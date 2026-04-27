Європа має готуватися до діалогу з Росією після закінчення війни в Україні, - президент Естонії Каріс

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що Європа повинна вже зараз готуватися до відновлення діалогу з Росією після завершення її війни проти України.

Про це він сказав в інтерв’ю фінському виданню, цитує естонський мовник ERR, передає Цензор.НЕТ.

Думка лідера Естонії

За словами Каріса, європейські країни мають спільно готуватись до відновлення діалогу з Москвою.

"Чи готові ми, якщо війна закінчиться сьогодні чи завтра? Як нам слід реагувати? Що нам слід робити? Що має робити Росія? Підготовка має вже вестись", – сказав президент Естонії.

У матеріалі вказано, що естонські лідери зазвичай попереджають про експансіоністські зусилля Росії та можливе розширення бойових дій, тоді як Каріс закликає готуватися і до закінчення війни.

Каріс припустив, що російсько-українська війна може закінчитися "завтра чи через кілька років, але у будь-якому разі ми маємо бути до цього готові".

Водночас, на думку політика, розмови про Естонію як про наступну ціль Росії підживлюються тими, хто хоче нашкодити країні. Люди також відбивають власну невпевненість щодо Естонії.

Критика заяви Каріса

Голова Соціал-демократичної партії Естонії Лаурі Ляенеметс заявив, що висловлювання президента Алара Каріса про необхідність відновлення діалогу з Росією викликають у нього роздратування.

"Росія сподівалася, що Захід зрештою втомиться і зламається. Європа це знає; ми зберігаємо єдність і прагнемо зламати Росію. Повідомлення Каріса про підготовку до переговорів суперечить нашим зусиллям. Росія сприймає це як ознаку розколу в єдності Заходу і робить висновок, що військовим шляхом можна зрештою отримати те, чого вона хоче. Я не розумію логіки президента Каріса щодо того, куди це нас має привести", - заявив політик.