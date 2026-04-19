Украина предложила Турции организовать встречу Зеленского и Путина, - Сибига

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина обратилась к Турции с предложением рассмотреть возможность организации встречи на уровне лидеров Украины и РФ.

Об этом он заявил в интервью Укрінформ, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Он напомнил, что работал в Турции послом.

"Я знаю, как турецкая дипломатия, которую я оцениваю очень высоко, работает и формально, и за кулисами. Они очень эффективны. И это нужно принимать во внимание и использовать этот потенциал, потому что Турция также заинтересована в прекращении российской агрессии.

Мы обратились к Турции с просьбой рассмотреть возможность организации встречи на уровне президентов Зеленского и Путина с возможным участием президентов Эрдогана и Трампа. Мы готовы к этой встрече. Единственное, что сейчас Путин скрывается. А украинский президент к такой встрече готов. Мы хотим закончить эту войну. У нас есть действенные предложения", - сказал Сибига.

Министр надеется на роль Турции, которая может ускорить мирный процесс

Что предшествовало?

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным, но не в Украине или РФ.

Министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил готовность Украины к встрече на уровне лидеров Украины и РФ с участием президента Турции и, возможно, США.

Эрдоган подтвердил готовность Анкары содействовать прямым переговорам между Украиной и Россией, включая саммит на уровне лидеров стран.

