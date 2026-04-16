Учиться у Украины: еврокомиссар Кубилюс призвал ЕС обогнать РФ в производстве вооружений

Европейский Союз должен обогнать Россию в производстве вооружений и активно перенимать опыт Украины в сфере оборонного производства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс во время выступления в Европейском парламенте.

По его словам, нынешние темпы развития европейского оборонно-промышленного комплекса являются недостаточными для сдерживания России, которая продолжает наращивать производство оружия.

Сравнение производства и отставание ЕС

По словам Кубилюса, Россия существенно опережает Европейский Союз по ключевым показателям производства вооружений.

Он привел следующие данные:

крылатые ракеты: РФ - 1100, ЕС - 300

баллистические ракеты: РФ - 900, ЕС - 0

артиллерийские боеприпасы: РФ - 4 млн, ЕС - 2 млн

боевые машины пехоты: РФ - 3500, ЕС - 500

"Если вы действительно хотите сдержать Россию, нам нужно обогнать ее в производстве вооружения", - заявил еврокомиссар.

Он подчеркнул, что ЕС должен перейти к значительному наращиванию производства оборонной продукции, чтобы обеспечить собственную безопасность.

Украинский опыт и стратегия Европы

Отдельно Кубилюс отметил необходимость перенимать подходы Украины в сфере оборонного производства, в частности в отношении масштабирования и удешевления продукции.

"Надо учиться у Украины и производить не только сложное и дорогое, но и массовое, доступное по цене оружие", - подчеркнул он.

По его словам, Украина за год изготовила около 700 крылатых ракет типа "Фламинго", а также планирует развитие собственных баллистических и противобаллистических систем в сотрудничестве с европейскими партнерами.

Кубилюс также отметил, что Европа и Украина должны укреплять совместную оборонную промышленность, чтобы обеспечить преимущество над Россией в долгосрочной перспективе.

