Премьер Албании призвал Европу возобновить диалог с Россией

Эди Рама выступает за диалог между ЕС и Россией

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что Европейский Союз "допустил стратегическую ошибку, прекратив прямой диалог с Россией по поводу войны против Украины".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его интервью изданию Politico.

Он подчеркнул, что отсутствие контактов с РФ может ослабить позиции ЕС в будущих переговорах о завершении войны.

Критика политики ЕС в отношении России

По словам Эди Рамы, Европа должна поддерживать каналы коммуникации даже с государствами, ведущими войну, поскольку это необходимо для любых дипломатических процессов в будущем.

В то же время позиция руководства ЕС остается иной. В Брюсселе подчеркивают, что прямые контакты с российским руководством, в частности с диктатором Путиным, являются нецелесообразными из-за продолжения агрессии против Украины.

"Европа совершила большую стратегическую ошибку, прервав все каналы связи с Россией. Европа должна всегда, всегда, всегда вести диалог со всеми", – заявил Эди Рама.

Различные подходы в европейской политике

Заявление премьера Албании контрастирует с позицией ключевых институтов ЕС, которые считают, что переговоры с Москвой не имеют смысла, пока Россия не изменит свою политику в отношении войны в Украине.

В Брюсселе подчеркивают, что главным инструментом влияния на данный момент остаются санкции и международная изоляция.

В то же время Рама отметил, что отсутствие зависимости Албании от российских энергоносителей позволяет ему открыто выражать такую позицию без экономического давления.

  • Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжает работать над возобновлением прямых переговоров между Украиной и Россией.

+7
ше одне вискочило із тютюнниці....
23.04.2026 21:41 Ответить
+4
Окуенный стратег, значит? Кинули в шапку?
23.04.2026 21:41 Ответить
+4
Ще в одного кремлядство головного мозку, долари з Кацапстана роблять свою справу.
показать весь комментарий
23.04.2026 21:53 Ответить
ше одне вискочило із тютюнниці....
23.04.2026 21:41 Ответить
То рама, то торбан, то недострєльонний фіцо…. Чекаємо на шредера, меркель і грету Тумблєр …. Прутінферштейн ???
23.04.2026 22:13 Ответить
Окуенный стратег, значит? Кинули в шапку?
23.04.2026 21:41 Ответить
Довбо.об! Макрон намагався, але )(уйло його послав. Зараз )(уйлостан знекровлений, в алабанця є шанс.
23.04.2026 21:42 Ответить
Ще в одного кремлядство головного мозку, долари з Кацапстана роблять свою справу.
23.04.2026 21:53 Ответить
в дуб вдарився?
23.04.2026 21:56 Ответить
Двічі 🤣🤣
23.04.2026 21:59 Ответить
Весь світ зробив серйозну помилку, що не спілкувався і з Гітлером.
23.04.2026 21:57 Ответить
Зараз було багато мемуарів !
23.04.2026 22:04 Ответить
ПНХ, хзкто
23.04.2026 22:02 Ответить
Балбес !
23.04.2026 22:03 Ответить
Він часом не син Енвера Ходжі?
23.04.2026 22:11 Ответить
 
 