Петер Мадяр призвал к отставке президента Венгрии
Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр встретился с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком и резко раскритиковал его деятельность.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении политика после их официальной встречи в президентской резиденции Шандорского дворца в Будапеште.
Встреча в президентской резиденции и резкое заявление Мадяра
Встреча состоялась 15 апреля, где стороны обсудили политическую ситуацию в стране. После переговоров Петер Мадяр обнародовал публичное заявление, в котором жестко высказался в адрес президента Венгрии.
Политик заявил, что действующий глава государства не соответствует требованиям своей должности и не может быть объединяющим символом для общества.
"Тамаш Шуйок недостоин воплощать единство венгерской нации. Он недостоин быть стражем верховенства права и моральным образцом для граждан", — заявил Мадяр.
Политические последствия и заявление относительно правительства
После встречи лидер "Тисы" также подчеркнул, что после формирования нового правительства президент должен покинуть свой пост. По его словам, политические изменения в стране должны сопровождаться обновлением института главы государства.
Отдельно Мадьяр прокомментировал экономический аспект отношений с ЕС. Он заявил, что Венгрия может пересмотреть позицию относительно разблокирования кредита для Украины в размере 90 млрд евро.
Условием он назвал возобновление стабильных поставок нефти по нефтепроводу "Дружба".
- Ранее лидер венгерской партии Tisz заявил, что в Венгрии рассчитывают на возобновление поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" до конца апреля.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Он зечму кричали "дайтє єму єсчьо 100 днєй!", а тут ще й присягу не склав, а вже ярликів начіпляли
