У НАТО звинуватили Росію і Китай у підриві режиму нерозповсюдження ядерної зброї

Союзники по НАТО підтвердили відданість Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та заявили про порушення з боку Росії та Китаю.

Про це йдеться у заяві Північноатлантичної ради з нагоди 11-ї конференції з огляду Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, передає Цензор.НЕТ.

У документі наголошується, що Росія порушила ключові зобов'язання щодо контролю над озброєннями та вдається до безвідповідальної ядерної риторики. Водночас Китай стрімко розширює свій ядерний арсенал без належної прозорості.

Підкреслюється, що обидві країни посилили зв'язки з державами, що прагнуть отримати ядерну зброю та підірвати міжнародний контроль.

"Доки існує ядерна зброя, НАТО залишатиметься ядерним альянсом. Фундаментальна мета нашого ядерного потенціалу – збереження миру, запобігання примусу та стримування агресії", – підкреслили союзники.

У Північноатлантичній раді зауважили, що домовленості НАТО про спільне використання ядерної зброї повністю відповідають ДНЯЗ. Альянс також відкинув спроби делегітимізації ядерного стримування та підтвердив намір працювати над прозорістю й зменшенням ризиків.

