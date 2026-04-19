Україна запропонувала Туреччині організувати зустріч Зеленського та Путіна, - Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна звернулася до Туреччини з пропозицією розглянути можливість організації зустрічі на рівні лідерів України та РФ.

Про це він заявив в інтерв'ю Укрінформу.

Що відомо?

Він нагадав, що працював у Туреччині послом.

"Я знаю, як турецька дипломатія, яку я оцінюю дуже високо, працює і формально, і за лаштунками. Вони дуже ефективні. І це треба брати до уваги і використовувати цей потенціал, тому що Туреччина також зацікавлена у закінченні російської агресії.

Ми звернулися до Туреччини, розглянути можливість організації зустрічі на рівні Президента Зеленського і Путіна з можливою участю президентів Ердогана та Трампа. Ми готові до цієї зустрічі. Єдине, що зараз Путін переховується. А український президент до такої зустрічі готовий. Ми хочемо закінчити цю війну. У нас є дієві пропозиції", - пояснив Сибіга.

Міністр сподівається на роль Туреччини, яка може прискорити мирний процес

Читайте: Сибіга і глави МЗС ЄС 21 квітня обговорять розблокування €90 млрд кредиту для України, - ЗМІ

Що передувало?

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися із Путіним, але не в Україні чи РФ.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив готовність України до зустрічі на рівні лідерів України та РФ за участю президента Туреччини та, можливо, США.

Ердоган підтвердив готовність Анкари сприяти прямим переговорам між Україною та Росією, включно із самітом на рівні лідерів країн.

Дивіться: Сибіга - російським пропагандистам: Зеленський готовий зустрітися з Путіним. Чому він ховається?. ВIДЕО