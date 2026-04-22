Зеленський про поновлення переговорів між Україною та РФ: Ми готові до будь-якого формату

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова зустрічатись із російською стороною у будь-який момент, будь-де, окрім Росії й Білорусі.

Про це глава держави сказав під час спілкування із журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

Поновлення переговорів 

Зеленський відповів на запитання, чи можна очікувати відновлення перемовин між Україною та РФ найближчим часом, і в якому форматі: "Це від нас не залежить. Ми готові до будь-якого формату, у будь-який момент".

Президент зазначив, що пріоритетними країнами для проведення перемовин є ті держави, де вже проводилися зустрічі — зокрема, Туреччина та Близький Схід:

"Хоча ми, в принципі, не боїмося в будь-який момент зустрічатись в будь-якій державі, окрім Росії і Білорусі, ще раз це підкреслюємо. Впевнений, що тристороння зустріч повинна відновитись".

Зеленський додав, що переговорні команди України та США постійно спілкуються між собою.

Переговори між сторонами

  • Останній раунд переговорів між Україною і Росією за посередництва США відбувся у швейцарській Женеві 26 лютого. Після цього їх неодноразово переносили.

+4
Ну готовься для встречи в Северной Корее. Встреча капитанов КВН, емае.
показати весь коментар
22.04.2026 19:59 Відповісти
+4
владімір владіміровіч забєрітє мєня хотя би за долгі.
показати весь коментар
22.04.2026 20:03 Відповісти
+2
ТИ ЙОЛОП - це факт просто а не питання

Ну прийдеш ти - Путін скаже "цели СВО" "реалии на земле""половци печенеги" "Украини никогда не существовало" і тд. А ШО ДАЛІ?
показати весь коментар
22.04.2026 20:02 Відповісти
зустріч з куйлом, можлива лише за попередньої згоди "зепоцріота" ,виконати конкретні оманські домовленості. Інакше її не буде
показати весь коментар
22.04.2026 20:12 Відповісти
Придурку ти сам себе почув ?
показати весь коментар
22.04.2026 20:28 Відповісти
Ну, капітуляція - це теж формат переговорів ( він про це фразою "будь-який" натякає? )
показати весь коментар
22.04.2026 20:33 Відповісти
Формат может быть только один, сколько раз увидишь росеянца, столько раз убей его засранца...
показати весь коментар
22.04.2026 20:34 Відповісти
Це тільки повія дешева може так сказати. Не пригадаю щоб ще якийсь президент якоїсь країни казав що він готовий щоб його в любих позах...
показати весь коментар
22.04.2026 20:37 Відповісти
Цей придурок гадає що воно переговорами зможе переграти Х'уйла. І це після того як всі минулі переговори воно просрало а Х'уйло обвів його навколо ануса і встромив йому великого пальця. Ху'йло завдяки переговорам зняв з себе і з кацапської нафти санкції, зупинив постачання американської зброї і фінансової допомоги Україні, відновив своє положення в світі. А чого ж добився Зелупа переговорами?
показати весь коментар
22.04.2026 20:43 Відповісти
Путін заявив, що ворог (тобто українська влада і україна) вже усвідомили свою поразку і тільки шукають, як цю поразку оформити. Судячи зі слів Зеленського і його позицію "де завгодно і як завгодно", то тут Путлер правий на 100%. Зеля і компанія шукають, як оформити капітуляцію і поїхати десь на острови з мільярдними заощадженнями від непосильної праці
показати весь коментар
22.04.2026 20:52 Відповісти
Та йди н...й, чмо тупориле!
показати весь коментар
22.04.2026 20:54 Відповісти
Розмовляти з москалями - це вже розводняк. Коли йшли "переговори" - наступ тривав, міста бомбардувались, а Київ сидів без тепла у морози. 17 лютого "переговори" припинились- і у Києві ситуація налагодилась, і на фронті все більш-менш стабільно.
Перша умова для початку справжніх переговорів - припинення вогню по всій ЛБЗ. Все інше - то розводняк для лохів з боку москалів.
показати весь коментар
22.04.2026 21:39 Відповісти
Навіщо вони тобі потрібні!
показати весь коментар
22.04.2026 22:17 Відповісти
Обговорювати зе непотріб то усім часу хватає ,а підписати петицію про "Встановлення кримінальної відповідальності за українофобію" за цілий тиждень підписало аж 9 319 ви себе захистити небажаєте "ви -хто народ України" чи дійсно -плем"я ?

Петиція https://petition.kmu.gov.ua/petitions/9688
показати весь коментар
23.04.2026 06:06 Відповісти
 
 