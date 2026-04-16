Первый транш из 90 млрд евро кредита потратят на дроны украинского производства, - Кубилюс

Первый транш военной помощи, который будет выделен в рамках кредита ЕС на сумму 90 млрд евро, направят на закупку дронов украинского производства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом сообщил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

Подробности

"На 2026 год Украина запросила оборонную помощь на общую сумму 28,3 миллиарда евро. Первый план поставок продукции сосредоточен на дронах от передовой оборонной промышленности Украины", — сказал Кубилюс.

Он уточнил, что в отношении следующих планов поставок ЕС "ожидает большего вовлечения европейской оборонной промышленности".

Читайте: Учиться у Украины: еврокомиссар Кубилюс призвал ЕС обогнать РФ в производстве вооружений

Что предшествовало?

Читайте: Россия может задействовать до 9 млн дронов в 2026 году, - Кубилюс

Міндічі ракет вже "набудували" ... , та й за "душечки на мацкву" не забути.
16.04.2026 12:16 Ответить
У Штіллермана вже слюна на ці 90 млрд почала виділятися.
16.04.2026 12:37 Ответить
У FirePoint святкують!
Це ж скільки квартир в Омані за ці 90 млрд. можна придбати!
А інших виробників дронів у нас жеж не існує, звичайно...
16.04.2026 12:24 Ответить
Там на руки дадут хорошо если лярдов 20-30. Остальное эльфы переведут в другой карман просто. Там тоже свои миндичи, им тоже надо...
16.04.2026 12:26 Ответить
Міндічі вже зачекалися (сотню калькуляторів розбили)
16.04.2026 12:26 Ответить
Знущаються? А на схему Міндіч-двушки???
16.04.2026 12:29 Ответить
Уявляю, яка кількість онуків і правнуків буде народжена з золотою ложкою в роті.
16.04.2026 12:31 Ответить
везіть нові майбахи і бентлі!
16.04.2026 12:46 Ответить
війна для "иліт" - то гарний бізнес, для пересічних війна - то пекло
16.04.2026 12:49 Ответить
 
 