: РФ пропонувала формати спільних підприємств щодо ЗАЕС, це нереалістично

Російська сторона у питанні Запорізької АЕС висувала пропозиції створення певних форматів "спільних підприємств". Але ці пропозиції є нереалістичними.

Про це заявив голова Офісу президента Кирило Буданов заявив журналістам під час Міжнародної конференції з питань правосуддя, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Пропозиції РФ щодо ЗАЕС

"Що пропонує РФ (щодо ЗАЕС, - ред.), ні для кого не секрет: залиште її нам, визнайте, і все. Пропонує, правда, ще певні формати спільних підприємств, але це не зовсім реалістично", - сказав Буданов.

За словами керівника ОП, коли він запитав у росіян, "а як ми розв'яжемо юридичне питання через МАГАТЕ належності станції та наявність ліцензії в Енергоатомі?", то у відповідь "запала тиша".

Що передувало

Раніше агентство Reuters писало, що Росія не погодилась на передачу контролю над Запорізькою АЕС США в межах потенційної мирної домовленості.

Також раніше, коментуючи перебіг мирних перемовин, президент Володимир Зеленський заявляв, що прогресу у питаннях територій та ЗАЕС немає.

