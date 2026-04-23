Премьер Албании призвал Европу возобновить диалог с Россией
Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что Европейский Союз "допустил стратегическую ошибку, прекратив прямой диалог с Россией по поводу войны против Украины".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его интервью изданию Politico.
Он подчеркнул, что отсутствие контактов с РФ может ослабить позиции ЕС в будущих переговорах о завершении войны.
Критика политики ЕС в отношении России
По словам Эди Рамы, Европа должна поддерживать каналы коммуникации даже с государствами, ведущими войну, поскольку это необходимо для любых дипломатических процессов в будущем.
В то же время позиция руководства ЕС остается иной. В Брюсселе подчеркивают, что прямые контакты с российским руководством, в частности с диктатором Путиным, являются нецелесообразными из-за продолжения агрессии против Украины.
"Европа совершила большую стратегическую ошибку, прервав все каналы связи с Россией. Европа должна всегда, всегда, всегда вести диалог со всеми", – заявил Эди Рама.
Различные подходы в европейской политике
Заявление премьера Албании контрастирует с позицией ключевых институтов ЕС, которые считают, что переговоры с Москвой не имеют смысла, пока Россия не изменит свою политику в отношении войны в Украине.
В Брюсселе подчеркивают, что главным инструментом влияния на данный момент остаются санкции и международная изоляция.
В то же время Рама отметил, что отсутствие зависимости Албании от российских энергоносителей позволяет ему открыто выражать такую позицию без экономического давления.
