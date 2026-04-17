ЄС готує нові санкції проти Росії та фінансову допомогу Україні, - Каллас
Євросоюз наступного тижня розгляне 20-й пакет санкцій проти РФ і розблокування багатомільярдного кредиту для України
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас у соцмережі Х.
"Росія знову навмисно цілилася в українських цивільних і вбивала їх минулої ночі. Оскільки її армія зупинилася на полі бою, Москва продовжує вдаватися до терору проти невинних", – написала вона.
Каллас наголосила, що єдиним дієвим інструментом є посилення підтримки ЗСУ та економічна ізоляція РФ.
"Росія хоче більше війни, тому наша відповідь – це більше допомоги Україні, більше тиску на Росію та повна відповідальність за воєнні злочини", – підкреслила дипломатка.
Фінансова підтримка України
Попри те, що наразі ці ініціативи офіційно блокує Будапешт, у Брюсселі сподіваються на прогрес під час засідання в Люксембурзі, запланованого на 21 квітня. Каллас зазначила, що час для рішучих дій настав:
"З боку ЄС настав час розблокувати кредит у 90 мільярдів євро та просунутися вперед із 20-м пакетом санкцій".
Вона також відзначила активність окремих держав: масштабні збройні контракти Німеччини на 4 мільярди євро, безпрецедентний пакет безпілотників від Великої Британії та нові внески від Нідерландів, що свідчить про готовність Європи самостійно нарощувати оборонну допомогу Україні.
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