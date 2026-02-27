Україна має виконати 12 структурних маяків МВФ: які терміни?

Україна має виконати три найближчі структурні маяки нової програми розширеного фінансування EFF з МВФ: до кінця лютого 2026 року впровадити рекомендації щодо посилення процесу призначення членів наглядових рад державних компаній, до кінця березня ‒ прийняти пакет податкових заходів на 2026-2027 роки та призначити нового постійного голову Державної митної служби.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на меморандум МВФ.

Загалом у меморандумі передбачено 12 структурних маяків. Серед постійних ‒ заборона рекапіталізації несистемних банків, що переходять у державну власність, за рахунок бюджету: такі банки передаватимуться до Фонду гарантування вкладів для ліквідації, як це нещодавно сталося з PIN bank та "Мотор Банком".

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Податкові зміни включатимуть скасування пільг для імпорту дрібних посилок через пошту, скасування ПДВ-пільг для спрощенців шляхом обов’язкової реєстрації платниками ПДВ з 1 січня 2027 року для тих, чиї обороти перевищують загальний поріг. Поріг для спрощеної системи планують помірно підвищити, але не вище 4 млн грн.

Також передбачено посилення контролю за прихованою зайнятістю: подання змін до Трудового кодексу щодо визначення "зайнятості", посилення інспекцій праці, виключення з другої групи спрощенців певних видів діяльності з високим ризиком приховування трудових відносин.

Щодо наглядових рад держкомпаній ‒ зміна структури номінаційного комітету за рекомендаціями МФО: суворі правила конфіденційності, громадянство як другорядний фактор, попереднє узгодження питань співбесід і оцінок, щорічна оцінка ефективності рад Мінфіном з прив’язкою до повторного призначення, ведення бази високорейтингових кандидатів.

Що по термінах?

До кінця червня 2026 року ‒ подання поправок до Податкового кодексу щодо трансфертного ціноутворення за стандартами ОЕСР та ATAD ЄС, оновлення стратегії держкомпаній з урахуванням приватизації та поширення заходів захисту на системні держбанки.

До кінця червня також: запуск системи нагляду за ризиками третіх сторін, нові правила НАЗК щодо ризик-орієнтованої перевірки декларацій з пріоритетом для високопосадовців у ризикованих сферах.

До кінця липня ‒ публікація технічного аналізу витрат на крос-субсидування в енергетиці, газі та опаленні, частоти субсидій та сценаріїв реформ для поступового відшкодування витрат з захистом вразливих споживачів.

До кінця грудня 2026 року ‒ створення проекту централізованого сховища даних для податкової та митної служб, посилення структури НКЦПФР через зміни до закону (дворівнева система з наглядовою радою), призначення всіх членів Рахункової палати з перевірених кандидатів.

До кінця квітня 2026 року ‒ створення Консультативної групи експертів та призначення її шести членів для перевірки кандидатів до Рахункової палати.

Як повідомлялося, рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) для України. Програма розрахована на період 2026–2029 років і передбачає надання $8,1 млрд. Перший транш у розмірі $1,5 млрд Україна отримає найближчим часом.