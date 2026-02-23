РУС
2 488 11

Буданов: РФ предлагала форматы совместных предприятий по ЗАЭС, это нереалистично

Буданов: Россия предлагала совместные предприятия на ЗАЭС

Российская сторона в вопросе Запорожской АЭС выдвигала предложения о создании определенных форматов "совместных предприятий". Но эти предложения являются нереалистичными.

Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов журналистам во время Международной конференции по вопросам правосудия, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Предложения РФ по ЗАЭС

"Что предлагает РФ (по ЗАЭС, - ред.), ни для кого не секрет: оставьте ее нам, признайте, и все. Предлагает, правда, еще определенные форматы совместных предприятий, но это не совсем реалистично", - сказал Буданов.

По словам главы ОП, когда он спросил у россиян, "а как мы решим юридический вопрос через МАГАТЭ принадлежности станции и наличия лицензии у Энергоатома?", то в ответ "наступила тишина".

Читайте также: Москва предлагает разделить электричество Запорожской АЭС между Украиной и РФ, - Politico

Что предшествовало

  • Ранее агентство Reuters писало, что Россия не согласилась на передачу контроля над Запорожской АЭС США в рамках потенциального мирного соглашения.
  • Также ранее, комментируя ход мирных переговоров, президент Владимир Зеленский заявлял, что прогресса в вопросах территорий и ЗАЭС нет.

Читайте также: Россия отказалась передать США контроль над Запорожской АЭС, - Reuters

Автор: 

Буданов Кирилл (290) переговоры (1289) россия (22219) Запорожская АЭС (481)
Топ комментарии
+11
по команді зеленої плісняви розмінували Чонгар і от маємо проблему.
23.02.2026 17:17 Ответить
+5
терорист шляхом підступної збройної агресії захопив атомний об'єкт та пропонує врізати долю законному власнику
кіно й рашисти...
23.02.2026 17:17 Ответить
+4
Й це робили під політичним соусом розігнаним депутаткою ВЕРЕЩУК - сьогодні це ЗАМ ГЕНЕРАЛА БУДАНОВА в ОПУ імені Єрмака
23.02.2026 17:31 Ответить
23.02.2026 17:17 Ответить
23.02.2026 17:31 Ответить
По якій такій команді? Пруфи є чи просто потриндіти?
показать весь комментарий
23.02.2026 18:01 Ответить
23.02.2026 17:17 Ответить
бАданги сьогодні забагато - невже "відсвяткував" 23-Є зранку?
показать весь комментарий
23.02.2026 17:18 Ответить
А про спільне користування кабаєвою-зеленською, як альтернативу, не пропонував зеленський через умерова, отому ******!!??
І Трамп з віькоффом і зятьком, попробували б в користуванні цей варіант, здоров'я ж, казав він, ще трохи на комісії є?? Одна тільки ось Меланія, може це незламно все похерети!!…. Але, як альтернатива, може підуть і кріваногіх чи мізуліна???? Вибір у ****** є…
Умерову ж байдуже, з сім'єю в США …
23.02.2026 17:21 Ответить
Питання *а як ми розв'яжемо* взагалі не повинне виникати. Це вже здача інтересів України.
показать весь комментарий
23.02.2026 17:26 Ответить
Буданов вже фсьо - його навіть Медінскій не взяв в таємну тусовку з Арахамією та Умєровим в Женеві.
Єрмак з"їв кандидата в презики на посаді у бувшому своєму кріслі
показать весь комментарий
23.02.2026 17:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Oeh8eO-_OIk&t=1s

Про що мовчить офіс президента
показать весь комментарий
23.02.2026 17:45 Ответить
Кацапи ще й не таке запропонують, не потрібно з ними вести жодних переговорів, це відразу програшна позиція!
показать весь комментарий
23.02.2026 18:18 Ответить
Велика помилка сідати з терористами за стіл перемовин. Ще більша помилка про щось домовитись з терористами. Всі ж розуміють що терорист на те і терорист що він апріорі не законослухняний і не збирається нічого виконувати. Також всі розуміють (надіюсь) що кожен крок московські терористи використовують для своєї єдиної цілі- окупація всієї України. Зараз рашисти на території ЗАЕС ховають військову техніку і комплекси С-300 і Буки, які покривають своєю дальністю майже пів України. Представте що московські терористи будуть робити коли ЗАЕС запустять.
показать весь комментарий
23.02.2026 18:42 Ответить
 
 