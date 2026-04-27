Європа має готуватися до діалогу з Росією після закінчення війни в Україні, - президент Естонії Каріс

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що Європа повинна вже зараз готуватися до відновлення діалогу з Росією після завершення її війни проти України.

Про це він сказав в інтерв’ю фінському виданню, цитує естонський мовник ERR, передає Цензор.НЕТ.

Думка лідера Естонії

За словами Каріса, європейські країни мають спільно готуватись до відновлення діалогу з Москвою.

"Чи готові ми, якщо війна закінчиться сьогодні чи завтра? Як нам слід реагувати? Що нам слід робити? Що має робити Росія? Підготовка має вже вестись", – сказав президент Естонії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Албанії Рама закликав Європу відновити діалог з Росією

У матеріалі вказано, що естонські лідери зазвичай попереджають про експансіоністські зусилля Росії та можливе розширення бойових дій, тоді як Каріс закликає готуватися і до закінчення війни.

  • Каріс припустив, що російсько-українська війна може закінчитися "завтра чи через кілька років, але у будь-якому разі ми маємо бути до цього готові".

Водночас, на думку політика, розмови про Естонію як про наступну ціль Росії підживлюються тими, хто хоче нашкодити країні. Люди також відбивають власну невпевненість щодо Естонії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безпека Європи залежить від підтримки України та санкцій проти РФ, - Каріс

Критика заяви Каріса

Голова Соціал-демократичної партії Естонії Лаурі Ляенеметс заявив, що висловлювання президента Алара Каріса про необхідність відновлення діалогу з Росією викликають у нього роздратування.

"Росія сподівалася, що Захід зрештою втомиться і зламається. Європа це знає; ми зберігаємо єдність і прагнемо зламати Росію. Повідомлення Каріса про підготовку до переговорів суперечить нашим зусиллям. Росія сприймає це як ознаку розколу в єдності Заходу і робить висновок, що військовим шляхом можна зрештою отримати те, чого вона хоче. Я не розумію логіки президента Каріса щодо того, куди це нас має привести", - заявив політик.

Топ коментарі
+12
Та що там мєлочитись? Готуйся до капiтуляцii!!
27.04.2026
показати весь коментар
27.04.2026 17:39 Відповісти
+8
Готуйся краще до шашликів.
27.04.2026
показати весь коментар
27.04.2026 17:38 Відповісти
+7
О чем с убийцей и террористом ****** ты хочешь договариваться, предмет диалога?!
27.04.2026
показати весь коментар
27.04.2026 17:40 Відповісти
щоб не напав та не окупував наприклад. НАТО виявилося паперовим тигром яке не захистить Естонію
27.04.2026
показати весь коментар
27.04.2026 17:44 Відповісти
Бгг. німців до сих пір ненавидиш ?
27.04.2026
показати весь коментар
27.04.2026 18:42 Відповісти
я щось пропустив? хтось має намір закінчувати бойню?...
27.04.2026
показати весь коментар
27.04.2026 17:41 Відповісти
Та які там розмови? "Скільки кіло пшоняної крупи просите за вашу нафту"?
27.04.2026
показати весь коментар
27.04.2026 17:44 Відповісти
якось виглядає він наче всрався
27.04.2026
показати весь коментар
27.04.2026 17:58 Відповісти
після закінчення війни з Україною Росія має розпастися, а Європа готуватися до переговорів із новими державами-уламками росії 🤔
27.04.2026
показати весь коментар
27.04.2026 18:06 Відповісти
Його вкусили російські гроші чи що це було?
27.04.2026
показати весь коментар
27.04.2026 18:07 Відповісти
А до чого тут росія?? Війна ж в Україні!...? Ця війна має закінчитися на території агресора, а не його жертви. Інакше отримаємо ще одне девяте мая.
27.04.2026
показати весь коментар
27.04.2026 18:11 Відповісти
Предсказуемо. Показательно что первые об этом говорят именно прибалты. Наверное что-то знают или как минимум предвидят. Снова нужно отметить. Никто не говорит про то, что будет с Украиной после нескольких лет или завтра. Уже и про гарантии, даже формальные разговоров нет. Но про то, что придется договариваться с рахой, все понимают.
27.04.2026
показати весь коментар
27.04.2026 18:15 Відповісти
Діалогу з "РоSSією" не буде ніколи. З якого б дива такий діалог раптом з'явився? Століттями не було, а тут "тиць-гриць!" - ДІАЛОГ. Буде як завжди. Озвучування "хотєлок" і погрози. І так до повного розвалу федерації. Це може зайняти десятки років. Головне полягає в тому щоб ігнорувати неадекватів і планомірно реалізовувати власні плани на власній території.
27.04.2026
показати весь коментар
27.04.2026 18:18 Відповісти
Почнете ,,домовлятися" після того як рашка накриє вас своїм ракетно- шахедним тазом!
27.04.2026
показати весь коментар
27.04.2026 18:25 Відповісти
Мабуть любитель "бліноф с лапати". Ностальгує.
27.04.2026
показати весь коментар
27.04.2026 18:30 Відповісти
Як тільки війна колись припиниться,пів Європи скоро побіжить відновлювати економічні зв*язки з Рашою.
27.04.2026
показати весь коментар
27.04.2026 18:48 Відповісти
Скільки потужних коментів.
27.04.2026
показати весь коментар
27.04.2026 18:51 Відповісти
Готуйте терористу червоні доріжки і духові оркестри, навчайтесь збацать "мурку" на піаніні, цілуватися взасос, що там ще для початку?
27.04.2026
показати весь коментар
27.04.2026 19:18 Відповісти
Як були сцикунами, так і залишилися
27.04.2026
показати весь коментар
27.04.2026 19:26 Відповісти
Здається, президент Естонії був не зовсім тверезий під час цієї промови (це щоб не сказати більше).
27.04.2026
показати весь коментар
27.04.2026 21:17 Відповісти
так и сейчас есть диалог в виде двушечек на москву, обмен пленными, договоренности ***** и торчилля не делать замахи друг на друга, не бить по атомным станциям и еще много чего
27.04.2026
показати весь коментар
27.04.2026 22:39 Відповісти
Після війни будеш розмовляти з Якутією,ТатарсьаномУральською Народною Республікою,і т..д. Не поспішай,гарячий естонський хлопче.
27.04.2026
показати весь коментар
27.04.2026 22:55 Відповісти
 
 