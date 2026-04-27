Европа должна готовиться к диалогу с Россией после окончания войны в Украине, - президент Эстонии Карис

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Европа должна уже сейчас готовиться к возобновлению диалога с Россией после завершения её войны против Украины.

Об этом он сказал в интервью финскому изданию, цитирует эстонский вещатель ERR, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Мнение лидера Эстонии

По словам Кариса, европейские страны должны совместно готовиться к возобновлению диалога с Москвой.

"Готовы ли мы, если война закончится сегодня или завтра? Как нам следует реагировать? Что нам следует делать? Что должна делать Россия? Подготовка должна уже вестись", — сказал президент Эстонии.

В материале указано, что эстонские лидеры обычно предупреждают об экспансионистских усилиях России и возможном расширении боевых действий, тогда как Карис призывает готовиться и к окончанию войны.

Карис предположил, что российско-украинская война может закончиться "завтра или через несколько лет, но в любом случае мы должны быть к этому готовы".

В то же время, по мнению политика, разговоры об Эстонии как о следующей цели России подпитываются теми, кто хочет навредить стране. Люди также отражают собственную неуверенность в отношении Эстонии.

Критика заявления Кариса

Председатель Социал-демократической партии Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что высказывания президента Алара Кариса о необходимости возобновления диалога с Россией вызывают у него раздражение.

"Россия надеялась, что Запад в конце концов устанет и сломается. Европа это знает; мы сохраняем единство и стремимся сломить Россию. Сообщение Кариса о подготовке к переговорам противоречит нашим усилиям. Россия воспринимает это как признак раскола в единстве Запада и делает вывод, что военным путем можно в конце концов получить то, чего она хочет. Я не понимаю логики президента Кариса относительно того, куда это нас должно привести", — заявил политик.