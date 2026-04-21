УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14080 відвідувачів онлайн
Новини
1 401 3

У НАТО звинуватили Росію і Китай у підриві режиму нерозповсюдження ядерної зброї

Росія і Китай підриває режим нерозповсюдження ядерної зброї

Союзники по НАТО підтвердили відданість Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та заявили про порушення з боку Росії та Китаю.

Про це йдеться у заяві Північноатлантичної ради з нагоди 11-ї конференції з огляду Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

У документі наголошується, що Росія порушила ключові зобов'язання щодо контролю над озброєннями та вдається до безвідповідальної ядерної риторики. Водночас Китай стрімко розширює свій ядерний арсенал без належної прозорості.

Підкреслюється, що обидві країни посилили зв'язки з державами, що прагнуть отримати ядерну зброю та підірвати міжнародний контроль.

"Доки існує ядерна зброя, НАТО залишатиметься ядерним альянсом. Фундаментальна мета нашого ядерного потенціалу – збереження миру, запобігання примусу та стримування агресії", – підкреслили союзники.

У Північноатлантичній раді зауважили, що домовленості НАТО про спільне використання ядерної зброї повністю відповідають ДНЯЗ. Альянс також відкинув спроби делегітимізації ядерного стримування та підтвердив намір працювати над прозорістю й зменшенням ризиків.

Автор: 

Китай (5192) НАТО (7109) росія (69661) ядерна зброя (1275)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
21.04.2026 11:42 Відповісти
Прийшов час передати Україні ядерну зброю, щоб війна припинилась.
показати весь коментар
21.04.2026 12:57 Відповісти
Ну хоч якась реакція від того НАТО! Вже про якісь радикальні і дієві засоби протидії китайцям і їх шавкам кацапам і мріяти не приходиться...
показати весь коментар
21.04.2026 12:00 Відповісти
 
 