МВФ визначив дату першого перегляду нової програми для України: може виділити ще $700 мільйонів

Перший перегляд нової програми розширеного фінансування (EFF) МВФ для України на 2026-2029 роки заплановано на червень цього року. За умови успішного перегляду Україна отримає $686 млн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну за підсумками участі керівництва міністерства з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером і головою місії МВФ в Україні Гевіном Грейем.

Згідно із повідомленням команда міністерства на чолі із Сергієм Марченком та представники МВФ обговорили прогрес України у виконанні програми EFF.

"Українська сторона підтвердила відданість реалізації реформ у межах співпраці з Міжнародним валютним фондом, зокрема, задля забезпечення макрофінансової стабільності держави в умовах війни", – зазначається у повідомленні.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

У Мінфіні нагадали, що згідно зі спільними оцінками уряду та МВФ, загальний дефіцит фінансування для України на 2026-2029 роки становить близько $136,5 млрд.

При цьому лише у 2026 році Україна потребує близько $52 млрд міжнародної допомоги для підтримання макроекономічної стабільності та відновлення критичної інфраструктури.

Що відомо про нову програму співпраці з МВФ?

Як повідомлялося, 26 лютого рада директорів МВФ затвердила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF) для України. Вона розрахована на 2026-2029 роки і передбачає фінансування у розмірі $8,1 млрд, перший транш обсягом $1,5 млрд Україна отримає найближчим часом.

Загалом у меморандумі передбачено 12 структурних маяків. Серед них – скасування пільг для імпорту дрібних посилок через пошту, скасування ПДВ-пільг для спрощенців шляхом обов’язкової реєстрації платниками ПДВ з 1 січня 2027 року.

Також передбачено посилення контролю за прихованою зайнятістю: подання змін до Трудового кодексу щодо визначення "зайнятості", посилення інспекцій праці, виключення з другої групи спрощенців певних видів діяльності з високим ризиком приховування трудових відносин тощо.

Читайте також: Україна має виконати 12 структурних маяків МВФ: які терміни?