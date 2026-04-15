Петер Мадяр призвал к отставке президента Венгрии

Мадяр призвал президента Венгрии уйти в отставку

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр встретился с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком и резко раскритиковал его деятельность.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении политика после их официальной встречи в президентской резиденции Шандорского дворца в Будапеште.

Встреча в президентской резиденции и резкое заявление Мадяра

Встреча состоялась 15 апреля, где стороны обсудили политическую ситуацию в стране. После переговоров Петер Мадяр обнародовал публичное заявление, в котором жестко высказался в адрес президента Венгрии.

Политик заявил, что действующий глава государства не соответствует требованиям своей должности и не может быть объединяющим символом для общества.

"Тамаш Шуйок недостоин воплощать единство венгерской нации. Он недостоин быть стражем верховенства права и моральным образцом для граждан", — заявил Мадяр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгерская армия покидает объекты, которые охранялись от "украинской угрозы"

Политические последствия и заявление относительно правительства

После встречи лидер "Тисы" также подчеркнул, что после формирования нового правительства президент должен покинуть свой пост. По его словам, политические изменения в стране должны сопровождаться обновлением института главы государства.

Отдельно Мадьяр прокомментировал экономический аспект отношений с ЕС. Он заявил, что Венгрия может пересмотреть позицию относительно разблокирования кредита для Украины в размере 90 млрд евро.

Условием он назвал возобновление стабильных поставок нефти по нефтепроводу "Дружба".

  • Ранее лидер венгерской партии Tisz заявил, что в Венгрии рассчитывают на возобновление поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" до конца апреля.

Читайте также: Трамп не обеспокоен поражением Орбана на выборах: Мадяр — хороший человек

Топ комментарии
і роберта йосиповича бровді в президенти!! ))
15.04.2026 22:16 Ответить
+4
так, особливо багато позитивного для *****, бо до України висувається Умова для отримання кредиту ЕС -відновлення стабільного постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба".
15.04.2026 22:21 Ответить
+2
Томаш ***** такий же підАр як і ***** орбан.
15.04.2026 22:28 Ответить
В заявах багато позитиву. Якщо не буде розбіжностей зі справами, то дуже добре.
15.04.2026 22:15 Ответить
так, особливо багато позитивного для *****, бо до України висувається Умова для отримання кредиту ЕС -відновлення стабільного постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба".
15.04.2026 22:21 Ответить
Це те, що хотіли "опозиційні" наші ПЕСики. Вони в особі рига та флюгера Гончаренка раділи такому повороту подій.
15.04.2026 22:26 Ответить
Ну так, а зелень спала - і бачила на посаді конкурента Мадяра Вітю Орбана. 😊 Я давно підозрював, що хоча про людське око Зєлєнскій на Орбана наїжджав, проте в душі Зєлєнского Орбан - кумир. І таємна мрія Вовчика - стати українським Орбаном. Нє?
15.04.2026 22:48 Ответить
Ну так і рошеновський чоколад отримував гроші від уряду Орбана. Знав *******, хто такий Орбан, але грошенята собі в кишеню клав.
15.04.2026 23:02 Ответить
Побачимо. Він сказав, що буде діяти разом з Євросоюзом, а там є строки повної відмови від рашинських вуглеводнів, так що може будуть шукати альтернативу. Дуже скорі ви на вирок
Он зечму кричали "дайтє єму єсчьо 100 днєй!", а тут ще й присягу не склав, а вже ярликів начіпляли
15.04.2026 22:52 Ответить
Не будет конечно. Запуск нефтепровода, прагматические отношения с рахой. Там все нормально.)
15.04.2026 22:29 Ответить
і роберта йосиповича бровді в президенти!! ))
15.04.2026 22:16 Ответить
ага. Добре)
https://youtu.be/4PHELaxn-9M?si=LlGkrNWNNd92QwT-
15.04.2026 22:38 Ответить
але ще багато дурнiв.
15.04.2026 22:41 Ответить
Піде президент разом з жабою ставати на кацапську біржу. ***** і рудий поц витерли жабою свої сраки.
15.04.2026 22:17 Ответить
Томаш ***** такий же підАр як і ***** орбан.
15.04.2026 22:28 Ответить
хто з українських опозиційних партій робив такі заяви стосовно зе?
15.04.2026 22:31 Ответить
В Україні не має опозиції, Є клуб за інтересами (грошовими.) Коли ці інтереси збігаються, і нашим і вашим, все гладко. А коли не збігаються, виявляється брехлива шорсткість.
15.04.2026 22:49 Ответить
Хоче по прикладу Зельоних взяти всю владу в одні руки?
15.04.2026 22:45 Ответить
Соромно, але якщо чесно-перший раз чую прізвище президента Угорщини )) Тільки жирна жаба згадується в асоціаціях з Угорською владою )
15.04.2026 22:46 Ответить
 
 