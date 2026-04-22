Зеленський про поновлення переговорів між Україною та РФ: Ми готові до будь-якого формату

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова зустрічатись із російською стороною у будь-який момент, будь-де, окрім Росії й Білорусі.

Про це глава держави сказав під час спілкування із журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

Поновлення переговорів

Зеленський відповів на запитання, чи можна очікувати відновлення перемовин між Україною та РФ найближчим часом, і в якому форматі: "Це від нас не залежить. Ми готові до будь-якого формату, у будь-який момент".

Президент зазначив, що пріоритетними країнами для проведення перемовин є ті держави, де вже проводилися зустрічі — зокрема, Туреччина та Близький Схід:

"Хоча ми, в принципі, не боїмося в будь-який момент зустрічатись в будь-якій державі, окрім Росії і Білорусі, ще раз це підкреслюємо. Впевнений, що тристороння зустріч повинна відновитись".

Зеленський додав, що переговорні команди України та США постійно спілкуються між собою.

Переговори між сторонами

Останній раунд переговорів між Україною і Росією за посередництва США відбувся у швейцарській Женеві 26 лютого. Після цього їх неодноразово переносили.

