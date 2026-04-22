Путин готов к встрече с Зеленским, но только для "финализации договоренностей", — Песков

В Кремле заявляют, что российский диктатор Владимир Путин готов к встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским, но есть одно условие.

Об этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в комментарии российским СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Россия снова выдвинула условие

Песков утверждает, что Путин и Зеленский могут встретиться "в любой момент в Москве" только при условии, что договоренности будут предварительно согласованы.

"Главное — цель встречи. Зачем встречаться? Путин говорил, что он готов встретиться в Москве в любой момент. Главное, чтобы было, зачем встречаться, и главное, чтобы встреча была результативной, а она может быть только для того, чтобы финализировать договоренности", — добавил он.

Что предшествовало?

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным, но не в Украине или РФ.

Министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил готовность Украины к встрече на уровне лидеров Украины и РФ с участием президента Турции и, возможно, США.

Эрдоган подтвердил готовность Анкары содействовать прямым переговорам между Украиной и Россией, включая саммит на уровне лидеров стран.

