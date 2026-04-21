Россия может напасть на одну из стран Европы, потому что это выгодно Китаю, - экс-глава военного комитета НАТО Бауэр
Война России против Украины усилила её зависимость от Китая, что может повлиять на глобальную ситуацию в сфере безопасности и на Европу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью NV заявил экс-глава военного комитета НАТО Роб Бауэр.
"Я верю в то, что Россия может напасть на одну из стран Европы, но это не связано с Украиной. Это связано с Китаем. Итак, сценарий, который очень беспокоит НАТО, заключается в том, что Китай налаживает связи с Россией, чтобы атаковать Тайвань, потому что если бы Россия напала на одну из стран Европы, то США пришлось бы выбирать и воевать на двух фронтах. Один фронт - это Европа, а другой - в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вот такой сценарий сейчас рассматривается и вызывает беспокойство в НАТО. И поскольку Россия все больше становится сателлитом Китая, ей, вероятно, придется это сделать. Я думаю, это очень тревожный сценарий", - заявил Бауэр.
РФ стала сателлитом Китая
Он также высказал мнение, что Россия стратегически проиграла войну против Украины, поскольку она привела к тому, что Россия стала сателлитом Китая, без помощи которого она не способна продолжать войну.
"Для Китая неприемлемо, чтобы Россия проиграла войну. Однако Китай одновременно не заинтересован в том, чтобы Россия выиграла войну. Китаю выгодна длительная война, потому что она держит нас, демократический мир, занятыми, поскольку мы поддерживаем вас", - отметил экс-советник генсека НАТО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А експансія Китаю та її інтересів до Европи не в тій площині. Не війсковим шляхом так точно, а як завди "soft power"
Китай поступово робить Европу своїм васалом,а европейці цьому не пручаются. То макрон, то мерц їздять на поклони до сі.
Тільки за минулий рік таж Німеччина збільшила інвестиції на 60% до 7млрд у Китай. Масштабні закриття заводів у німеччині і відкриття у Китаї. Мерс беха фольц та зф-всі там відкривають лінії і аналогічно закривають у Німеччині. Континенталь нещодавно відкрив лінії у Китаї з унікальної резини блекчіл. Бош закривае лінії з електроінструментом. Навіть гігант хімпром Басф закриває лінії і відкриває на 10!!! Млрд у Китаї.
І все це дуже часто з-за дешевих ресурсів виробництва-газу, нафти, руди та звістно робочої сили.
І сюрпрацс-сюрпрайс-це нафта та газ частково московії.
У Франції теж від Мішлена до шнайдера і еирбус. Але в меньших масштабах.
Европа для китайців як музей який краще не нищити, вони туди не будуть пускати московію. Симбіоз вже склався і ни Китай не Европа, не будуть рушити цю іділію. Тож московія мимо.
Це і є організація по генеруванню занепокоєнь. Рішучих і Потужних!