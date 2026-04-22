Новости Переговоры Украины и РФ
Зеленский о возобновлении переговоров между Украиной и РФ: Мы готовы к любому формату

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова встречаться с российской стороной в любой момент и в любом месте, кроме России и Беларуси.

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.

Возобновление переговоров 

Зеленский ответил на вопрос, можно ли ожидать возобновления переговоров между Украиной и РФ в ближайшее время, и в каком формате: "Это от нас не зависит. Мы готовы к любому формату, в любой момент".

Президент отметил, что приоритетными странами для проведения переговоров являются те государства, где уже проводились встречи — в частности, Турция и Ближний Восток:

"Хотя мы, в принципе, не боимся в любой момент встречаться в любом государстве, кроме России и Беларуси, еще раз это подчеркиваем. Уверен, что трехсторонняя встреча должна возобновиться".

Зеленский добавил, что переговорные команды Украины и США постоянно общаются между собой.

Переговоры между сторонами

  • Последний раунд переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США состоялся в швейцарской Женеве 26 февраля. После этого их неоднократно переносили.

Топ комментарии
Ну готовься для встречи в Северной Корее. Встреча капитанов КВН, емае.
22.04.2026 19:59 Ответить
владімір владіміровіч забєрітє мєня хотя би за долгі.
22.04.2026 20:03 Ответить
Путін заявив, що ворог (тобто українська влада і україна) вже усвідомили свою поразку і тільки шукають, як цю поразку оформити. Судячи зі слів Зеленського і його позицію "де завгодно і як завгодно", то тут Путлер правий на 100%. Зеля і компанія шукають, як оформити капітуляцію і поїхати десь на острови з мільярдними заощадженнями від непосильної праці
22.04.2026 20:52 Ответить
ТИ ЙОЛОП - це факт просто а не питання

Ну прийдеш ти - Путін скаже "цели СВО" "реалии на земле""половци печенеги" "Украини никогда не существовало" і тд. А ШО ДАЛІ?
22.04.2026 20:02 Ответить
зустріч з куйлом, можлива лише за попередньої згоди "зепоцріота" ,виконати конкретні оманські домовленості. Інакше її не буде
22.04.2026 20:12 Ответить
Придурку ти сам себе почув ?
22.04.2026 20:28 Ответить
Ну, капітуляція - це теж формат переговорів ( він про це фразою "будь-який" натякає? )
22.04.2026 20:33 Ответить
Формат может быть только один, сколько раз увидишь росеянца, столько раз убей его засранца...
22.04.2026 20:34 Ответить
Це тільки повія дешева може так сказати. Не пригадаю щоб ще якийсь президент якоїсь країни казав що він готовий щоб його в любих позах...
22.04.2026 20:37 Ответить
Цей придурок гадає що воно переговорами зможе переграти Х'уйла. І це після того як всі минулі переговори воно просрало а Х'уйло обвів його навколо ануса і встромив йому великого пальця. Ху'йло завдяки переговорам зняв з себе і з кацапської нафти санкції, зупинив постачання американської зброї і фінансової допомоги Україні, відновив своє положення в світі. А чого ж добився Зелупа переговорами?
22.04.2026 20:43 Ответить
Та йди н...й, чмо тупориле!
22.04.2026 20:54 Ответить
Розмовляти з москалями - це вже розводняк. Коли йшли "переговори" - наступ тривав, міста бомбардувались, а Київ сидів без тепла у морози. 17 лютого "переговори" припинились- і у Києві ситуація налагодилась, і на фронті все більш-менш стабільно.
Перша умова для початку справжніх переговорів - припинення вогню по всій ЛБЗ. Все інше - то розводняк для лохів з боку москалів.
22.04.2026 21:39 Ответить
 
 