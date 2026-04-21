РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10495 посетителей онлайн
Новости Угроза агрессии рф для Европы
851 10

Россия может напасть на одну из стран Европы, потому что это выгодно Китаю, - экс-глава военного комитета НАТО Бауэр

в НАТО объяснили риск нападения РФ на Европу

Война России против Украины усилила её зависимость от Китая, что может повлиять на глобальную ситуацию в сфере безопасности и на Европу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью NV заявил экс-глава военного комитета НАТО Роб Бауэр.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Я верю в то, что Россия может напасть на одну из стран Европы, но это не связано с Украиной. Это связано с Китаем. Итак, сценарий, который очень беспокоит НАТО, заключается в том, что Китай налаживает связи с Россией, чтобы атаковать Тайвань, потому что если бы Россия напала на одну из стран Европы, то США пришлось бы выбирать и воевать на двух фронтах. Один фронт - это Европа, а другой - в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вот такой сценарий сейчас рассматривается и вызывает беспокойство в НАТО. И поскольку Россия все больше становится сателлитом Китая, ей, вероятно, придется это сделать. Я думаю, это очень тревожный сценарий", - заявил Бауэр.

РФ стала сателлитом Китая

Он также высказал мнение, что Россия стратегически проиграла войну против Украины, поскольку она привела к тому, что Россия стала сателлитом Китая, без помощи которого она не способна продолжать войну.

"Для Китая неприемлемо, чтобы Россия проиграла войну. Однако Китай одновременно не заинтересован в том, чтобы Россия выиграла войну. Китаю выгодна длительная война, потому что она держит нас, демократический мир, занятыми, поскольку мы поддерживаем вас", - отметил экс-советник генсека НАТО.

Автор: 

Китай (3323) НАТО (10549) россия (97225) Роб Бауэр (44)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Естонія сказала - не нагнітайте! - кацапи на нас не нападуть - а ми для них найлегша ціль
показать весь комментарий
21.04.2026 08:18 Ответить
+1
Це вона Зеленському виказала. А чи скаже єврочиновнику?
показать весь комментарий
21.04.2026 08:23 Ответить
+1
Да зараз. США не будуть воювати у Европі. Хіба що ситуативно та обмежено. Це по перше-і по друге Европа не буде воювати за Тайвань.

А експансія Китаю та її інтересів до Европи не в тій площині. Не війсковим шляхом так точно, а як завди "soft power"
Китай поступово робить Европу своїм васалом,а европейці цьому не пручаются. То макрон, то мерц їздять на поклони до сі.

Тільки за минулий рік таж Німеччина збільшила інвестиції на 60% до 7млрд у Китай. Масштабні закриття заводів у німеччині і відкриття у Китаї. Мерс беха фольц та зф-всі там відкривають лінії і аналогічно закривають у Німеччині. Континенталь нещодавно відкрив лінії у Китаї з унікальної резини блекчіл. Бош закривае лінії з електроінструментом. Навіть гігант хімпром Басф закриває лінії і відкриває на 10!!! Млрд у Китаї.
І все це дуже часто з-за дешевих ресурсів виробництва-газу, нафти, руди та звістно робочої сили.
І сюрпрацс-сюрпрайс-це нафта та газ частково московії.

У Франції теж від Мішлена до шнайдера і еирбус. Але в меньших масштабах.

Европа для китайців як музей який краще не нищити, вони туди не будуть пускати московію. Симбіоз вже склався і ни Китай не Европа, не будуть рушити цю іділію. Тож московія мимо.
показать весь комментарий
21.04.2026 08:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страшно що НАТОй керують такі ідіоти.
показать весь комментарий
21.04.2026 08:32 Ответить
А США можуть напасти на одну з країн Близького Сходу, тому що це вигідно Ізраїлю. І що далі?
показать весь комментарий
21.04.2026 08:34 Ответить
Неси можуть казати що завгодно. Як це вигідно Китаю, ніяк.
показать весь комментарий
21.04.2026 08:37 Ответить
Все простіше, як тільки почнеться політична нестабільність в США, тоді і почнуться рухи і на НАТО і на Тайвань, можливо навіть одночасно. Тоді ще і Іран зуби покаже і навіть північна Корея, ну так булоб логічно. А Трамп може довести США до політичної нестабільності через свої непередбачувані дії, особливо під час виборів.
показать весь комментарий
21.04.2026 08:40 Ответить
нарешті Захід почав говорити ,те шо є на правдою , китай рулить війною в Україні руками русні , і китаю треба скорити Захід ,це мрія іх гегемонічної політики , китай дуже небезпечна держава , тому шо підла і ненависна до світу...
показать весь комментарий
21.04.2026 08:41 Ответить
Не може, в нападе, коли накаже сі, бо москалі це витратний матеріал китайців.
показать весь комментарий
21.04.2026 08:41 Ответить
.... Сценарій викликає занепокоєння у нато.
Це і є організація по генеруванню занепокоєнь. Рішучих і Потужних!
показать весь комментарий
21.04.2026 08:48 Ответить
 
 