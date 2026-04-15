Мадяр очікує відновлення нафтопроводу "Дружба" до кінця квітня

Лідер угорської партії Tisza Петер Мадяр заявив, що в Угорщині розраховують на відновлення постачання нафти нафтопроводом "Дружба" до кінця квітня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише HVG.

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Коли можуть відновити постачання

За словами Мадяра, запуск нафтопроводу очікується до кінця місяця, однак навіть після цього знадобиться додатковий час для відновлення запасів.

Він наголосив, що ситуація зі стратегічними резервами палива залишається напруженою.

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Ризики для енергетики

Мадяр зазначив, що найближчі 20–30 днів є критичними для енергетичної безпеки країни.

Він підкреслив відповідальність чинного уряду за забезпечення стабільних поставок у цей період.

Політик також заявив про необхідність переговорів із керівництвом угорської нафтогазової компанії MOL для стабілізації ситуації.

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