Эрдоган хочет возобновить переговоры между Украиной и РФ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжает работать над возобновлением прямых переговоров между Украиной и Россией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters.
- Эрдоган провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Анкаре, в ходе которой обсуждались возможные пути возобновления переговорного процесса между Украиной и РФ.
Турция продвигает идею переговоров
Президент Турции подчеркнул, что Анкара стремится к скорейшему завершению войны и продолжает дипломатические усилия для запуска диалога между Киевом и Москвой.
"Турция стремится к тому, чтобы война между Украиной и Россией закончилась миром. Мы работаем над возобновлением переговоров и возможным началом диалога на уровне лидеров", — заявил Реджеп Тайип Эрдоган.
Также он подчеркнул, что поддерживает контакты с обеими сторонами конфликта и готов содействовать организации переговоров на высшем уровне.
Эрдоган подчеркнул важность сохранения единства внутри НАТО и призвал союзников усилить ответственность за вопросы безопасности.
Позиции сторон относительно возможных переговоров
Украина ранее заявляла о готовности к переговорам с Россией при участии международных партнеров, включая США и Турцию. В Киеве подчеркивают, что любой диалог должен быть направлен на достижение реального и устойчивого мира.
В России, в свою очередь, заявляют, что готовы к встрече только при условии завершающего этапа договоренностей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Може легіон етнічних Киримли ? Чи пілотів з Байрактарами.
(Деокупація України і виплата репарацій за поруйноване відкриє дорогу до можливих переговорів України з рашистом) років через 100