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Новини Поставки нафти через трубопровід Дружба
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Мадяр очікує відновлення нафтопроводу "Дружба" до кінця квітня

В Угорщині розраховують на постачання нафти через "Дружбу"

Лідер угорської партії Tisza Петер Мадяр заявив, що в Угорщині розраховують на відновлення постачання нафти нафтопроводом "Дружба" до кінця квітня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише HVG.

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Коли можуть відновити постачання

За словами Мадяра, запуск нафтопроводу очікується до кінця місяця, однак навіть після цього знадобиться додатковий час для відновлення запасів.

Він наголосив, що ситуація зі стратегічними резервами палива залишається напруженою.

Читайте: Нафтопровід "Дружба" відремонтують до кінця квітня, – Зеленський

Ризики для енергетики

Мадяр зазначив, що найближчі 20–30 днів є критичними для енергетичної безпеки країни.

Він підкреслив відповідальність чинного уряду за забезпечення стабільних поставок у цей період.

Політик також заявив про необхідність переговорів із керівництвом угорської нафтогазової компанії MOL для стабілізації ситуації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Там уже багато всього зроблено": Зеленський повідомив, коли завершиться ремонт нафтопроводу "Дружба"

Автор: 

Угорщина (3050) дружба (167) Мадяр Петер (115)
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Топ коментарі
+8
Для початку, поверніть кошти нашого лідара, і золото!, а потім- ультиматуми по "дружбі"...
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15.04.2026 12:27 Відповісти
+5
Купуй через Хорватію
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15.04.2026 12:26 Відповісти
+5
Нафтопровід "Дружба" відремонтують до кінця квітня, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3610444
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15.04.2026 12:32 Відповісти

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