Україна запропонувала Туреччині організувати зустріч Зеленського та Путіна, - Сибіга

Зустріч Зеленського та Путіна: роль Туреччини

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна звернулася до Туреччини з пропозицією розглянути можливість організації зустрічі на рівні лідерів України та РФ.

Що відомо?

Він нагадав, що працював у Туреччині послом.

"Я знаю, як турецька дипломатія, яку я оцінюю дуже високо, працює і формально, і за лаштунками. Вони дуже ефективні. І це треба брати до уваги і використовувати цей потенціал, тому що Туреччина також зацікавлена у закінченні російської агресії.

Ми звернулися до Туреччини, розглянути можливість організації зустрічі на рівні Президента Зеленського і Путіна з можливою участю президентів Ердогана та Трампа. Ми готові до цієї зустрічі. Єдине, що зараз Путін переховується. А український президент до такої зустрічі готовий. Ми хочемо закінчити цю війну. У нас є дієві пропозиції", - пояснив Сибіга.

Міністр сподівається на роль Туреччини, яка може прискорити мирний процес

Що передувало?

Зеленський Володимир Туреччина Сибіга Андрій переговори з Росією
Топ коментарі
зачем ху*лу зустрічатися с Зе ?

є хоч одна причина
19.04.2026 19:22 Відповісти
Мило не забудь.
19.04.2026 19:20 Відповісти
НАФІГА??????

Що він хоче від Путіна? Він думає він йому "вглянет в глаза" і той попливе?
19.04.2026 19:22 Відповісти
Шо, тільки збудили чувака?
19.04.2026 19:19 Відповісти
То просто на його фейсі есь рівень інтелекту проявився
19.04.2026 19:29 Відповісти
Як же кортить капітулювати((На чиє замовленння?Чи то від душі((((
19.04.2026 19:22 Відповісти
Катапультувати? Кого? Куди? На чиє замовлення?
19.04.2026 19:26 Відповісти
воно, звісно, добре в швейцарії, але в Україні страшенна війна, тому бажання її зупинити є цілком раціональним.
19.04.2026 19:28 Відповісти
іди воюй ухилянт, сидить він за кордоном росказує якіх він собі бігудєй понакручував.
Фінляндія капітулювала? -ні Корея капітулювала? -ні.
Фіни зарес самі щасливі до речі.
19.04.2026 19:45 Відповісти
Я ухилянт?))А ти з окопу?"Сидить він собі в Швейцарії")Ви,прєзікі штопані,такі як ви і сиділи б,але ж не вийшло?)))То сідітє і нє підіді)
19.04.2026 21:55 Відповісти
Глас вопіющего в пустелі.
19.04.2026 19:23 Відповісти
Геронтофіл знову хоче заглянути в очко *****.
19.04.2026 19:25 Відповісти
>А український президент до такої зустрічі готовий. Ми хочемо закінчити цю війну. У нас є дієві пропозиції

