Зеленський про поновлення переговорів між Україною та РФ: Ми готові до будь-якого формату
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова зустрічатись із російською стороною у будь-який момент, будь-де, окрім Росії й Білорусі.
Про це глава держави сказав під час спілкування із журналістами, інформує Цензор.НЕТ.
Поновлення переговорів
Зеленський відповів на запитання, чи можна очікувати відновлення перемовин між Україною та РФ найближчим часом, і в якому форматі: "Це від нас не залежить. Ми готові до будь-якого формату, у будь-який момент".
Президент зазначив, що пріоритетними країнами для проведення перемовин є ті держави, де вже проводилися зустрічі — зокрема, Туреччина та Близький Схід:
"Хоча ми, в принципі, не боїмося в будь-який момент зустрічатись в будь-якій державі, окрім Росії і Білорусі, ще раз це підкреслюємо. Впевнений, що тристороння зустріч повинна відновитись".
Зеленський додав, що переговорні команди України та США постійно спілкуються між собою.
Переговори між сторонами
- Останній раунд переговорів між Україною і Росією за посередництва США відбувся у швейцарській Женеві 26 лютого. Після цього їх неодноразово переносили.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну прийдеш ти - Путін скаже "цели СВО" "реалии на земле""половци печенеги" "Украини никогда не существовало" і тд. А ШО ДАЛІ?
Перша умова для початку справжніх переговорів - припинення вогню по всій ЛБЗ. Все інше - то розводняк для лохів з боку москалів.
