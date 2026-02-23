Буданов: РФ предлагала форматы совместных предприятий по ЗАЭС, это нереалистично
Российская сторона в вопросе Запорожской АЭС выдвигала предложения о создании определенных форматов "совместных предприятий". Но эти предложения являются нереалистичными.
Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов журналистам во время Международной конференции по вопросам правосудия, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
Предложения РФ по ЗАЭС
"Что предлагает РФ (по ЗАЭС, - ред.), ни для кого не секрет: оставьте ее нам, признайте, и все. Предлагает, правда, еще определенные форматы совместных предприятий, но это не совсем реалистично", - сказал Буданов.
По словам главы ОП, когда он спросил у россиян, "а как мы решим юридический вопрос через МАГАТЭ принадлежности станции и наличия лицензии у Энергоатома?", то в ответ "наступила тишина".
Что предшествовало
- Ранее агентство Reuters писало, что Россия не согласилась на передачу контроля над Запорожской АЭС США в рамках потенциального мирного соглашения.
- Также ранее, комментируя ход мирных переговоров, президент Владимир Зеленский заявлял, что прогресса в вопросах территорий и ЗАЭС нет.
кіно й рашисти...
І Трамп з віькоффом і зятьком, попробували б в користуванні цей варіант, здоров'я ж, казав він, ще трохи на комісії є?? Одна тільки ось Меланія, може це незламно все похерети!!…. Але, як альтернатива, може підуть і кріваногіх чи мізуліна???? Вибір у ****** є…
Умерову ж байдуже, з сім'єю в США …
Єрмак з"їв кандидата в презики на посаді у бувшому своєму кріслі
Про що мовчить офіс президента