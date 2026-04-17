Великобритания может присоединиться к кредиту ЕС для Украины на 90 млрд евро, - The Times

Европейский Союз может разрешить Великобритании присоединиться к кредитному механизму для Украины на сумму 90 млрд евро, который предусматривает финансирование закупок вооружения на сумму около 60 млрд евро в ближайшие годы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times.

Согласно действующим правилам ЕС, компании из Великобритании смогут участвовать в тендерах только на поставку оборудования, которое не может быть обеспечено производителями из стран Евросоюза. В то же время европейские чиновники обсуждают возможность расширения доступа для британских оборонных компаний.

Еврокомиссия допускает более широкое сотрудничество с Лондоном

Еврокомиссар по вопросам отношений с Великобританией Марош Шефчович заявил, что ЕС открыт для более широкого участия Лондона в программе.

"В мире, который становится все более нестабильным, безопасность и оборона являются приоритетными вопросами повестки дня ЕС и требуют, чтобы мы работали в ногу с нашими ближайшими партнерами, включая Великобританию. Мы завершаем работу над кредитом в поддержку Украины в размере 90 миллиардов евро с возможностью участия Великобритании", - отметил он.

По предварительным оценкам, вклад Великобритании может составить примерно 15% годовой стоимости обслуживания кредита - около 3 млрд евро. Окончательные параметры участия Лондона еще не согласованы.

Переговоры подтверждают в правительстве Великобритании

Источник в британском правительстве подтвердил факт переговоров о присоединении к финансовой программе, отметив, что Лондон продолжает рассматривать предложения ЕС без окончательных решений.

Кредитная программа уже была одобрена всеми государствами ЕС в декабре, однако ее запуск блокируется из-за позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он не поддерживает выделение первого транша и связывает свою позицию с требованиями относительно транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Что предусматривает кредит

Механизм предусматривает многолетнее финансирование, которое должно обеспечить Украину ресурсами для закупки вооружения и поддержания обороноспособности в условиях продолжающейся войны.

