Эрдоган хочет возобновить переговоры между Украиной и РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжает работать над возобновлением прямых переговоров между Украиной и Россией.

Об этом говорится в материале Reuters.

Эрдоган провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Анкаре, в ходе которой обсуждались возможные пути возобновления переговорного процесса между Украиной и РФ.

Турция продвигает идею переговоров

Президент Турции подчеркнул, что Анкара стремится к скорейшему завершению войны и продолжает дипломатические усилия для запуска диалога между Киевом и Москвой.

"Турция стремится к тому, чтобы война между Украиной и Россией закончилась миром. Мы работаем над возобновлением переговоров и возможным началом диалога на уровне лидеров", — заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

Также он подчеркнул, что поддерживает контакты с обеими сторонами конфликта и готов содействовать организации переговоров на высшем уровне.

Эрдоган подчеркнул важность сохранения единства внутри НАТО и призвал союзников усилить ответственность за вопросы безопасности.

Позиции сторон относительно возможных переговоров

Украина ранее заявляла о готовности к переговорам с Россией при участии международных партнеров, включая США и Турцию. В Киеве подчеркивают, что любой диалог должен быть направлен на достижение реального и устойчивого мира.

В России, в свою очередь, заявляют, что готовы к встрече только при условии завершающего этапа договоренностей.