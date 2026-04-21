Россия может напасть на одну из стран Европы, потому что это выгодно Китаю, - экс-глава военного комитета НАТО Бауэр

Война России против Украины усилила её зависимость от Китая, что может повлиять на глобальную ситуацию в сфере безопасности и на Европу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью NV заявил экс-глава военного комитета НАТО Роб Бауэр.

"Я верю в то, что Россия может напасть на одну из стран Европы, но это не связано с Украиной. Это связано с Китаем. Итак, сценарий, который очень беспокоит НАТО, заключается в том, что Китай налаживает связи с Россией, чтобы атаковать Тайвань, потому что если бы Россия напала на одну из стран Европы, то США пришлось бы выбирать и воевать на двух фронтах. Один фронт - это Европа, а другой - в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вот такой сценарий сейчас рассматривается и вызывает беспокойство в НАТО. И поскольку Россия все больше становится сателлитом Китая, ей, вероятно, придется это сделать. Я думаю, это очень тревожный сценарий", - заявил Бауэр.

РФ стала сателлитом Китая

Он также высказал мнение, что Россия стратегически проиграла войну против Украины, поскольку она привела к тому, что Россия стала сателлитом Китая, без помощи которого она не способна продолжать войну.

"Для Китая неприемлемо, чтобы Россия проиграла войну. Однако Китай одновременно не заинтересован в том, чтобы Россия выиграла войну. Китаю выгодна длительная война, потому что она держит нас, демократический мир, занятыми, поскольку мы поддерживаем вас", - отметил экс-советник генсека НАТО.

