ЕС готовит новые санкции против России и финансовую помощь Украине, - Каллас

На следующей неделе Евросоюз рассмотрит 20-й пакет санкций против РФ и вопрос о разблокировании многомиллиардного кредита для Украины

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила главный дипломат Евросоюза Кая Каллас в соцсети Х.

"Россия снова целенаправленно обстреливала украинских мирных жителей и убивала их прошлой ночью. Поскольку ее армия остановилась на поле боя, Москва продолжает прибегать к террору против невинных", – написала она.

Каллас подчеркнула, что единственным действенным инструментом является усиление поддержки ВСУ и экономическая изоляция РФ.

"Россия хочет больше войны, поэтому наш ответ – это больше помощи Украине, больше давления на Россию и полная ответственность за военные преступления", – подчеркнула дипломат.

Финансовая поддержка Украины

Несмотря на то, что в настоящее время эти инициативы официально блокирует Будапешт, в Брюсселе надеются на прогресс во время заседания в Люксембурге, запланированного на 21 апреля. Каллас отметила, что время для решительных действий настало:

"Со стороны ЕС пришло время разблокировать кредит в 90 миллиардов евро и продвинуться вперед с 20-м пакетом санкций".

Она также отметила активность отдельных государств: масштабные военные контракты Германии на 4 миллиарда евро, беспрецедентный пакет беспилотников от Великобритании и новые взносы от Нидерландов, что свидетельствует о готовности Европы самостоятельно наращивать оборонную помощь Украине.

