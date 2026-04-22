Новости Встреча Зеленского и Путина
1 923 22

Путин готов к встрече с Зеленским, но только для "финализации договоренностей", — Песков

В Кремле заявляют, что российский диктатор Владимир Путин готов к встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским, но есть одно условие. 

Об этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в комментарии российским СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Россия снова выдвинула условие

Песков утверждает, что Путин и Зеленский могут встретиться "в любой момент в Москве" только при условии, что договоренности будут предварительно согласованы.

"Главное — цель встречи. Зачем встречаться? Путин говорил, что он готов встретиться в Москве в любой момент. Главное, чтобы было, зачем встречаться, и главное, чтобы встреча была результативной, а она может быть только для того, чтобы финализировать договоренности", — добавил он.

Что предшествовало?

Топ комментарии
Лёд тронулся, господа. Пошла проверочка реакции
22.04.2026 21:52 Ответить
Ну те саме, що було, я ж кажу, кацапи будуть робити покер-фейс поки не розвляться.
22.04.2026 22:04 Ответить
ніачом! ще саловьёв свого слова не сказав! ))
22.04.2026 21:56 Ответить
22.04.2026 21:52 Ответить
ДУРНЯ! Путло хоче продовжувати воювати до листопада ( поки листя не опаде з дерев ) , а потім буде дивитися на результати піврічного наступу своїх люмпенів та результати нищення українського тилу ... Найвеличніший теж не проти гарантованого свого ЦАРЮВАННЯ до кінця 2026 року!
22.04.2026 22:38 Ответить
Ішак зараз заверещить "я нігатов!"
22.04.2026 21:53 Ответить
22.04.2026 21:56 Ответить
Для поддержания игры стоило заявить про встречу в Истамбуле(Пхеньяне). Как дети малые...
22.04.2026 21:57 Ответить
Балачки - знає шо Зеля в москву не поїде і гундить
22.04.2026 21:57 Ответить
что-то новое
даже не требует обновление легитимизации Зеленского.
22.04.2026 21:59 Ответить
Поперше це вже було, тобто в москві зустрічі не буде при нинішній ситуації, по друге, зараз не найкращий час зустрічатися, хіба шо в ЄС попросять, як з нафтопроодом. По третє зараз настільки все напружене, що невідомо що взагалі буде під кінець року, тобто повна невизначенність. Ну і якщо бути чесними, Зеленському абсолютно не потрібен мир з путіним, бо він лишається у керма.
22.04.2026 22:01 Ответить
Пропоную дуель на піанінах.
22.04.2026 22:02 Ответить
Та можуть й типа як на шпагах))
22.04.2026 22:32 Ответить
АХХААХХАХАХАХАХХА

ЦЕ ПОНЯТНО ЩЕ з 2014го року. АЛЕ ЗЕ хоче винайти велосипед. Путін мріє щоб хтось прийшов і підписав капітуляцію. Все інше для нього смішно. І ЗЕ виглядає ДУРАЧКОМ яким він і є
22.04.2026 22:02 Ответить
Ніхто не поїде в ту клоаку !
22.04.2026 22:03 Ответить
22.04.2026 22:04 Ответить
І путіну і Зеленському, для збереження влади, продовження війни - вигідно.
22.04.2026 22:06 Ответить
Фіналізація,піськов разом з ******, в Гаазі,готуйтесь...
22.04.2026 22:12 Ответить
Путін нам зовсім не потрібний.
22.04.2026 22:12 Ответить
Ти ба як тупін подобрішав після Туапсе.
Правду кажуть - кацапи розуміють тільки силу.
22.04.2026 22:13 Ответить
Треба ще кілька туапсе для фіналізації..
22.04.2026 22:33 Ответить
путин готов? Нет, путин *****.
22.04.2026 22:26 Ответить
Ішак вже давно і до всього готовий.
22.04.2026 22:27 Ответить
Йому аби здриснути, поки не повісили.
22.04.2026 22:34 Ответить
В мацкві ви можете хіба що зі смертю зустрітися.
22.04.2026 22:36 Ответить
 
 