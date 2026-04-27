Германия заявила о необходимости ядерного сдерживания в Европе

Вадефуль сделал заявление о безопасности ЕС

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил о необходимости сохранения ядерного сдерживания на фоне роста рисков для безопасности в мире.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters, посвященном подготовке к международным переговорам по нераспространению ядерного оружия.

По словам главы немецкого МИД, Берлин продолжает поддерживать принципы нераспространения, однако вынужден учитывать актуальные угрозы. Вадефуль подчеркнул, что баланс между разоружением и безопасностью остается ключевым вызовом для Европы.

Ядерное сдерживание как ответ на современные вызовы

Немецкий дипломат подчеркнул, что вопрос сдерживания остается актуальным, пока существуют риски применения ядерного оружия. Речь идет не только о глобальных конфликтах, но и о региональной нестабильности, которая напрямую влияет на безопасность европейских стран.

"Пока будут существовать ядерные угрозы против нас и наших партнеров, нам понадобится надежный сдерживающий фактор", – заявил Вадефуль.

Ожидается, что на этой неделе он примет участие во встречах в Нью-Йорке, посвященных Договору о нераспространении ядерного оружия. Участники будут обсуждать новые подходы к сохранению достижений документа и перспективы ядерного разоружения.

Европа усиливает оборонное сотрудничество

На фоне роста угроз Германия и Франция активизируют сотрудничество в сфере безопасности. В прошлом месяце страны объявили о намерении углубить взаимодействие в вопросах ядерного сдерживания.

Этот шаг рассматривается как ответ на усиление напряженности в Европе, в частности из-за действий России и нестабильности на Ближнем Востоке.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности увеличения ядерного потенциала и готовности разместить соответствующие средства в странах-союзниках.

Аналитики отмечают, что подобные заявления свидетельствуют об изменении подходов в европейской оборонной политике. В то же время ключевым остается сохранение международных механизмов контроля над вооружениями.

  • Недавно мы писали, что Франция и Польша планируют провести совместные военные учения на восточном фланге НАТО, в ходе которых будут отрабатывать элементы ядерного сдерживания.

Топ комментарии
+2
Германия должна себя стряхнуть шлейф поражение во второй мировой. Она снова стала Великой страной. Первая в Европе. Время бросает новые вызовы. Остался извечный враг-Россия. Да и Америка, как оказалось не друг. Германия вспомни своё славное прошлое. Alles zusammen!!
27.04.2026 20:56 Ответить
+2
Німцям варто відновити ядерну енергетику. Відновлення енергонезалежності надасть нові можливості. Включаючи створення власної ЯЗ. Ця зброя має бути міжконтинентальною - Китай далеко і може бити зараз безкарно і на вибір. Комунізм це фашизм і рашизм. Що їм завтра втімяшиться в голову ніхто не уявляє... Я не здивуюсь якщо китайці предявлять ультиматум - "купуйте і замовляйте наші товари по нашим цінам. Інакше смерть, бо ви нам непотрібні..." ***** ж вже сказав що нахіба йому планета де нема русні...
27.04.2026 21:24 Ответить
Да да
Чи є ще там чоловіки, які здатні дати відсіч
Вся Європа стала м'якотілою
27.04.2026 21:13 Ответить
А може, ще один меморандум, на кшалт Будапештського збацають в НАТО і ЄС ???
27.04.2026 21:46 Ответить
"Водночас ключовим залишається збереження міжнародних механізмів контролю над озброєннями." - смішне зауваження з огляду на повну відсутність таких "міжнародних механізмів" 🤔
27.04.2026 20:57 Ответить
Зі своїми технологіями і промисловістю, німці можуть досить швидко отримати ядерну зброю і не боятись ні путіна з китайцями, ні Трампа.
27.04.2026 21:11 Ответить
сніг білий, а трава зелена !
27.04.2026 21:19 Ответить
Німцям варто відновити ядерну енергетику. Відновлення енергонезалежності надасть нові можливості. Включаючи створення власної ЯЗ. Ця зброя має бути міжконтинентальною - Китай далеко і може бити зараз безкарно і на вибір. Комунізм це фашизм і рашизм. Що їм завтра втімяшиться в голову ніхто не уявляє... Я не здивуюсь якщо китайці предявлять ультиматум - "купуйте і замовляйте наші товари по нашим цінам. Інакше смерть, бо ви нам непотрібні..." ***** ж вже сказав що нахіба йому планета де нема русні...
27.04.2026 21:24 Ответить
Мені ну дуууже цікаво, якої думки ветерани вермахта про ******** німців...
27.04.2026 22:16 Ответить
була проведена робота по знищенню німецкої нації починаючи з 1939р, причому почали репресувати самі себе , знищюючі красивих ,та розумних , допомагаючи грабувати еліту та допомагаючі гітлеру прийти до влади , але потім прикрилися звинуваченнями зовсім на другі голови , принявші закон захисту фактично своїх вбивць ...те шо сьогодні корінні німці бідні та принижені ,це факт ...
27.04.2026 22:53 Ответить
Якраз спеціалістів з Африки і Азії напускали.То ж фізики-ядерники.
27.04.2026 23:13 Ответить
Приєднуємося до Германії, та формуємо вбивчий кулак проти азійського створіння
27.04.2026 23:15 Ответить
 
 