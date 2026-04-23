Прем’єр Албанії Рама закликав Європу відновити діалог з Росією

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що Європейський Союз "припустився стратегічної помилки, припинивши прямий діалог із Росією щодо війни проти України".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в його інтерв’ю виданню Politico.

Він наголосив, що відсутність контактів із РФ може послабити позиції ЄС у майбутніх переговорах щодо завершення війни.

Критика політики ЄС щодо Росії

За словами Еді Рами, Європа повинна підтримувати канали комунікації навіть із державами, які ведуть війну, оскільки це необхідно для будь-яких дипломатичних процесів у майбутньому.

Водночас позиція керівництва ЄС залишається іншою. У Брюсселі наголошують, що прямі контакти з російським керівництвом, зокрема з диктатором Путіним, є недоцільними через продовження агресії проти України.

"Європа зробила велику стратегічну помилку, перервавши всі канали зв'язку з Росією. Європа має завжди, завжди, завжди вести діалог з усіма", – заявив Еді Рама.

Різні підходи в європейській політиці

Заява прем’єра Албанії контрастує з позицією ключових інституцій ЄС, які вважають, що переговори з Москвою не мають сенсу, доки Росія не змінить свою політику щодо війни в Україні.

У Брюсселі підкреслюють, що головним інструментом впливу наразі залишаються санкції та міжнародна ізоляція.

Водночас Рама зазначив, що відсутність залежності Албанії від російських енергоносіїв дозволяє йому відкрито висловлювати таку позицію без економічного тиску.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара продовжує працювати над відновленням прямих переговорів між Україною та Росією.

