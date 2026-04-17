Британія може долучитися до кредиту ЄС для України на 90 млрд євро, - The Times

Європейський Союз може дозволити Великій Британії приєднатися до кредитного механізму для України обсягом 90 млрд євро, який передбачає фінансування закупівлі озброєння на близько 60 млрд євро у найближчі роки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Times.

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Згідно з чинними правилами ЄС, компанії з Великої Британії зможуть брати участь у тендерах лише на постачання обладнання, яке не може бути забезпечене виробниками з країн Євросоюзу. Водночас європейські урядовці обговорюють можливість розширення доступу для британських оборонних компаній.

Єврокомісія допускає ширшу співпрацю з Лондоном

Єврокомісар з питань відносин із Великою Британією Марош Шефчович заявив, що ЄС відкритий до більш широкої участі Лондона в програмі.

"У дедалі нестабільнішому світі безпека та оборона є пріоритетними питаннями порядку денного ЄС і вимагають, щоб ми працювали в ногу з нашими найближчими партнерами, включно з Великою Британією. Ми завершуємо роботу над позикою на підтримку України в розмірі 90 мільярдів євро з можливістю участі Великої Британії", – зазначив він.

За попередніми оцінками, внесок Великої Британії може становити приблизно 15% щорічної вартості обслуговування кредиту — близько 3 млрд євро. Остаточні параметри участі Лондона ще не погоджені.

Переговори підтверджують в уряді Великої Британії

Джерело в британському уряді підтвердило факт переговорів щодо приєднання до фінансової програми, зазначивши, що Лондон продовжує розглядати пропозиції ЄС без остаточних рішень.

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Кредитна програма вже була схвалена всіма державами ЄС у грудні, однак її запуск блокується через позицію прем’єр-міністра Угорщини Віктор Орбан. Він не підтримує виділення першого траншу та пов’язує свою позицію з вимогами щодо транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба".

Що передбачає кредит

Механізм передбачає багаторічне фінансування, яке має забезпечити Україну ресурсами для закупівлі озброєння та підтримки обороноздатності в умовах триваючої війни.

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