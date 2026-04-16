Новости Блокировка Орбаном кредита для Украины
210 2

Быстрый прогресс в вопросе кредита в 90 млрд евро для Украины в интересах как Венгрии, так и ЕС, - ЕК

В ЕС высказались о кредите для Украины и Венгрии

Делегация Еврокомиссии посетит Венгрию, где, в частности, обсудит вопрос о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро.

Об этом заявила главный пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пинью, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что известно?

17 апреля делегация Еврокомиссии посетит Будапешт, чтобы обсудить с потенциальными членами нового правительства насущные вопросы, в частности кредит для Украины, заблокированный Виктором Орбаном.

По ее словам, визит — это прямое подтверждение заявления президента Еврокомиссии фон дер Ляйен о том, что ЕК начнет работать с новым правительством как можно раньше по различным темам, и будет много возможностей обсудить позиции нового правительства и двигаться дальше.

Комментируя потенциальные темы обсуждений, она отметила, что "время истекает" в отношении ряда из них, включая кредит для Украины и европейское финансирование для Венгрии.

"В интересах как Венгрии, так и ЕС, чтобы мы достигли прогресса как можно быстрее", — добавила Пинью.

Что предшествовало?

фіцо, бабіш ......у єврокуколдів багато інструментів.....
ново мадяр, вже виставив ультиматум про дружбу!
хорватія його не влаштовує?
16.04.2026 16:12 Ответить
Головне щоб не розікрали цей кредит і на москву чергову двушечку не відправили.
16.04.2026 16:17 Ответить
 
 