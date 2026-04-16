Швидкий прогрес щодо кредиту у 90 млрд євро для України в інтересах як Угорщини, так і ЄС, - ЄК

Делегація Єврокомісії відвідає Угорщину, де обговорюватимуть, зокрема, кредит у 90 млрд євро для України.

Про це заявила головна речниця Європейської комісії Паула Пінью, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Що відомо?

17 квітня делегація Єврокомісії відвідає Будапешт, щоб обговорити з потенційними членами нового уряду нагальні питання, зокрема кредит для України, заблокований Віктором Орбаном.

За її словами, візит - це пряме підтвердження заяви президентки Єврокомісії фон дер Ляєн про те, що ЄК почне працювати з новим урядом якомога раніше з різних тем, і буде багато можливостей обговорити позиції нового уряду та рухатися далі.

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Коментуючи потенційні теми обговорень, вона зауважила, що "час спливає" щодо низки з них, включаючи кредит для України та європейське фінансування для Угорщини.

"В інтересах як Угорщини, так і ЄС, щоб ми досягли прогресу якомога швидше", - додала Пінью.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Єврокомісія відклала надання першого траншу за кредитною програмою для України обсягом 90 мільярдів євро.

Глава МЗС Словаччини заявив, що його країна готова виступити проти нового пакета санкцій Європейського Союзу щодо Росії, але не блокуватиме фінансову допомогу Україні.

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