Мадяр закликав до відставки президента Угорщини Шуйока

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр зустрівся з президентом Угорщини Тамашем Шуйоком та різко розкритикував його діяльність.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві політика після їхньої офіційної зустрічі в президентській резиденції Шандорського палацу в Будапешті.

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Зустріч у президентській резиденції та різка заява Мадяра

Зустріч відбулася 15 квітня, де сторони обговорили політичну ситуацію в країні. Після перемовин Петер Мадяр оприлюднив публічну заяву, в якій жорстко висловився щодо президента Угорщини.

Політик заявив, що чинний глава держави не відповідає вимогам до своєї посади та не може бути об’єднувальним символом для суспільства.

"Тамаш Шуйок негідний втілювати єдність угорської нації. Він не гідний бути охоронцем верховенства права та моральним взірцем для громадян", — заявив Мадяр.

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Політичні наслідки та заява щодо уряду

Після зустрічі лідер "Тиси" також наголосив, що після формування нового уряду президент має залишити посаду. За його словами, політичні зміни в країні мають супроводжуватися оновленням інституту глави держави.

Окремо Мадяр прокоментував економічний аспект відносин з ЄС. Він заявив, що Угорщина може переглянути позицію щодо розблокування кредиту для України в розмірі 90 млрд євро.

Умовою він назвав відновлення стабільного постачання нафти через нафтопровід "Дружба".

Раніше лідер угорської партії Tisz заявив, що в Угорщині розраховують на відновлення постачання нафти нафтопроводом "Дружба" до кінця квітня.

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