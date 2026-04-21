УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14173 відвідувача онлайн
Новини Загроза агресії РФ для Європи
3 371 43

Росія може напасти на одну з країн Європи, бо це вигідно Китаю, - ексголова військового комітету НАТО Бауер

у НАТО пояснили ризик нападу РФ на Європу

Війна Росії проти України посилила її залежність від Китаю, що може вплинути на глобальну безпекову ситуацію та Європу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю NV заявив ексголова військового комітету НАТО Роб Бауер.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Я вірю в те що Росія може напасти на одну з країн Європи, але це не пов’язано з Україною. Це пов’язано з Китаєм. Отже, сценарій, який дуже турбує НАТО, полягає в тому, що Китай налагоджує зв’язки з Росією, щоб атакувати Тайвань, бо якби Росія напала на одну з країн Європи, якщо це станеться, то США доведеться обирати і воювати на двох фронтах. Один фронт - це Європа, а інший - в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Ось такий сценарій зараз розглядається і викликає занепокоєння у НАТО. І оскільки Росія дедалі більше стає сателітом Китаю, їй, імовірно, доведеться це зробити. Я думаю, це дуже тривожний сценарій", - заявив Бауер.

РФ стала сателітом Китаю

Він також висловив думку, що Росія стратегічно програла війну проти України, бо вона призвела до того, що Росія стала сателітом Китаю, без допомоги якого вона не здатна продовжувати війну.

"Для Китаю неприйнятно, щоб Росія програла війну. Проте Китай одночасно не зацікавлений у тому, щоб Росія виграла війну. Китаю вигідна довга війна, бо вона тримає нас, демократичний світ, зайнятими, оскільки ми підтримуємо вас", - зазначив ексрадник генсека НАТО.

Автор: 

Китай (5192) НАТО (7105) росія (69661) Бауер Роб (54)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Естонія сказала - не нагнітайте! - кацапи на нас не нападуть - а ми для них найлегша ціль
21.04.2026 08:18
показати весь коментар
21.04.2026 08:18 Відповісти
+8
Це вона Зеленському виказала. А чи скаже єврочиновнику?
21.04.2026 08:23
показати весь коментар
21.04.2026 08:23 Відповісти
+6
нарешті Захід почав говорити ,те шо є на правдою , китай рулить війною в Україні руками русні , і китаю треба скорити Захід ,це мрія іх гегемонічної політики , китай дуже небезпечна держава , тому шо підла і ненависна до світу...
21.04.2026 08:41
показати весь коментар
21.04.2026 08:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Естонія сказала - не нагнітайте! - кацапи на нас не нападуть - а ми для них найлегша ціль
21.04.2026 08:18
показати весь коментар
21.04.2026 08:18 Відповісти
Це вона Зеленському виказала. А чи скаже єврочиновнику?
21.04.2026 08:23
показати весь коментар
21.04.2026 08:23 Відповісти
Ексу? Легко. Аби був діючим, то звісно язики б в дупу позасовували.
21.04.2026 09:19
показати весь коментар
21.04.2026 09:19 Відповісти
Страшно що НАТОй керують такі ідіоти.
21.04.2026 08:32
показати весь коментар
21.04.2026 08:32 Відповісти
А США можуть напасти на одну з країн Близького Сходу, тому що це вигідно Ізраїлю. І що далі?
21.04.2026 08:34
показати весь коментар
21.04.2026 08:34 Відповісти
тюююю...
вже давно напали і вже давно пабєділи.
трамп, де'вять разів переможно рефлексував.
показати весь коментар
21.04.2026 09:09 Відповісти
Неси можуть казати що завгодно. Як це вигідно Китаю, ніяк.
21.04.2026 08:37
показати весь коментар
21.04.2026 08:37 Відповісти
Ну от чого його сюди лізти, коли не кумекаєш...😉
21.04.2026 08:51
показати весь коментар
21.04.2026 08:51 Відповісти
Так і не лізь, якщо ти не кумекаешь.
21.04.2026 09:14
показати весь коментар
21.04.2026 09:14 Відповісти
Йому за це "юанями", заплачено (рублі вже не котуються)...
21.04.2026 09:28
показати весь коментар
21.04.2026 09:28 Відповісти
Дуже вигідно... Зв'язать НАТО у прямому військовому конфлікті, з придурками-кацапами, а він, тим часом, спробує "розрулить" питання з Тайванем...
21.04.2026 09:25
показати весь коментар
21.04.2026 09:25 Відповісти
Щоб розрулити питання з Тайванем йому не треба нікого нічим зв'язувати, особливо при тому що НАТО поки не дуже хоче взагалі кудись влазити.

