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Перший транш із 90 млрд євро кредиту витратять на дрони українського виробництва, - Кубілюс

Індустрія дронів

90 млрд євро кредиту: перший транш піде на дрони

Перший транш військової допомоги, що буде передано в рамках 90 млрд євро кредиту ЄС, направлять на закупівлю дронів українського виробництва.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це повідомив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

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Подробиці

"На 2026 рік Україна запросила оборонну допомогу на загальну суму 28,3 мільярда євро. Перший план постачання продукції зосереджений на дронах від передової оборонної промисловості України", - сказав Кубілюс.

Він уточнив, що щодо наступних планів постачання ЄС "очікує більшої залученості європейської оборонної промисловості".

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Що передувало?

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Автор: 

Євросоюз (15433) Кубілюс Андрюс (121) дрони (8756)
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