які? чим ви зможете примусити ***** погодитися на мир? ядерку ви не створили (і не намагаєтеся), хімзброї не маєте.
19.04.2026 19:26 Відповісти
ні, слава героїчній українській нації, а (((любителі краденого зерна))) не потрібні
19.04.2026 19:32 Відповісти
На ***???
19.04.2026 19:29 Відповісти
Бо в Україні демографічна катастрофа, бо в Україні за останні пів року рівень мобілізації "мінімальний" , я розумію що декому дуже хочеться аби українці і далі гинули, десь до 2030 р. , а то й і більше, але все менше і менше українців готові розміняти своє майбутне на майбутнє мігрантів якіми замінюють коріне населення, ну... як тобі?
19.04.2026 19:41 Відповісти
В Україні демографічна катастрофа триває з 1993 року. І головна її причина - БУХЛО! Зав'язуйте з цим свинячим пійлом і катастрофа зникне і у війні переможете.
19.04.2026 19:54 Відповісти
Окрім капітуляції України, путін ні про що не розмовлятиме. І всяку спробу піти на переговори сприйматиме за слабкість та підвищуватиме вимоги. Тож воювати - це найкращий варіант.
19.04.2026 20:23 Відповісти
ну бери своїх однодумців та йди воюй, я йому кажу шо ніхто не хоче стати геройом, аби його мігрантом замінили, а він солов"йовищину неосовкову на українсьу перекладає.
19.04.2026 20:27 Відповісти
Тут не про геройство йдеться. Які на *** мігранти, якщо держава Україна зникне, і як в *** різниця буде тоді хто сюди приїде? І кому ти будеш розказувати про демографічну катастрофу, москалям, які вестимуть тебе на розстріл?
19.04.2026 20:35 Відповісти
поміняй методичьку, бо блювать від неї верне.
ще не одного в реалі не зустріб щоб таке як ти пишеш говорив.
тількі в інтернеті язиком воюєте.
я тобі ще раз пишу з 40 млн. на 2022 зарес залишилось 29 млн.
це -11 млн жителів! це тількі офіційно шо говорять.
Мігрантів ВЖЕ завозять! скількі ще має ззникнути\загинути українців в Україні щоб такі як ти нарешті вже крові напились?! СКІЛЬКІ САТАНА!???!? скількі ще мають українців зегоноцидити!!??
незнає нічого і доказує мені свої брєдні солов"йова.
і ніякі москалі мене не вестимуть на розстріл, я буду робити те саме що і патріоти привладні, якщо до міста наближатимуться бойові дії.
19.04.2026 20:50 Відповісти
І за кого я маю воювати? За всяку обісрану задрочь? Най вже краще мігранти замінять це лайно "доморощене автохтонне".
19.04.2026 20:44 Відповісти
от ти і показав своє нутро , тобі треба неякі не перемоги, не закінчення війни, тобі треба щоб українці вимерли і їх замінили, сатана ти!
19.04.2026 20:51 Відповісти
Своє існування нація доводить у бою. Якщо ні - становиться добривом для інших націй. Так влаштований світ.
19.04.2026 21:56 Відповісти
Це маячня, Зеленський може поїхати лише щоб показати "що він рівний путіну" і назвати його ****** на камери, або щось таке - зразу +10% потужності для охлосу.
Жодних конструктивних перемовин лідери держав не проводять. Більше того, Зеленський не візьме відповідальність підписувати будь що з росією. Такого ніколи не було в історії, ні в першу світову, ні в другу світову, ні в інші війни.
19.04.2026 20:00 Відповісти
19.04.2026 20:03 Відповісти
гарнюня!
19.04.2026 20:04 Відповісти
Зеленскій готов встать перед путіним на калєні! Як ми це чули ще перед виборами.
19.04.2026 19:31 Відповісти
І про що це безтолкове та бездарне чмо буде домовлятись!? З цим мудаком ніхто і срати на одному гектарі не сяде. Капітулювати воно вже сцить і залишається лише триндіти про своє "геройство".
19.04.2026 19:36 Відповісти
Зедрот заёрзал - трампон дал команду собрать на него компру - шо, где и когда спИсдил.
19.04.2026 19:38 Відповісти
***** потрібно щоб його не посилали, а слізно на колінах благали прийняти щось і він велично щось отримував.
19.04.2026 19:40 Відповісти
Зустріч щоб що?
Щоб заглянути пуйлу у одне цікаве місце?
19.04.2026 19:43 Відповісти
Маніакальне бажання подивитись в очі ху..лу у ЗЕленського не проходить.Дивитись в очі бункерному все рівно що дивитись йому в задній проход - що там,що там - геморой. Така зустріч (гіпотетично уявити що вона відбудеться) ні до чого не призведе.Сідати з плєшивим за стіл можна в разі якоїсь переваги,скажемо розбили всі НПЗ на паРаші.
19.04.2026 19:47 Відповісти
Нащо це путіну, щоб його потім усі зачмирили, коли у нього є ще як мінімум дві переваги, а може і три - союзники, стратег ядерка, резерви населення. Та і з нафтою його нічого не станеться
19.04.2026 20:22 Відповісти
Лукашенко хоче зустрітися з Трампом, Зеленський хоче зустрітися з Путіним, це не про переговори, це про комлпекс неповноцінності і піар
19.04.2026 19:51 Відповісти
**** ? Чи просто зельц))
Це позивний потужного міндіча?
19.04.2026 21:22 Відповісти
Блакитна мрія гундоса заглянути в очі ***** і доповісти про виконану роботу, може реалізуватися.
19.04.2026 20:15 Відповісти
Турок продаст. Ему всё равно, главное плати. Дитя стамбульской подворотни.
19.04.2026 21:01 Відповісти
Чого це??
Якщо Хрипатий до припадків хрипить що не_поступляться территоріями то навіщо це пуйлу????
Навіщо йому ще одна розмова з патрушевим та/або пуу.
19.04.2026 21:21 Відповісти
РІШЕННЯ

Ради національної безпеки і оборони України

від 30 вересня 2022 року

Щодо дій України у відповідь на спробу Російської Федерації анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності

Ураховуючи результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача та заслухавши членів Ради національної безпеки і оборони України, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Констатувати неможливість проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В.Путіним.

2. Схвалити текст.... (далі за текстом)
19.04.2026 21:27 Відповісти
 
 