Германия заявила о необходимости ядерного сдерживания в Европе
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил о необходимости сохранения ядерного сдерживания на фоне роста рисков для безопасности в мире.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters, посвященном подготовке к международным переговорам по нераспространению ядерного оружия.
По словам главы немецкого МИД, Берлин продолжает поддерживать принципы нераспространения, однако вынужден учитывать актуальные угрозы. Вадефуль подчеркнул, что баланс между разоружением и безопасностью остается ключевым вызовом для Европы.
Ядерное сдерживание как ответ на современные вызовы
Немецкий дипломат подчеркнул, что вопрос сдерживания остается актуальным, пока существуют риски применения ядерного оружия. Речь идет не только о глобальных конфликтах, но и о региональной нестабильности, которая напрямую влияет на безопасность европейских стран.
"Пока будут существовать ядерные угрозы против нас и наших партнеров, нам понадобится надежный сдерживающий фактор", – заявил Вадефуль.
Ожидается, что на этой неделе он примет участие во встречах в Нью-Йорке, посвященных Договору о нераспространении ядерного оружия. Участники будут обсуждать новые подходы к сохранению достижений документа и перспективы ядерного разоружения.
Европа усиливает оборонное сотрудничество
На фоне роста угроз Германия и Франция активизируют сотрудничество в сфере безопасности. В прошлом месяце страны объявили о намерении углубить взаимодействие в вопросах ядерного сдерживания.
Этот шаг рассматривается как ответ на усиление напряженности в Европе, в частности из-за действий России и нестабильности на Ближнем Востоке.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности увеличения ядерного потенциала и готовности разместить соответствующие средства в странах-союзниках.
Аналитики отмечают, что подобные заявления свидетельствуют об изменении подходов в европейской оборонной политике. В то же время ключевым остается сохранение международных механизмов контроля над вооружениями.
- Недавно мы писали, что Франция и Польша планируют провести совместные военные учения на восточном фланге НАТО, в ходе которых будут отрабатывать элементы ядерного сдерживания.
