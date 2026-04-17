Сибига и главы МИД ЕС 21 апреля обсудят разблокирование кредита в размере 90 млрд евро для Украины, - СМИ
Во вторник, 21 апреля, в Люксембурге состоится заседание Совета ЕС по иностранным делам, к которому присоединится (предположительно посредством видеосвязи) министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Планируется обсудить вопрос о разблокировании предоставления Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на нескольких дипломатов ЕС (на условиях анонимности), осведомленных о планах заседания.
Что известно
Так, отмечается, что главы МИД ЕС обсудят с Сибигой планы по разблокированию кредита на сумму 90 млрд евро, который Евросоюз планирует предоставить Украине в течение следующих двух лет.
По предварительной информации, Сибига присоединится к беседе министров в рамках Совета ЕС по иностранным делам посредством видеосвязи.
О чем будут говорить
Источники издания сообщили, что министры ЕС обсудят с украинским коллегой текущую ситуацию в Украине и на поле боя, а также – перспективы разблокирования предоставления Украине кредита на 90 млрд, принимая во внимание поражение на выборах 12 апреля партии все еще действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Что предшествовало?
- Накануне еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис сообщил, что Евросоюз планирует выдать Украине первый транш из кредита в размере 90 млрд евро до конца июня.
- Ранее сообщалось, что Еврокомиссия отложила предоставление первого транша по кредитной программе для Украины в размере 90 миллиардов евро.
