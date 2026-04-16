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Новини Блокування Орбаном кредиту для України
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Швидкий прогрес щодо кредиту у 90 млрд євро для України в інтересах як Угорщини, так і ЄС, - ЄК

У ЄС висловилися про кредит для України та Угорщину

Делегація Єврокомісії відвідає Угорщину, де обговорюватимуть, зокрема, кредит у 90 млрд євро для України.

Про це заявила головна речниця Європейської комісії Паула Пінью, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Що відомо?

17 квітня делегація Єврокомісії відвідає Будапешт, щоб обговорити з потенційними членами нового уряду нагальні питання, зокрема кредит для України, заблокований Віктором Орбаном.

За її словами, візит - це пряме підтвердження заяви президентки Єврокомісії фон дер Ляєн про те, що ЄК почне працювати з новим урядом якомога раніше з різних тем, і буде багато можливостей обговорити позиції нового уряду та рухатися далі.

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Коментуючи потенційні теми обговорень, вона зауважила, що "час спливає" щодо низки з них, включаючи кредит для України та європейське фінансування для Угорщини.

"В інтересах як Угорщини, так і ЄС, щоб ми досягли прогресу якомога швидше", - додала Пінью.

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Що передувало?

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Угорщина (3052) Єврокомісія (2479) кредит (4215) Євросоюз (15433)
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