Сибіга і глави МЗС ЄС 21 квітня обговорять розблокування €90 млрд кредиту для України, - ЗМІ

У вівторок, 21 квітня, у Люксембурзі, відбудеться засідання Ради ЄС у закордонних справах, до якого долучиться (імовірно через відеозв’язок) міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Планується обговорення розблокування надання Україні 90 млрд євро кредиту на 2026-27 роки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на кількох дипломатів ЄС (на умовах анонімності), обізнаних із планами засідання.

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Що відомо

Так, зазначається, що очільники МЗС ЄС обговорять із Сибігою плани щодо розблокування кредиту на суму 90 млрд євро, який Євросоюз планує надати Україні протягом наступних двох років.

За попередньою інформацією, Сибіга долучиться до розмови міністрів у межах Ради ЄС у закордонних справах через відеозв’язок.

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Про що говоритимуть

Джерела видання повідомили, що міністри ЄС обговорять з українським колегою поточну ситуацію в Україні та на полі бою, а також – перспективи розблокування надання Україні 90 млрд кредиту, беручи до уваги програш на виборах 12 квітня партії все ще чинного прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

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Що передувало?