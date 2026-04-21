Росія може напасти на одну з країн Європи, бо це вигідно Китаю, - ексголова військового комітету НАТО Бауер
Війна Росії проти України посилила її залежність від Китаю, що може вплинути на глобальну безпекову ситуацію та Європу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю NV заявив ексголова військового комітету НАТО Роб Бауер.
"Я вірю в те що Росія може напасти на одну з країн Європи, але це не пов’язано з Україною. Це пов’язано з Китаєм. Отже, сценарій, який дуже турбує НАТО, полягає в тому, що Китай налагоджує зв’язки з Росією, щоб атакувати Тайвань, бо якби Росія напала на одну з країн Європи, якщо це станеться, то США доведеться обирати і воювати на двох фронтах. Один фронт - це Європа, а інший - в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Ось такий сценарій зараз розглядається і викликає занепокоєння у НАТО. І оскільки Росія дедалі більше стає сателітом Китаю, їй, імовірно, доведеться це зробити. Я думаю, це дуже тривожний сценарій", - заявив Бауер.
РФ стала сателітом Китаю
Він також висловив думку, що Росія стратегічно програла війну проти України, бо вона призвела до того, що Росія стала сателітом Китаю, без допомоги якого вона не здатна продовжувати війну.
"Для Китаю неприйнятно, щоб Росія програла війну. Проте Китай одночасно не зацікавлений у тому, щоб Росія виграла війну. Китаю вигідна довга війна, бо вона тримає нас, демократичний світ, зайнятими, оскільки ми підтримуємо вас", - зазначив ексрадник генсека НАТО.
вже давно напали і вже давно пабєділи.
трамп, де'вять разів переможно рефлексував.
По друге, Китай зараз в дуже вигідній позиції, він зараз единая країна котра зберегла лице в дипломатичному сенсі, нікому не хамить, не погрожує, не істерить. Класична школа дипломатії про яку забули всі інші, особливо Трамп.
Чи полізе Китай на Тайвань, скоріше Тайвань порішае мирно.
Зуби в Ірану вже обломані.
КНДР, Кім живе як король, виховну принцесу. В нього все заїбісь, і втрачати це він не дуже хоче.
важко показувати зуби коли тобі їх вибили
"Підлих комуністів" в Китаї нема вже як пів століття. Це давно капіталістична країна, формально Китай це те чим міг були Совковий Союз як би один грузин не скасував би НЄП.
А експансія Китаю та її інтересів до Европи не в тій площині. Не війсковим шляхом так точно, а як завди "soft power"
Китай поступово робить Европу своїм васалом,а европейці цьому не пручаются. То макрон, то мерц їздять на поклони до сі.
Тільки за минулий рік таж Німеччина збільшила інвестиції на 60% до 7млрд у Китай. Масштабні закриття заводів у німеччині і відкриття у Китаї. Мерс беха фольц та зф-всі там відкривають лінії і аналогічно закривають у Німеччині. Континенталь нещодавно відкрив лінії у Китаї з унікальної резини блекчіл. Бош закривае лінії з електроінструментом. Навіть гігант хімпром Басф закриває лінії і відкриває на 10!!! Млрд у Китаї.
І все це дуже часто з-за дешевих ресурсів виробництва-газу, нафти, руди та звістно робочої сили.
І сюрпрацс-сюрпрайс-це нафта та газ частково московії.
У Франції теж від Мішлена до шнайдера і еирбус. Але в меньших масштабах.
Европа для китайців як музей який краще не нищити, вони туди не будуть пускати московію. Симбіоз вже склався і ни Китай не Европа, не будуть рушити цю іділію. Тож московія мимо.
А от за Тайвань, ще не зрозуміло. Він мае і для Европи велике стратегічне значення.
Це і є організація по генеруванню занепокоєнь. Рішучих і Потужних!
Естонці (при всій моїй повазі) мали б вчитися на чужих помилках, бо свої забагато коштують!