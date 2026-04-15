Петер Мадяр призвал к отставке президента Венгрии

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр встретился с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком и резко раскритиковал его деятельность.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении политика после их официальной встречи в президентской резиденции Шандорского дворца в Будапеште.

Встреча в президентской резиденции и резкое заявление Мадяра

Встреча состоялась 15 апреля, где стороны обсудили политическую ситуацию в стране. После переговоров Петер Мадяр обнародовал публичное заявление, в котором жестко высказался в адрес президента Венгрии.

Политик заявил, что действующий глава государства не соответствует требованиям своей должности и не может быть объединяющим символом для общества.

"Тамаш Шуйок недостоин воплощать единство венгерской нации. Он недостоин быть стражем верховенства права и моральным образцом для граждан", — заявил Мадяр.

Политические последствия и заявление относительно правительства

После встречи лидер "Тисы" также подчеркнул, что после формирования нового правительства президент должен покинуть свой пост. По его словам, политические изменения в стране должны сопровождаться обновлением института главы государства.

Отдельно Мадьяр прокомментировал экономический аспект отношений с ЕС. Он заявил, что Венгрия может пересмотреть позицию относительно разблокирования кредита для Украины в размере 90 млрд евро.

Условием он назвал возобновление стабильных поставок нефти по нефтепроводу "Дружба".

Ранее лидер венгерской партии Tisz заявил, что в Венгрии рассчитывают на возобновление поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" до конца апреля.

