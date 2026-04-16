Вчитися в України: єврокомісар Кубілюс закликав ЄС обігнати РФ у виробництві озброєнь
Європейський Союз має обігнати Росію у виробництві озброєння та активно переймати досвід України у сфері оборонного виробництва.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс під час виступу в Європейському парламенті.
За його словами, нинішні темпи розвитку європейського оборонно-промислового комплексу є недостатніми для стримування Росії, яка продовжує нарощувати виробництво зброї.
Порівняння виробництва та відставання ЄС
За словами Кубілюса, Росія суттєво випереджає Європейський Союз за ключовими показниками виробництва озброєння.
Він навів такі дані:
- крилаті ракети: РФ — 1100, ЄС — 300
- балістичні ракети: РФ — 900, ЄС — 0
- артилерійські боєприпаси: РФ — 4 млн, ЄС — 2 млн
- бойові машини піхоти: РФ — 3500, ЄС — 500
"Якщо ви дійсно хочете стримати Росію, нам потрібно обігнати її у виробництві озброєння", — заявив єврокомісар.
Він підкреслив, що ЄС має перейти до значного нарощування виробництва оборонної продукції, щоб забезпечити власну безпеку.
Український досвід і стратегія Європи
Окремо Кубілюс відзначив необхідність переймати підходи України у сфері оборонного виробництва, зокрема щодо масштабування та здешевлення продукції.
"Треба вчитися в України і виробляти не лише складну та дорогу, а й масову, доступну за ціною зброю", — наголосив він.
За його словами, Україна за рік виготовила близько 700 крилатих ракет типу "Фламінго", а також планує розвиток власних балістичних і протибалістичних систем у співпраці з європейськими партнерами.
Кубілюс також зазначив, що Європа та Україна мають посилювати спільну оборонну промисловість, щоб забезпечити перевагу над Росією в довгостроковій перспективі.
- До речі, після засідання "Рамштайну" президент Зеленський повідомив про посилення ППО та спільне виробництво озброєння.
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вроде бы уже начался движ чтобы постепенно возращать Британию в ЕС и отыграть назад то, что ******* Боря со смешным причуханом *********** наслушавшись пенсов.