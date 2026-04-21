Росія може напасти на одну з країн Європи, бо це вигідно Китаю, - ексголова військового комітету НАТО Бауер

Війна Росії проти України посилила її залежність від Китаю, що може вплинути на глобальну безпекову ситуацію та Європу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю NV заявив ексголова військового комітету НАТО Роб Бауер.

"Я вірю в те що Росія може напасти на одну з країн Європи, але це не пов’язано з Україною. Це пов’язано з Китаєм. Отже, сценарій, який дуже турбує НАТО, полягає в тому, що Китай налагоджує зв’язки з Росією, щоб атакувати Тайвань, бо якби Росія напала на одну з країн Європи, якщо це станеться, то США доведеться обирати і воювати на двох фронтах. Один фронт - це Європа, а інший - в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Ось такий сценарій зараз розглядається і викликає занепокоєння у НАТО. І оскільки Росія дедалі більше стає сателітом Китаю, їй, імовірно, доведеться це зробити. Я думаю, це дуже тривожний сценарій", - заявив Бауер.

РФ стала сателітом Китаю

Він також висловив думку, що Росія стратегічно програла війну проти України, бо вона призвела до того, що Росія стала сателітом Китаю, без допомоги якого вона не здатна продовжувати війну.

"Для Китаю неприйнятно, щоб Росія програла війну. Проте Китай одночасно не зацікавлений у тому, щоб Росія виграла війну. Китаю вигідна довга війна, бо вона тримає нас, демократичний світ, зайнятими, оскільки ми підтримуємо вас", - зазначив ексрадник генсека НАТО.

