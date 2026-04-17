ЕС планирует выдать Украине первый транш из кредита в размере 90 млрд евро до конца июня, - Домбровскис
С приходом нового премьер-министра в Венгрии Европейский Союз планирует начать выделение Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, первый транш ожидается в конце июня.
Об этом сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в интервью AFP, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на La Gazette France.
Что известно
"Результаты выборов в Венгрии теперь позволяют нам начать нашу программу поддержки Украины на 90 миллиардов евро на этот и следующий год. Мы стремимся перечислить первый транш нашего кредита Украине уже во втором квартале этого года, - отметил Домбровскис.
Он добавил, что речь идет о конце июня.
Блокировка кредита
Стоит напомнить, что этот кредит был заблокирован с конца 2025 года венгерским премьером Виктором Орбаном. Учитывая поражение Орбана на парламентских выборах, Брюссель надеется на скорейшую разблокировку этих средств.
По словам Домбровскиса, кредит в 90 миллиардов евро должен покрыть две трети финансовых потребностей Украины.
В то же время, по словам еврокомиссара, "мы можем быть полностью уверены в своей способности покрыть все финансовые потребности Украины" благодаря помощи других партнеров.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Еврокомиссия отложила предоставление первого транша по кредитной программе для Украины в размере 90 миллиардов евро.
