Сибига и главы МИД ЕС 21 апреля обсудят разблокирование кредита в размере 90 млрд евро для Украины, - СМИ

Во вторник, 21 апреля, в Люксембурге состоится заседание Совета ЕС по иностранным делам, к которому присоединится (предположительно посредством видеосвязи) министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Планируется обсудить вопрос о разблокировании предоставления Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на нескольких дипломатов ЕС (на условиях анонимности), осведомленных о планах заседания.

Что известно

Так, отмечается, что главы МИД ЕС обсудят с Сибигой планы по разблокированию кредита на сумму 90 млрд евро, который Евросоюз планирует предоставить Украине в течение следующих двух лет.

По предварительной информации, Сибига присоединится к беседе министров в рамках Совета ЕС по иностранным делам посредством видеосвязи.

О чем будут говорить

Источники издания сообщили, что министры ЕС обсудят с украинским коллегой текущую ситуацию в Украине и на поле боя, а также – перспективы разблокирования предоставления Украине кредита на 90 млрд, принимая во внимание поражение на выборах 12 апреля партии все еще действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Что предшествовало?