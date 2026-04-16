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Новини Виробництво зброї
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Вчитися в України: єврокомісар Кубілюс закликав ЄС обігнати РФ у виробництві озброєнь

Кубілюс про виробництво зброї в Україні

Європейський Союз має обігнати Росію у виробництві озброєння та активно переймати досвід України у сфері оборонного виробництва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс під час виступу в Європейському парламенті.

За його словами, нинішні темпи розвитку європейського оборонно-промислового комплексу є недостатніми для стримування Росії, яка продовжує нарощувати виробництво зброї.

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Порівняння виробництва та відставання ЄС

За словами Кубілюса, Росія суттєво випереджає Європейський Союз за ключовими показниками виробництва озброєння.

Він навів такі дані:

  • крилаті ракети: РФ — 1100, ЄС — 300
  • балістичні ракети: РФ — 900, ЄС — 0
  • артилерійські боєприпаси: РФ — 4 млн, ЄС — 2 млн
  • бойові машини піхоти: РФ — 3500, ЄС — 500

"Якщо ви дійсно хочете стримати Росію, нам потрібно обігнати її у виробництві озброєння", — заявив єврокомісар.

Він підкреслив, що ЄС має перейти до значного нарощування виробництва оборонної продукції, щоб забезпечити власну безпеку.

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Український досвід і стратегія Європи

Окремо Кубілюс відзначив необхідність переймати підходи України у сфері оборонного виробництва, зокрема щодо масштабування та здешевлення продукції.

"Треба вчитися в України і виробляти не лише складну та дорогу, а й масову, доступну за ціною зброю", — наголосив він.

За його словами, Україна за рік виготовила близько 700 крилатих ракет типу "Фламінго", а також планує розвиток власних балістичних і протибалістичних систем у співпраці з європейськими партнерами.

Кубілюс також зазначив, що Європа та Україна мають посилювати спільну оборонну промисловість, щоб забезпечити перевагу над Росією в довгостроковій перспективі.

  • До речі, після засідання "Рамштайну" президент Зеленський повідомив про посилення ППО та спільне виробництво озброєння.

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Автор: 

оборона (4985) Євросоюз (15430) Кубілюс Андрюс (121)
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Топ коментарі
+5
Ця "сяюча" ідея прийшла на п'ятому році війни! Браво!
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16.04.2026 02:44 Відповісти
+4
плюс вернуть британию взад.

вроде бы уже начался движ чтобы постепенно возращать Британию в ЕС и отыграть назад то, что ******* Боря со смешным причуханом *********** наслушавшись пенсов.
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16.04.2026 02:58 Відповісти
+2
Позор Європі яка за 4+ ***** роки відстрочки нападу кацапів на їхні землі ніх*я не розробила ні в озброєнні ні в виробництві і нещасна та скрізь спаратизована Україна виробляє що може і якесь папугейске мурло ще знайшло наглості називати це кустарною роботою в той час коли Райнметал єлі єлі якісь два три танка зліпив за весь цей час
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16.04.2026 02:19 Відповісти

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