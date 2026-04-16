Первый транш из 90 млрд евро кредита потратят на дроны украинского производства, - Кубилюс

Индустрия дронов

Первый транш военной помощи, который будет выделен в рамках кредита ЕС на сумму 90 млрд евро, направят на закупку дронов украинского производства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом сообщил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

Подробности

"На 2026 год Украина запросила оборонную помощь на общую сумму 28,3 миллиарда евро. Первый план поставок продукции сосредоточен на дронах от передовой оборонной промышленности Украины", — сказал Кубилюс.

Он уточнил, что в отношении следующих планов поставок ЕС "ожидает большего вовлечения европейской оборонной промышленности".

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия отложила предоставление первого транша по кредитной программе для Украины в размере 90 миллиардов евро.

