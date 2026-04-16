Быстрый прогресс в вопросе кредита в 90 млрд евро для Украины в интересах как Венгрии, так и ЕС, - ЕК
Делегация Еврокомиссии посетит Венгрию, где, в частности, обсудит вопрос о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро.
Об этом заявила главный пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пинью, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Что известно?
17 апреля делегация Еврокомиссии посетит Будапешт, чтобы обсудить с потенциальными членами нового правительства насущные вопросы, в частности кредит для Украины, заблокированный Виктором Орбаном.
По ее словам, визит — это прямое подтверждение заявления президента Еврокомиссии фон дер Ляйен о том, что ЕК начнет работать с новым правительством как можно раньше по различным темам, и будет много возможностей обсудить позиции нового правительства и двигаться дальше.
Комментируя потенциальные темы обсуждений, она отметила, что "время истекает" в отношении ряда из них, включая кредит для Украины и европейское финансирование для Венгрии.
"В интересах как Венгрии, так и ЕС, чтобы мы достигли прогресса как можно быстрее", — добавила Пинью.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Еврокомиссия отложила предоставление первого транша по кредитной программе для Украины в размере 90 миллиардов евро.
- Глава МИД Словакии заявил, что его страна готова выступить против нового пакета санкций Европейского Союза в отношении России, но не будет блокировать финансовую помощь Украине.
ново мадяр, вже виставив ультиматум про дружбу!
хорватія його не влаштовує?