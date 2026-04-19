Україна запропонувала Туреччині організувати зустріч Зеленського та Путіна, - Сибіга
Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна звернулася до Туреччини з пропозицією розглянути можливість організації зустрічі на рівні лідерів України та РФ.
Про це він заявив в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Він нагадав, що працював у Туреччині послом.
"Я знаю, як турецька дипломатія, яку я оцінюю дуже високо, працює і формально, і за лаштунками. Вони дуже ефективні. І це треба брати до уваги і використовувати цей потенціал, тому що Туреччина також зацікавлена у закінченні російської агресії.
Ми звернулися до Туреччини, розглянути можливість організації зустрічі на рівні Президента Зеленського і Путіна з можливою участю президентів Ердогана та Трампа. Ми готові до цієї зустрічі. Єдине, що зараз Путін переховується. А український президент до такої зустрічі готовий. Ми хочемо закінчити цю війну. У нас є дієві пропозиції", - пояснив Сибіга.
Міністр сподівається на роль Туреччини, яка може прискорити мирний процес
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися із Путіним, але не в Україні чи РФ.
- Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив готовність України до зустрічі на рівні лідерів України та РФ за участю президента Туреччини та, можливо, США.
- Ердоган підтвердив готовність Анкари сприяти прямим переговорам між Україною та Росією, включно із самітом на рівні лідерів країн.
є хоч одна причина
Фінляндія капітулювала? -ні Корея капітулювала? -ні.
Фіни зарес самі щасливі до речі.
Що він хоче від Путіна? Він думає він йому "вглянет в глаза" і той попливе?
які? чим ви зможете примусити ***** погодитися на мир? ядерку ви не створили (і не намагаєтеся), хімзброї не маєте.
ще не одного в реалі не зустріб щоб таке як ти пишеш говорив.
тількі в інтернеті язиком воюєте.
я тобі ще раз пишу з 40 млн. на 2022 зарес залишилось 29 млн.
це -11 млн жителів! це тількі офіційно шо говорять.
Мігрантів ВЖЕ завозять! скількі ще має ззникнути\загинути українців в Україні щоб такі як ти нарешті вже крові напились?! СКІЛЬКІ САТАНА!???!? скількі ще мають українців зегоноцидити!!??
незнає нічого і доказує мені свої брєдні солов"йова.
і ніякі москалі мене не вестимуть на розстріл, я буду робити те саме що і патріоти привладні, якщо до міста наближатимуться бойові дії.
Жодних конструктивних перемовин лідери держав не проводять. Більше того, Зеленський не візьме відповідальність підписувати будь що з росією. Такого ніколи не було в історії, ні в першу світову, ні в другу світову, ні в інші війни.
Щоб заглянути пуйлу у одне цікаве місце?
Це позивний потужного міндіча?
Якщо Хрипатий до припадків хрипить що не_поступляться территоріями то навіщо це пуйлу????
Навіщо йому ще одна розмова з патрушевим та/або пуу.
Ради національної безпеки і оборони України
від 30 вересня 2022 року
Щодо дій України у відповідь на спробу Російської Федерації анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності
Ураховуючи результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача та заслухавши членів Ради національної безпеки і оборони України, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:
1. Констатувати неможливість проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В.Путіним.
2. Схвалити текст.... (далі за текстом)