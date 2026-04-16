Учиться у Украины: еврокомиссар Кубилюс призвал ЕС обогнать РФ в производстве вооружений

Европейский Союз должен обогнать Россию в производстве вооружений и активно перенимать опыт Украины в сфере оборонного производства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс во время выступления в Европейском парламенте.

По его словам, нынешние темпы развития европейского оборонно-промышленного комплекса являются недостаточными для сдерживания России, которая продолжает наращивать производство оружия.

Сравнение производства и отставание ЕС

По словам Кубилюса, Россия существенно опережает Европейский Союз по ключевым показателям производства вооружений.

Он привел следующие данные:

  • крылатые ракеты: РФ - 1100, ЕС - 300
  • баллистические ракеты: РФ - 900, ЕС - 0
  • артиллерийские боеприпасы: РФ - 4 млн, ЕС - 2 млн
  • боевые машины пехоты: РФ - 3500, ЕС - 500

"Если вы действительно хотите сдержать Россию, нам нужно обогнать ее в производстве вооружения", - заявил еврокомиссар.

Он подчеркнул, что ЕС должен перейти к значительному наращиванию производства оборонной продукции, чтобы обеспечить собственную безопасность.

Украинский опыт и стратегия Европы

Отдельно Кубилюс отметил необходимость перенимать подходы Украины в сфере оборонного производства, в частности в отношении масштабирования и удешевления продукции.

"Надо учиться у Украины и производить не только сложное и дорогое, но и массовое, доступное по цене оружие", - подчеркнул он.

По его словам, Украина за год изготовила около 700 крылатых ракет типа "Фламинго", а также планирует развитие собственных баллистических и противобаллистических систем в сотрудничестве с европейскими партнерами.

Кубилюс также отметил, что Европа и Украина должны укреплять совместную оборонную промышленность, чтобы обеспечить преимущество над Россией в долгосрочной перспективе.

  • Кстати, после заседания "Рамштайна" президент Зеленский сообщил об усилении ПВО и совместном производстве вооружения.

плюс вернуть британию взад.

вроде бы уже начался движ чтобы постепенно возращать Британию в ЕС и отыграть назад то, что ******* Боря со смешным причуханом *********** наслушавшись пенсов.
16.04.2026 02:58 Ответить
Ця "сяюча" ідея прийшла на п'ятому році війни! Браво!
16.04.2026 02:44
16.04.2026 02:44 Ответить
Позор Європі яка за 4+ ***** роки відстрочки нападу кацапів на їхні землі ніх*я не розробила ні в озброєнні ні в виробництві і нещасна та скрізь спаратизована Україна виробляє що може і якесь папугейске мурло ще знайшло наглості називати це кустарною роботою в той час коли Райнметал єлі єлі якісь два три танка зліпив за весь цей час
16.04.2026 02:19
16.04.2026 02:19 Ответить
16.04.2026 02:19 Ответить
16.04.2026 02:44 Ответить
ЕС не может решить ключевые вопросы: кто кому Рабинович и создать армию ЕС для защиты своего экономического блока.
16.04.2026 02:54

обозлиться, *****, наконец на весь мир, что об них *** последние 20 лет все вытирали и начать прокачку нацизма и европейского супрематизма в своих странах, что за собой потянит лояльность нового поколения к ЕС и желания воевать за него, а не тикать в канаду и сша.

работы непочатый край, но надо начинать с мозгов людей и увеличения оборонных бюджетов, с их пересмотром в сторону дронов и создания ядерных бомб, не под контролем франции, а под контролем центрального командования армии ес.
16.04.2026 02:54
16.04.2026 02:54 Ответить
американский, кацапский, польский, еврейский, китайский, французский, британский супрематизм и империализм - это разработки прошлых поколений, но без этого в 21 веке не убедить за страну умирать.
16.04.2026 02:57
16.04.2026 02:57 Ответить
А за країну і не треба вмирати. За країну треба вбивати.
16.04.2026 07:13
16.04.2026 07:13 Ответить
согласен. поэтому женщин 25-60 лет в Украине пора призывать в обязательном порядке на военную службу
16.04.2026 07:15
16.04.2026 07:15 Ответить
Твої вже мобілізувалися чи хочуть, але не можуть бо в Канаді ТЦК не має. Ско**** и сидять по Європах і Канадах в теплі та безпеці і роздають цінні поради як і ким воювати.
16.04.2026 08:00
16.04.2026 08:00 Ответить
вроде бы уже начался движ чтобы постепенно возращать Британию в ЕС и отыграть назад то, что ******* Боря со смешным причуханом *********** наслушавшись пенсов.
16.04.2026 02:58
16.04.2026 02:58 Ответить
Франція експлуатує 48 балістичних ракет підводного запуску M51 (SLBM) як єдиний морський компонент свого ядерного стримування, розташований на чотирьох підводних човнах класу Le Triomphant.
16.04.2026 05:58
16.04.2026 05:58 Ответить
Ядерне стримування Великої Британії складається з чотирьох підводних човнів класу «Венгард», кожен з яких може нести до 16 балістичних ракет Trident II D5. Велика Британія має загальний запас приблизно 225-260 ядерних боєголовок. Кожен підводний човен може нести 16 ракет, і кожна ракета може доставити до 8 боєголовок.
16.04.2026 06:15
16.04.2026 06:15 Ответить
Європейські виробники зброї розширюють виробничі потужності втричі швидше, ніж зазвичай. План ReArm Europe передбачає інвестиції в розмірі 800 мільярдів євро для модернізації та збільшення виробництва, але ринок оборони ЄС залишається ринком 27 національних армій з різними стандартами закупівель, що призводить до неефективності.
16.04.2026 06:34
16.04.2026 06:34 Ответить
Проснулись..
