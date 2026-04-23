Премьер Албании призвал Европу возобновить диалог с Россией

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что Европейский Союз "допустил стратегическую ошибку, прекратив прямой диалог с Россией по поводу войны против Украины".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его интервью изданию Politico.

Он подчеркнул, что отсутствие контактов с РФ может ослабить позиции ЕС в будущих переговорах о завершении войны.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Критика политики ЕС в отношении России

По словам Эди Рамы, Европа должна поддерживать каналы коммуникации даже с государствами, ведущими войну, поскольку это необходимо для любых дипломатических процессов в будущем.

В то же время позиция руководства ЕС остается иной. В Брюсселе подчеркивают, что прямые контакты с российским руководством, в частности с диктатором Путиным, являются нецелесообразными из-за продолжения агрессии против Украины.

"Европа совершила большую стратегическую ошибку, прервав все каналы связи с Россией. Европа должна всегда, всегда, всегда вести диалог со всеми", – заявил Эди Рама.

Различные подходы в европейской политике

Заявление премьера Албании контрастирует с позицией ключевых институтов ЕС, которые считают, что переговоры с Москвой не имеют смысла, пока Россия не изменит свою политику в отношении войны в Украине.

В Брюсселе подчеркивают, что главным инструментом влияния на данный момент остаются санкции и международная изоляция.

В то же время Рама отметил, что отсутствие зависимости Албании от российских энергоносителей позволяет ему открыто выражать такую позицию без экономического давления.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжает работать над возобновлением прямых переговоров между Украиной и Россией.

