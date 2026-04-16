Учиться у Украины: еврокомиссар Кубилюс призвал ЕС обогнать РФ в производстве вооружений
Европейский Союз должен обогнать Россию в производстве вооружений и активно перенимать опыт Украины в сфере оборонного производства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс во время выступления в Европейском парламенте.
По его словам, нынешние темпы развития европейского оборонно-промышленного комплекса являются недостаточными для сдерживания России, которая продолжает наращивать производство оружия.
Сравнение производства и отставание ЕС
По словам Кубилюса, Россия существенно опережает Европейский Союз по ключевым показателям производства вооружений.
Он привел следующие данные:
- крылатые ракеты: РФ - 1100, ЕС - 300
- баллистические ракеты: РФ - 900, ЕС - 0
- артиллерийские боеприпасы: РФ - 4 млн, ЕС - 2 млн
- боевые машины пехоты: РФ - 3500, ЕС - 500
"Если вы действительно хотите сдержать Россию, нам нужно обогнать ее в производстве вооружения", - заявил еврокомиссар.
Он подчеркнул, что ЕС должен перейти к значительному наращиванию производства оборонной продукции, чтобы обеспечить собственную безопасность.
Украинский опыт и стратегия Европы
Отдельно Кубилюс отметил необходимость перенимать подходы Украины в сфере оборонного производства, в частности в отношении масштабирования и удешевления продукции.
"Надо учиться у Украины и производить не только сложное и дорогое, но и массовое, доступное по цене оружие", - подчеркнул он.
По его словам, Украина за год изготовила около 700 крылатых ракет типа "Фламинго", а также планирует развитие собственных баллистических и противобаллистических систем в сотрудничестве с европейскими партнерами.
Кубилюс также отметил, что Европа и Украина должны укреплять совместную оборонную промышленность, чтобы обеспечить преимущество над Россией в долгосрочной перспективе.
- Кстати, после заседания "Рамштайна" президент Зеленский сообщил об усилении ПВО и совместном производстве вооружения.
ЕС не может решить ключевые вопросы: кто кому Рабинович и создать армию ЕС для защиты своего экономического блока.
обозлиться, *****, наконец на весь мир, что об них *** последние 20 лет все вытирали и начать прокачку нацизма и европейского супрематизма в своих странах, что за собой потянит лояльность нового поколения к ЕС и желания воевать за него, а не тикать в канаду и сша.
работы непочатый край, но надо начинать с мозгов людей и увеличения оборонных бюджетов, с их пересмотром в сторону дронов и создания ядерных бомб, не под контролем франции, а под контролем центрального командования армии ес.
американский, кацапский, польский, еврейский, китайский, французский, британский супрематизм и империализм - это разработки прошлых поколений, но без этого в 21 веке не убедить за страну умирать.
вроде бы уже начался движ чтобы постепенно возращать Британию в ЕС и отыграть назад то, что ******* Боря со смешным причуханом *********** наслушавшись пенсов.