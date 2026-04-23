Прем’єр Албанії Рама закликав Європу відновити діалог з Росією

Еді Рама виступає за діалог між ЄС і Росією

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що Європейський Союз "припустився стратегічної помилки, припинивши прямий діалог із Росією щодо війни проти України".

Він наголосив, що відсутність контактів із РФ може послабити позиції ЄС у майбутніх переговорах щодо завершення війни.

Критика політики ЄС щодо Росії

За словами Еді Рами, Європа повинна підтримувати канали комунікації навіть із державами, які ведуть війну, оскільки це необхідно для будь-яких дипломатичних процесів у майбутньому.

Водночас позиція керівництва ЄС залишається іншою. У Брюсселі наголошують, що прямі контакти з російським керівництвом, зокрема з диктатором Путіним, є недоцільними через продовження агресії проти України.

"Європа зробила велику стратегічну помилку, перервавши всі канали зв'язку з Росією. Європа має завжди, завжди, завжди вести діалог з усіма", – заявив Еді Рама.

Різні підходи в європейській політиці

Заява прем’єра Албанії контрастує з позицією ключових інституцій ЄС, які вважають, що переговори з Москвою не мають сенсу, доки Росія не змінить свою політику щодо війни в Україні.

У Брюсселі підкреслюють, що головним інструментом впливу наразі залишаються санкції та міжнародна ізоляція.

Водночас Рама зазначив, що відсутність залежності Албанії від російських енергоносіїв дозволяє йому відкрито висловлювати таку позицію без економічного тиску.

  • Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара продовжує працювати над відновленням прямих переговорів між Україною та Росією.

ше одне вискочило із тютюнниці....
23.04.2026 21:41 Відповісти
То рама, то торбан, то недострєльонний фіцо…. Чекаємо на шредера, меркель і грету Тумблєр …. Прутінферштейн ???
23.04.2026 22:13 Відповісти
Окуенный стратег, значит? Кинули в шапку?
23.04.2026 21:41 Відповісти
Довбо.об! Макрон намагався, але )(уйло його послав. Зараз )(уйлостан знекровлений, в алабанця є шанс.
23.04.2026 21:42 Відповісти
Ще в одного кремлядство головного мозку, долари з Кацапстана роблять свою справу.
23.04.2026 21:53 Відповісти
в дуб вдарився?
23.04.2026 21:56 Відповісти
Двічі 🤣🤣
23.04.2026 21:59 Відповісти
Весь світ зробив серйозну помилку, що не спілкувався і з Гітлером.
23.04.2026 21:57 Відповісти
Зараз було багато мемуарів !
23.04.2026 22:04 Відповісти
ПНХ, хзкто
23.04.2026 22:02 Відповісти
Балбес !
23.04.2026 22:03 Відповісти
Він часом не син Енвера Ходжі?
23.04.2026 22:11 Відповісти
 
 