По друге, Китай зараз в дуже вигідній позиції, він зараз единая країна котра зберегла лице в дипломатичному сенсі, нікому не хамить, не погрожує, не істерить. Класична школа дипломатії про яку забули всі інші, особливо Трамп.
показати весь коментар
21.04.2026 09:42 Відповісти
Все простіше, як тільки почнеться політична нестабільність в США, тоді і почнуться рухи і на НАТО і на Тайвань, можливо навіть одночасно. Тоді ще і Іран зуби покаже і навіть північна Корея, ну так булоб логічно. А Трамп може довести США до політичної нестабільності через свої непередбачувані дії, особливо під час виборів.
21.04.2026 08:40
показати весь коментар
21.04.2026 08:40 Відповісти
Політична нестабільність вже таки в США, що не сильно міняе щось.

Чи полізе Китай на Тайвань, скоріше Тайвань порішае мирно.

Зуби в Ірану вже обломані.

КНДР, Кім живе як король, виховну принцесу. В нього все заїбісь, і втрачати це він не дуже хоче.
показати весь коментар
21.04.2026 09:04 Відповісти
" Тоді ще і Іран зуби покаже"

важко показувати зуби коли тобі їх вибили
показати весь коментар
21.04.2026 09:16 Відповісти
нарешті Захід почав говорити ,те шо є на правдою , китай рулить війною в Україні руками русні , і китаю треба скорити Захід ,це мрія іх гегемонічної політики , китай дуже небезпечна держава , тому шо підла і ненависна до світу...
21.04.2026 08:41
показати весь коментар
21.04.2026 08:41 Відповісти
*****, та ніколи Китаю не треба було скоряти Захід. Точніше він його в економіці вже скорив, ставши світовою фабрикою. Та сама тиха експансія.
21.04.2026 09:05
показати весь коментар
21.04.2026 09:05 Відповісти
гібридних окупацій варіантів багато , але китай гегемоністи і це факт , агресивні і підлі коммуняки...а ви не нервуйтеся ...
21.04.2026 09:15
показати весь коментар
21.04.2026 09:15 Відповісти
А хто не гегемоніст. От тільки гегемон гегемону рознь.

"Підлих комуністів" в Китаї нема вже як пів століття. Це давно капіталістична країна, формально Китай це те чим міг були Совковий Союз як би один грузин не скасував би НЄП.
показати весь коментар
21.04.2026 09:53 Відповісти
ой не треба змазувати режим китайського концтабору ...красти ,вбити , збрехати ,це їх режимне все ...
21.04.2026 10:33
показати весь коментар
21.04.2026 10:33 Відповісти
Так це для всіх характерно. Для всіх політичних режимів.
21.04.2026 10:41
показати весь коментар
21.04.2026 10:41 Відповісти
Не може, в нападе, коли накаже сі, бо москалі це витратний матеріал китайців.
21.04.2026 08:41
показати весь коментар
21.04.2026 08:41 Відповісти
Да зараз. США не будуть воювати у Европі. Хіба що ситуативно та обмежено. Це по перше-і по друге Европа не буде воювати за Тайвань.

А експансія Китаю та її інтересів до Европи не в тій площині. Не війсковим шляхом так точно, а як завди "soft power"
Китай поступово робить Европу своїм васалом,а европейці цьому не пручаются. То макрон, то мерц їздять на поклони до сі.

Тільки за минулий рік таж Німеччина збільшила інвестиції на 60% до 7млрд у Китай. Масштабні закриття заводів у німеччині і відкриття у Китаї. Мерс беха фольц та зф-всі там відкривають лінії і аналогічно закривають у Німеччині. Континенталь нещодавно відкрив лінії у Китаї з унікальної резини блекчіл. Бош закривае лінії з електроінструментом. Навіть гігант хімпром Басф закриває лінії і відкриває на 10!!! Млрд у Китаї.
І все це дуже часто з-за дешевих ресурсів виробництва-газу, нафти, руди та звістно робочої сили.
І сюрпрацс-сюрпрайс-це нафта та газ частково московії.

