Вчитися в України: єврокомісар Кубілюс закликав ЄС обігнати РФ у виробництві озброєнь

Європейський Союз має обігнати Росію у виробництві озброєння та активно переймати досвід України у сфері оборонного виробництва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс під час виступу в Європейському парламенті.

За його словами, нинішні темпи розвитку європейського оборонно-промислового комплексу є недостатніми для стримування Росії, яка продовжує нарощувати виробництво зброї.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Порівняння виробництва та відставання ЄС

За словами Кубілюса, Росія суттєво випереджає Європейський Союз за ключовими показниками виробництва озброєння.

Він навів такі дані:

крилаті ракети: РФ — 1100, ЄС — 300

балістичні ракети: РФ — 900, ЄС — 0

артилерійські боєприпаси: РФ — 4 млн, ЄС — 2 млн

бойові машини піхоти: РФ — 3500, ЄС — 500

"Якщо ви дійсно хочете стримати Росію, нам потрібно обігнати її у виробництві озброєння", — заявив єврокомісар.

Він підкреслив, що ЄС має перейти до значного нарощування виробництва оборонної продукції, щоб забезпечити власну безпеку.

Також читайте: Ukraine Facilitу: Україна зможе отримати 2,7 мільярда євро від ЄС після того, як "нарешті виконала" реформи, – єврокомісарка Кос

Український досвід і стратегія Європи

Окремо Кубілюс відзначив необхідність переймати підходи України у сфері оборонного виробництва, зокрема щодо масштабування та здешевлення продукції.

"Треба вчитися в України і виробляти не лише складну та дорогу, а й масову, доступну за ціною зброю", — наголосив він.

За його словами, Україна за рік виготовила близько 700 крилатих ракет типу "Фламінго", а також планує розвиток власних балістичних і протибалістичних систем у співпраці з європейськими партнерами.

Кубілюс також зазначив, що Європа та Україна мають посилювати спільну оборонну промисловість, щоб забезпечити перевагу над Росією в довгостроковій перспективі.

До речі, після засідання "Рамштайну" президент Зеленський повідомив про посилення ППО та спільне виробництво озброєння.

Читайте: Мадяр очікує розблокування кредиту ЄС для України після запуску "Дружби"