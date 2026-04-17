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Британія може долучитися до кредиту ЄС для України на 90 млрд євро, - The Times

ЄС розглядає участь Великої Британії у кредиті для України на 90 млрд євро

Європейський Союз може дозволити Великій Британії приєднатися до кредитного механізму для України обсягом 90 млрд євро, який передбачає фінансування закупівлі озброєння на близько 60 млрд євро у найближчі роки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Times.

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Згідно з чинними правилами ЄС, компанії з Великої Британії зможуть брати участь у тендерах лише на постачання обладнання, яке не може бути забезпечене виробниками з країн Євросоюзу. Водночас європейські урядовці обговорюють можливість розширення доступу для британських оборонних компаній.

Єврокомісія допускає ширшу співпрацю з Лондоном

Єврокомісар з питань відносин із Великою Британією Марош Шефчович заявив, що ЄС відкритий до більш широкої участі Лондона в програмі.

"У дедалі нестабільнішому світі безпека та оборона є пріоритетними питаннями порядку денного ЄС і вимагають, щоб ми працювали в ногу з нашими найближчими партнерами, включно з Великою Британією. Ми завершуємо роботу над позикою на підтримку України в розмірі 90 мільярдів євро з можливістю участі Великої Британії", – зазначив він.

За попередніми оцінками, внесок Великої Британії може становити приблизно 15% щорічної вартості обслуговування кредиту — близько 3 млрд євро. Остаточні параметри участі Лондона ще не погоджені.

Переговори підтверджують в уряді Великої Британії

Джерело в британському уряді підтвердило факт переговорів щодо приєднання до фінансової програми, зазначивши, що Лондон продовжує розглядати пропозиції ЄС без остаточних рішень.

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Кредитна програма вже була схвалена всіма державами ЄС у грудні, однак її запуск блокується через позицію прем’єр-міністра Угорщини Віктор Орбан. Він не підтримує виділення першого траншу та пов’язує свою позицію з вимогами щодо транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба".

Що передбачає кредит

Механізм передбачає багаторічне фінансування, яке має забезпечити Україну ресурсами для закупівлі озброєння та підтримки обороноздатності в умовах триваючої війни.

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