У Франції теж від Мішлена до шнайдера і еирбус. Але в меньших масштабах.

Европа для китайців як музей який краще не нищити, вони туди не будуть пускати московію. Симбіоз вже склався і ни Китай не Европа, не будуть рушити цю іділію. Тож московія мимо.
показати весь коментар
21.04.2026 08:45 Відповісти
Це США при тремпі не будуть. Причому трумп вже всіх дістав.

А от за Тайвань, ще не зрозуміло. Він мае і для Европи велике стратегічне значення.
показати весь коментар
21.04.2026 09:11 Відповісти
.... Сценарій викликає занепокоєння у нато.
Це і є організація по генеруванню занепокоєнь. Рішучих і Потужних!
показати весь коментар
21.04.2026 08:48 Відповісти
А ми будемо в ООН жалітися! Куколди кінчені, навчайтеся у України поки не пізно! Самим, ніхто вам крім себе не буде захищати!
21.04.2026 08:56
показати весь коментар
21.04.2026 08:56 Відповісти
США І ЄС стратегічно програли і 3,14дерації і Китаю не взявши в БУДАПЕШТІ УКРАЇНУ В НАТО.КУЙЛО ПРИКУПИВ І ЯБАМУ МАТЬ І АГЕНТКУ "ШТАЗІ" МЕРКЕЛЬШМІДТ,ЯКІ БУЛИ ПРОТИ.ЯК І СЬОГОДНІШНІ АМЕРИКАНСЬКІ "КРАСНОВИ" З НІМЕЦЬКИМИ МЕРЦАМИ.ТА ФРАНЦУЗЬСЬКИМИ МАКАРОНАМИ І ЩЕ ДЕ-ЯКИМИ МАДЯРАМИ...
21.04.2026 08:57
показати весь коментар
21.04.2026 08:57 Відповісти
Прописними буквами пишуть або істерички, або довбойоби.
21.04.2026 09:12
показати весь коментар
21.04.2026 09:12 Відповісти
якщо б в Тебе були очі не істерика, і не довбойоба,то Ти б на це і не звернув уваги,Не може людина бачити чогось іншого, чим вона сама не є...Але то таке буває...
21.04.2026 09:17
показати весь коментар
21.04.2026 09:17 Відповісти
Не можна увійти туди, де тебе не хочуть бачити. Заради справедливості, вони Україну і в ЄС не запрошували, так вирішив сам український народ.
21.04.2026 09:16
показати весь коментар
21.04.2026 09:16 Відповісти
маєш на увазі.що "європейський народ2 має якусь особливу цінність.котрої немає в українського народу....?Війна в Україні .розказує набагато більші цінності українського народу від європейських цінностей.котрі на могилах українців.розказують якісь нісенітнеці.беліберду
21.04.2026 09:22
показати весь коментар
21.04.2026 09:22 Відповісти

показати весь коментар
21.04.2026 09:14 Відповісти
Знову всевидящий ЕКС
показати весь коментар
21.04.2026 09:15 Відповісти
Ти що,Бауер? Естонці ж звинуватили бубачку в сіянні паніки. А кацапи хороші.
показати весь коментар
21.04.2026 09:17 Відповісти
Вони сказали що це погрози Європі і кацапський наратив.
показати весь коментар
21.04.2026 09:26 Відповісти
То нехай Бауеру це скажуть.
показати весь коментар
21.04.2026 09:41 Відповісти
Бубочка винуватив Байдена в сіянні паніки, і чим все закінчилося?
Естонці (при всій моїй повазі) мали б вчитися на чужих помилках, бо свої забагато коштують!
показати весь коментар
21.04.2026 09:49 Відповісти
це ж треба, те, про що на форумах писалося ще кілька років тому, нарешті дійшло до натівських генералів. правда, тільки екс.
показати весь коментар
21.04.2026 09:39 Відповісти
Якшо Китай відіжме Тайвань..Вся імперія електроніки Ляже під китай ...і сша прийде каюк.
показати весь коментар
21.04.2026 09:58 Відповісти
кацапи явно натякають еуропейцям - припиніть допомогу Україні, а то ми заберемо країни Балтії.
показати весь коментар
21.04.2026 10:16 Відповісти
 
 