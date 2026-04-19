Украина предложила Турции организовать встречу Зеленского и Путина, - Сибига
Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина обратилась к Турции с предложением рассмотреть возможность организации встречи на уровне лидеров Украины и РФ.
Об этом он заявил в интервью Укрінформ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Он напомнил, что работал в Турции послом.
"Я знаю, как турецкая дипломатия, которую я оцениваю очень высоко, работает и формально, и за кулисами. Они очень эффективны. И это нужно принимать во внимание и использовать этот потенциал, потому что Турция также заинтересована в прекращении российской агрессии.
Мы обратились к Турции с просьбой рассмотреть возможность организации встречи на уровне президентов Зеленского и Путина с возможным участием президентов Эрдогана и Трампа. Мы готовы к этой встрече. Единственное, что сейчас Путин скрывается. А украинский президент к такой встрече готов. Мы хотим закончить эту войну. У нас есть действенные предложения", - сказал Сибига.
Министр надеется на роль Турции, которая может ускорить мирный процесс
Что предшествовало?
- Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным, но не в Украине или РФ.
- Министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил готовность Украины к встрече на уровне лидеров Украины и РФ с участием президента Турции и, возможно, США.
- Эрдоган подтвердил готовность Анкары содействовать прямым переговорам между Украиной и Россией, включая саммит на уровне лидеров стран.
є хоч одна причина
Фінляндія капітулювала? -ні Корея капітулювала? -ні.
Фіни зарес самі щасливі до речі.
Що він хоче від Путіна? Він думає він йому "вглянет в глаза" і той попливе?
які? чим ви зможете примусити ***** погодитися на мир? ядерку ви не створили (і не намагаєтеся), хімзброї не маєте.
ще не одного в реалі не зустріб щоб таке як ти пишеш говорив.
тількі в інтернеті язиком воюєте.
я тобі ще раз пишу з 40 млн. на 2022 зарес залишилось 29 млн.
це -11 млн жителів! це тількі офіційно шо говорять.
Мігрантів ВЖЕ завозять! скількі ще має ззникнути\загинути українців в Україні щоб такі як ти нарешті вже крові напились?! СКІЛЬКІ САТАНА!???!? скількі ще мають українців зегоноцидити!!??
незнає нічого і доказує мені свої брєдні солов"йова.
і ніякі москалі мене не вестимуть на розстріл, я буду робити те саме що і патріоти привладні, якщо до міста наближатимуться бойові дії.
Жодних конструктивних перемовин лідери держав не проводять. Більше того, Зеленський не візьме відповідальність підписувати будь що з росією. Такого ніколи не було в історії, ні в першу світову, ні в другу світову, ні в інші війни.
Щоб заглянути пуйлу у одне цікаве місце?
Якщо Хрипатий до припадків хрипить що не_поступляться территоріями то навіщо це пуйлу????
Навіщо йому ще одна розмова з патрушевим та/або пуу.