Зеленский о возобновлении переговоров между Украиной и РФ: Мы готовы к любому формату

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова встречаться с российской стороной в любой момент и в любом месте, кроме России и Беларуси.

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.

Возобновление переговоров

Зеленский ответил на вопрос, можно ли ожидать возобновления переговоров между Украиной и РФ в ближайшее время, и в каком формате: "Это от нас не зависит. Мы готовы к любому формату, в любой момент".

Президент отметил, что приоритетными странами для проведения переговоров являются те государства, где уже проводились встречи — в частности, Турция и Ближний Восток:

"Хотя мы, в принципе, не боимся в любой момент встречаться в любом государстве, кроме России и Беларуси, еще раз это подчеркиваем. Уверен, что трехсторонняя встреча должна возобновиться".

Зеленский добавил, что переговорные команды Украины и США постоянно общаются между собой.

Переговоры между сторонами

Последний раунд переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США состоялся в швейцарской Женеве 26 февраля. После этого их неоднократно переносили.

