РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6429 посетителей онлайн
Новости Переговоры с Путиным
266 3

Эрдоган хочет возобновить переговоры между Украиной и РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжает работать над возобновлением прямых переговоров между Украиной и Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

  • Эрдоган провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Анкаре, в ходе которой обсуждались возможные пути возобновления переговорного процесса между Украиной и РФ.

Турция продвигает идею переговоров

Президент Турции подчеркнул, что Анкара стремится к скорейшему завершению войны и продолжает дипломатические усилия для запуска диалога между Киевом и Москвой.

"Турция стремится к тому, чтобы война между Украиной и Россией закончилась миром. Мы работаем над возобновлением переговоров и возможным началом диалога на уровне лидеров", — заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

Также он подчеркнул, что поддерживает контакты с обеими сторонами конфликта и готов содействовать организации переговоров на высшем уровне.

Эрдоган подчеркнул важность сохранения единства внутри НАТО и призвал союзников усилить ответственность за вопросы безопасности.

Позиции сторон относительно возможных переговоров

Украина ранее заявляла о готовности к переговорам с Россией при участии международных партнеров, включая США и Турцию. В Киеве подчеркивают, что любой диалог должен быть направлен на достижение реального и устойчивого мира.

В России, в свою очередь, заявляют, что готовы к встрече только при условии завершающего этапа договоренностей.

Автор: 

переговоры россия Украина Эрдоган Реджеп Тайип
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Присилай підкріплення!!
Може легіон етнічних Киримли ? Чи пілотів з Байрактарами.
показать весь комментарий
22.04.2026 23:38 Ответить
А він тут яким боком? Як він може вплинути на хід перемовин? Каву принести?
показать весь комментарий
22.04.2026 23:42 Ответить
"Туреччина прагне, щоб війна між Україною та Росією закінчилася миром.
(Деокупація України і виплата репарацій за поруйноване відкриє дорогу до можливих переговорів України з рашистом) років через 100
показать весь комментарий
23.04.2026 00:10 Ответить
 
 