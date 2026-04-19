982 43

Украина предложила Турции организовать встречу Зеленского и Путина, - Сибига

Встреча Зеленского и Путина: роль Турции

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина обратилась к Турции с предложением рассмотреть возможность организации встречи на уровне лидеров Украины и РФ.

Об этом он заявил в интервью Укрінформ, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Он напомнил, что работал в Турции послом.

"Я знаю, как турецкая дипломатия, которую я оцениваю очень высоко, работает и формально, и за кулисами. Они очень эффективны. И это нужно принимать во внимание и использовать этот потенциал, потому что Турция также заинтересована в прекращении российской агрессии.

Мы обратились к Турции с просьбой рассмотреть возможность организации встречи на уровне президентов Зеленского и Путина с возможным участием президентов Эрдогана и Трампа. Мы готовы к этой встрече. Единственное, что сейчас Путин скрывается. А украинский президент к такой встрече готов. Мы хотим закончить эту войну. У нас есть действенные предложения", - сказал Сибига.

Министр надеется на роль Турции, которая может ускорить мирный процесс

Что предшествовало?

Зеленский Владимир путин владимир Турция Сибига Андрей переговоры с Россией
Шо, тільки збудили чувака?
То просто на його фейсі есь рівень інтелекту проявився
Катапультувати? Кого? Куди? На чиє замовлення?
воно, звісно, добре в швейцарії, але в Україні страшенна війна, тому бажання її зупинити є цілком раціональним.
іди воюй ухилянт, сидить він за кордоном росказує якіх він собі бігудєй понакручував.
Фінляндія капітулювала? -ні Корея капітулювала? -ні.
Фіни зарес самі щасливі до речі.
НАФІГА??????

Що він хоче від Путіна? Він думає він йому "вглянет в глаза" і той попливе?
Глас вопіющего в пустелі.
Геронтофіл знову хоче заглянути в очко *****.
>А український президент до такої зустрічі готовий. Ми хочемо закінчити цю війну. У нас є дієві пропозиції

які? чим ви зможете примусити ***** погодитися на мир? ядерку ви не створили (і не намагаєтеся), хімзброї не маєте.
СЛАВА ВЕЛИКОМУ ІЗРАЇЛЮ!
ні, слава героїчній українській нації, а (((любителі краденого зерна))) не потрібні
На ***???
Бо в Україні демографічна катастрофа, бо в Україні за останні пів року рівень мобілізації "мінімальний" , я розумію що декому дуже хочеться аби українці і далі гинули, десь до 2030 р. , а то й і більше, але все менше і менше українців готові розміняти своє майбутне на майбутнє мігрантів якіми замінюють коріне населення, ну... як тобі?
В Україні демографічна катастрофа триває з 1993 року. І головна її причина - БУХЛО! Зав'язуйте з цим свинячим пійлом і катастрофа зникне і у війні переможете.
Окрім капітуляції України, путін ні про що не розмовлятиме. І всяку спробу піти на переговори сприйматиме за слабкість та підвищуватиме вимоги. Тож воювати - це найкращий варіант.
ну бери своїх однодумців та йди воюй, я йому кажу шо ніхто не хоче стати геройом, аби його мігрантом замінили, а він солов"йовищину неосовкову на українсьу перекладає.
Тут не про геройство йдеться. Які на *** мігранти, якщо держава Україна зникне, і як в *** різниця буде тоді хто сюди приїде? І кому ти будеш розказувати про демографічну катастрофу, москалям, які вестимуть тебе на розстріл?
поміняй методичьку, бо блювать від неї верне.
ще не одного в реалі не зустріб щоб таке як ти пишеш говорив.
тількі в інтернеті язиком воюєте.
я тобі ще раз пишу з 40 млн. на 2022 зарес залишилось 29 млн.
це -11 млн жителів! це тількі офіційно шо говорять.
Мігрантів ВЖЕ завозять! скількі ще має ззникнути\загинути українців в Україні щоб такі як ти нарешті вже крові напились?! СКІЛЬКІ САТАНА!???!? скількі ще мають українців зегоноцидити!!??
незнає нічого і доказує мені свої брєдні солов"йова.
і ніякі москалі мене не вестимуть на розстріл, я буду робити те саме що і патріоти привладні, якщо до міста наближатимуться бойові дії.
І за кого я маю воювати? За всяку обісрану задрочь? Най вже краще мігранти замінять це лайно "доморощене автохтонне".
от ти і показав своє нутро , тобі треба неякі не перемоги, не закінчення війни, тобі треба щоб українці вимерли і їх замінили, сатана ти!
Це маячня, Зеленський може поїхати лише щоб показати "що він рівний путіну" і назвати його ****** на камери, або щось таке - зразу +10% потужності для охлосу.
Жодних конструктивних перемовин лідери держав не проводять. Більше того, Зеленський не візьме відповідальність підписувати будь що з росією. Такого ніколи не було в історії, ні в першу світову, ні в другу світову, ні в інші війни.
свириденко - смокталка? гарнюня!
гарнюня!
Зеленскій готов встать перед путіним на калєні! Як ми це чули ще перед виборами.
І про що це безтолкове та бездарне чмо буде домовлятись!? З цим мудаком ніхто і срати на одному гектарі не сяде. Капітулювати воно вже сцить і залишається лише триндіти про своє "геройство".
Зедрот заёрзал - трампон дал команду собрать на него компру - шо, где и когда спИсдил.
***** потрібно щоб його не посилали, а слізно на колінах благали прийняти щось і він велично щось отримував.
Зустріч щоб що?
Щоб заглянути пуйлу у одне цікаве місце?
Маніакальне бажання подивитись в очі ху..лу у ЗЕленського не проходить.Дивитись в очі бункерному все рівно що дивитись йому в задній проход - що там,що там - геморой. Така зустріч (гіпотетично уявити що вона відбудеться) ні до чого не призведе.Сідати з плєшивим за стіл можна в разі якоїсь переваги,скажемо розбили всі НПЗ на паРаші.
Нащо це путіну, щоб його потім усі зачмирили, коли у нього є ще як мінімум дві переваги, а може і три - союзники, стратег ядерка, резерви населення. Та і з нафтою його нічого не станеться
Лукашенко хоче зустрітися з Трампом, Зеленський хоче зустрітися з Путіним, це не про переговори, це про комлпекс неповноцінності і піар
Блакитна мрія гундоса заглянути в очі ***** і доповісти про виконану роботу, може реалізуватися.
Турок продаст. Ему всё равно, главное плати. Дитя стамбульской подворотни.
Чого це??
Якщо Хрипатий до припадків хрипить що не_поступляться территоріями то навіщо це пуйлу????
Навіщо йому ще одна розмова з патрушевим та/або пуу.
