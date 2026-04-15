Мадяр ожидает восстановления нефтепровода "Дружба" до конца апреля

Лидер венгерской партии Tisza Петер Мадьяр заявил, что в Венгрии рассчитывают на возобновление поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" до конца апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет HVG.

Когда могут возобновить поставки

По словам Мадяра, запуск нефтепровода ожидается до конца месяца, однако даже после этого понадобится дополнительное время для восстановления запасов.

Он подчеркнул, что ситуация со стратегическими запасами топлива остается напряженной.

Риски для энергетики

Мадяр отметил, что ближайшие 20–30 дней являются критическими для энергетической безопасности страны.

Он подчеркнул ответственность действующего правительства за обеспечение стабильных поставок в этот период.

Политик также заявил о необходимости переговоров с руководством венгерской нефтегазовой компании MOL для стабилизации ситуации.

