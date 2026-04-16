Перший транш із 90 млрд євро кредиту витратять на дрони українського виробництва, - Кубілюс
Індустрія дронів
Перший транш військової допомоги, що буде передано в рамках 90 млрд євро кредиту ЄС, направлять на закупівлю дронів українського виробництва.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це повідомив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.
Подробиці
"На 2026 рік Україна запросила оборонну допомогу на загальну суму 28,3 мільярда євро. Перший план постачання продукції зосереджений на дронах від передової оборонної промисловості України", - сказав Кубілюс.
Він уточнив, що щодо наступних планів постачання ЄС "очікує більшої залученості європейської оборонної промисловості".
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що Єврокомісія відклала надання першого траншу за кредитною програмою для України обсягом 90 мільярдів євро.
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