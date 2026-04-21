В НАТО обвинили Россию и Китай в подрыве режима нераспространения ядерного оружия

Союзники по НАТО подтвердили приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия и заявили о нарушениях со стороны России и Китая.

Об этом говорится в заявлении Североатлантического совета по случаю 11-й конференции по рассмотрению Договора о нераспространении ядерного оружия, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

В документе отмечается, что Россия нарушила ключевые обязательства по контролю над вооружениями и прибегает к безответственной ядерной риторике. В то же время Китай стремительно расширяет свой ядерный арсенал без должной прозрачности.

Подчеркивается, что обе страны укрепили связи с государствами, стремящимися получить ядерное оружие и подорвать международный контроль.

"Пока существует ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерным альянсом. Фундаментальная цель нашего ядерного потенциала - сохранение мира, предотвращение принуждения и сдерживание агрессии", - подчеркнули союзники.

В Североатлантическом совете отметили, что договоренности НАТО о совместном использовании ядерного оружия полностью соответствуют ДНЯО. Альянс также отверг попытки делегитимизации ядерного сдерживания и подтвердил намерение работать над прозрачностью и снижением рисков.

