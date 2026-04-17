ЄС планує видати Україні перший транш із кредиту €90 млрд до кінця червня, - Домбровскіс
Зі зміною прем'єр-міністра в Угорщині Європейський Союз планує розпочати виділення Україні кредиту в розмірі 90 мільярдів євро, перший транш анонсується наприкінці червня.
Про це повідомив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс в інтерв’ю AFP, передає Цензор.НЕТ із посиланням на La Gazette France.
Що відомо
"Результати виборів в Угорщині тепер дозволяють нам розпочати нашу програму підтримки України на 90 мільярдів євро на цей і наступний рік. Ми прагнемо переказати перший транш нашого кредиту Україні вже в другому кварталі цього року, - зазначив Домбровскіс.
Він додав, що йдеться про кінець червня.
Блокування кредиту
Варто нагадати, що цей кредит був заблокований з кінця 2025 року угорським прем’єром Віктором Орбаном. З огляду на поразку Орбана на парламентських виборах Брюссель сподівається на швидке розблокування цих коштів.
За словами Домбровскіса, кредит у 90 мільярдів євро має покрити дві третини фінансових потреб України.
Водночас, за словами єврокомісара, "ми можемо бути цілком впевнені у своїй здатності покрити всі фінансові потреби України", завдяки допомозі інших партнерів.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що Єврокомісія відклала надання першого траншу за кредитною програмою для України обсягом 90 мільярдів євро.
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