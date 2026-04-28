Новости Ядерное оружие Ядерный шантаж России
Риск ядерной катастрофы сейчас самый высокий со времен холодной войны, - Гросси

МАГАТЭ могло провести ротацию миссии на ЗАЭС через оккупированные территории

На сегодняшний день угроза ядерной катастрофы достигла уровня, невиданного со времен холодной войны.

Об этом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил во время выступления на 11-й обзорной конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Ядерные угрозы

По словам Гросси, этот договор действует уже более пяти десятилетий и остается наиболее поддерживаемым документом в этой сфере. Он напомнил, что участниками соглашений МАГАТЭ являются 191 страна, которую объединяет общая ответственность.

"Это очень особый момент. Риск ядерной катастрофы вырос до уровня, которого не было со времен разгара холодной войны. Война вернулась в Европу и на Ближний Восток, а многосторонние механизмы, обеспечивающие мир и безопасность, находятся под огромным давлением. В современной ядерной сфере мы сталкиваемся с опасным противостоянием, с большим количеством участников, большими рисками и меньшей ясностью", - подчеркнул Гросси.

Предотвращение ядерного распространения

Он подчеркнул, что предотвращение ядерного распространения "отвечает нашим общим интересам, а Договор о нераспространении является нашим самым мощным многосторонним инструментом".

"В основе этих усилий лежит режим гарантий МАГАТЭ, который гарантирует, что ядерный материал не будет перенаправлен с мирного на военное использование благодаря надежной, справедливой и беспристрастной системе проверки", - заявил Гросси.

Полупокер
28.04.2026 14:33 Ответить
А тобі, козляро, затишно у Відні.
28.04.2026 14:50 Ответить
А що, власне, цей підкацапчик хотів сказати?
28.04.2026 15:02 Ответить
Він хотів сказати, що Україна напала на рашку...
28.04.2026 17:05 Ответить
"режим гарантий МАГАТЭ", а також ООН, Червоного Хреста та інших міжнародних організацій бездіяльність яких дозволяє наблизити "Риск ядерной катастрофы".
Наплодили непотріб який навіть агресію орків не може разом засудити та зупинити.
28.04.2026 15:43 Ответить
У Гроссі дуже рухлива задня частина, якою він намагається всидіти одночасно на багатьох стільцях. Віри йому немає.
28.04.2026 15:47 Ответить
Гроссі необхідно знову їхати "відсмоктувати" росіянцям...
28.04.2026 16:13 Ответить
 
 