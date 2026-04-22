Зеленский о возобновлении переговоров между Украиной и РФ: Мы готовы к любому формату
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова встречаться с российской стороной в любой момент и в любом месте, кроме России и Беларуси.
Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.
Возобновление переговоров
Зеленский ответил на вопрос, можно ли ожидать возобновления переговоров между Украиной и РФ в ближайшее время, и в каком формате: "Это от нас не зависит. Мы готовы к любому формату, в любой момент".
Президент отметил, что приоритетными странами для проведения переговоров являются те государства, где уже проводились встречи — в частности, Турция и Ближний Восток:
"Хотя мы, в принципе, не боимся в любой момент встречаться в любом государстве, кроме России и Беларуси, еще раз это подчеркиваем. Уверен, что трехсторонняя встреча должна возобновиться".
Зеленский добавил, что переговорные команды Украины и США постоянно общаются между собой.
Переговоры между сторонами
- Последний раунд переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США состоялся в швейцарской Женеве 26 февраля. После этого их неоднократно переносили.
Ну прийдеш ти - Путін скаже "цели СВО" "реалии на земле""половци печенеги" "Украини никогда не существовало" і тд. А ШО ДАЛІ?
Перша умова для початку справжніх переговорів - припинення вогню по всій ЛБЗ. Все інше - то розводняк для лохів з боку москалів.