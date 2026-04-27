Европа должна готовиться к диалогу с Россией после окончания войны в Украине, - президент Эстонии Карис

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Европа должна уже сейчас готовиться к возобновлению диалога с Россией после завершения её войны против Украины.

Об этом он сказал в интервью финскому изданию, цитирует эстонский вещатель ERR, передает Цензор.НЕТ.

Мнение лидера Эстонии

По словам Кариса, европейские страны должны совместно готовиться к возобновлению диалога с Москвой.

"Готовы ли мы, если война закончится сегодня или завтра? Как нам следует реагировать? Что нам следует делать? Что должна делать Россия? Подготовка должна уже вестись", — сказал президент Эстонии.

В материале указано, что эстонские лидеры обычно предупреждают об экспансионистских усилиях России и возможном расширении боевых действий, тогда как Карис призывает готовиться и к окончанию войны.

  • Карис предположил, что российско-украинская война может закончиться "завтра или через несколько лет, но в любом случае мы должны быть к этому готовы".

В то же время, по мнению политика, разговоры об Эстонии как о следующей цели России подпитываются теми, кто хочет навредить стране. Люди также отражают собственную неуверенность в отношении Эстонии.

Критика заявления Кариса

Председатель Социал-демократической партии Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что высказывания президента Алара Кариса о необходимости возобновления диалога с Россией вызывают у него раздражение.

"Россия надеялась, что Запад в конце концов устанет и сломается. Европа это знает; мы сохраняем единство и стремимся сломить Россию. Сообщение Кариса о подготовке к переговорам противоречит нашим усилиям. Россия воспринимает это как признак раскола в единстве Запада и делает вывод, что военным путем можно в конце концов получить то, чего она хочет. Я не понимаю логики президента Кариса относительно того, куда это нас должно привести", — заявил политик.

Та що там мєлочитись? Готуйся до капiтуляцii!!
27.04.2026 17:39 Ответить
Готуйся краще до шашликів.
27.04.2026 17:38 Ответить
О чем с убийцей и террористом ****** ты хочешь договариваться, предмет диалога?!
27.04.2026 17:40 Ответить
щоб не напав та не окупував наприклад. НАТО виявилося паперовим тигром яке не захистить Естонію
27.04.2026 17:44 Ответить
Бгг. німців до сих пір ненавидиш ?
27.04.2026 18:42 Ответить
я щось пропустив? хтось має намір закінчувати бойню?...
27.04.2026 17:41 Ответить
Та які там розмови? "Скільки кіло пшоняної крупи просите за вашу нафту"?
27.04.2026 17:44 Ответить
якось виглядає він наче всрався
27.04.2026 17:58 Ответить
після закінчення війни з Україною Росія має розпастися, а Європа готуватися до переговорів із новими державами-уламками росії 🤔
27.04.2026 18:06 Ответить
Його вкусили російські гроші чи що це було?
27.04.2026 18:07 Ответить
А до чого тут росія?? Війна ж в Україні!...? Ця війна має закінчитися на території агресора, а не його жертви. Інакше отримаємо ще одне девяте мая.
27.04.2026 18:11 Ответить
Предсказуемо. Показательно что первые об этом говорят именно прибалты. Наверное что-то знают или как минимум предвидят. Снова нужно отметить. Никто не говорит про то, что будет с Украиной после нескольких лет или завтра. Уже и про гарантии, даже формальные разговоров нет. Но про то, что придется договариваться с рахой, все понимают.
27.04.2026 18:15 Ответить
Діалогу з "РоSSією" не буде ніколи. З якого б дива такий діалог раптом з'явився? Століттями не було, а тут "тиць-гриць!" - ДІАЛОГ. Буде як завжди. Озвучування "хотєлок" і погрози. І так до повного розвалу федерації. Це може зайняти десятки років. Головне полягає в тому щоб ігнорувати неадекватів і планомірно реалізовувати власні плани на власній території.
27.04.2026 18:18 Ответить
Почнете ,,домовлятися" після того як рашка накриє вас своїм ракетно- шахедним тазом!
27.04.2026 18:25 Ответить
Мабуть любитель "бліноф с лапати". Ностальгує.
27.04.2026 18:30 Ответить
Як тільки війна колись припиниться,пів Європи скоро побіжить відновлювати економічні зв*язки з Рашою.
27.04.2026 18:48 Ответить
Скільки потужних коментів.
27.04.2026 18:51 Ответить
Готуйте терористу червоні доріжки і духові оркестри, навчайтесь збацать "мурку" на піаніні, цілуватися взасос, що там ще для початку?
27.04.2026 19:18 Ответить
Як були сцикунами, так і залишилися
27.04.2026 19:26 Ответить
Здається, президент Естонії був не зовсім тверезий під час цієї промови (це щоб не сказати більше).
27.04.2026 21:17 Ответить
так и сейчас есть диалог в виде двушечек на москву, обмен пленными, договоренности ***** и торчилля не делать замахи друг на друга, не бить по атомным станциям и еще много чего
27.04.2026 22:39 Ответить
Після війни будеш розмовляти з Якутією,ТатарсьаномУральською Народною Республікою,і т..д. Не поспішай,гарячий естонський хлопче.
27.04.2026 22:55 Ответить
 
 