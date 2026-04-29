Ситуация вокруг ЗАЭС осложняет переговоры Украины, США и РФ, - Гросси

Деоккупация Запорожской атомной электростанции, захваченной российскими войсками, остается одним из самых сложных вопросов в переговорах между Украиной, США и Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси во время брифинга в Нью-Йорке.

По его словам, вопрос ЗАЭС является одним из ключевых в переговорном процессе наряду с территориальными аспектами войны. В то же время именно он остается одним из самых сложных для решения.

Читайте: Украина предупредила ООН об опасности боевых действий вблизи АЭС

Безопасность станции в центре внимания

Гросси подчеркнул, что главным приоритетом МАГАТЭ является обеспечение безопасности объекта и недопущение ядерной аварии. Агентство поддерживает контакты как с украинской, так и с российской сторонами.

"Моя роль заключается в том, чтобы вести переговоры с обеими сторонами с целью предотвращения ядерной аварии", - заявил Гросси.

Глава МАГАТЭ добавил, что во время последнего визита в Украину обсуждал ситуацию с президентом Зеленским и другими партнерами. В то же время агентство не участвует непосредственно в политических переговорах, но способствует диалогу.

Также продолжаются консультации по введению очередного режима прекращения огня для проведения ремонтов внешних линий электропередач, обеспечивающих питание станции. По словам Гросси, ранее уже удалось достичь пяти подобных договоренностей.

Читайте также: Россияне превратили ЗАЭС в объект войны: ведут оттуда обстрелы, хранят оружие, снаряды и военную технику, - Зеленский. ВИДЕО

Риск ядерной катастрофы

На сегодняшний день угроза ядерной катастрофы достигла уровня, невиданного со времен холодной войны.

Об этом Рафаэль Гросси заявил во время выступления на обзорной конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке.

Он подчеркнул, что ситуация вокруг ЗАЭС остается напряженной, а переговоры о безопасном функционировании объекта могут затягиваться из-за технических деталей.

Ранее мы писали, что 27 апреля вблизи Запорожской АЭС в результате удара беспилотника погиб водитель транспортного цеха станции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буданов: РФ предлагала форматы совместных предприятий по ЗАЭС, это нереалистично