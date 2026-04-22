Мы поедем на встречу с Путиным в любую столицу, кроме Москвы и Минска, - Сибига

встреча Зеленского и Путина

Киев поддерживает идею проведения переговоров на уровне лидеров Украины и России и обратился к нескольким столицам, в частности не только к Анкаре, с просьбой содействовать организации встречи президента Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Украина готова к встрече

По его словам, украинская сторона выступает за встречу, чтобы "получить новую дипломатическую динамику".

Мы попросили об этом турок, и мы попросили еще некоторые столицы. К Турции мы обратились напрямую. Но если другая столица, кроме Москвы и Беларуси, организует такую встречу, мы поедем. И для нас это важно", - заявил Сибига.

17 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своей речи на 5-м Анталийском дипломатическом форуме подтвердил готовность Анкары содействовать прямым переговорам между Украиной и РФ, включая возможный саммит на уровне лидеров, при условии готовности обеих сторон.

Що, знову?!
Вовочка мріє заглянути #уйлу між сідниці.
Ти вже всіх за#бав, проктолог ти грьобаний!
22.04.2026 13:13 Ответить
Білі штані є; - можна в Ріо - де - Жанейро
22.04.2026 13:13 Ответить
Тегеран, Пхеньян, Гавана, Пекін ?
Люди без зеленої дебілянки міжвушного простору могли би сформулювати свої побажання по-нормальному, наприклад, використовуючи термін "територія будь-якої нейтральної держави".
Але ж їх обирали хотьпаржать - от вони і стараються.
22.04.2026 13:15 Ответить
Йди ....й у відставку шоча б ... ....https://www.facebook.com/share/v/18Z3jW7ANQ/
22.04.2026 13:12 Ответить
Білі штані є; - можна в Ріо - де - Жанейро
22.04.2026 13:13 Ответить
Що, навіть у Пхеньян?
22.04.2026 13:22 Ответить
Тегеран
22.04.2026 13:40 Ответить
Там нема де зустрічатися, Дональд усе знищив, хіба що у тіх катакомбах з відео де вони на кравчучках возять ракети й шахеди.
22.04.2026 13:43 Ответить
а мавзолей хомейни
22.04.2026 13:57 Ответить
Що, знову?!
Вовочка мріє заглянути #уйлу між сідниці.
Ти вже всіх за#бав, проктолог ти грьобаний!
22.04.2026 13:13 Ответить
Якби це привело до завершення війни, це то добре. Питання в іншому, вони не готові домовлятись по ключовим питанням, тому заява заради заяви просто. Хоча кому я це кажу, тобі те завершення війни в Чехія даром не потрібно.
22.04.2026 13:33 Ответить
Тегеран, Пхеньян, Гавана, Пекін ?
Люди без зеленої дебілянки міжвушного простору могли би сформулювати свої побажання по-нормальному, наприклад, використовуючи термін "територія будь-якої нейтральної держави".
Але ж їх обирали хотьпаржать - от вони і стараються.
22.04.2026 13:15 Ответить
Що дасть Україні "зустріч з ******"? Скільки можна транслювати навіяні "духом Анкоріджа" "хотєлки" деменційного Трампа і його сіоністських представників Кушнєра і Віткофа?
22.04.2026 13:16 Ответить
Підписувати капітуляцію москальщини можна і в москві.
22.04.2026 13:18 Ответить
Ну а ти відсидишся на Бюргергельд, поки за ту капітуляцію хтось інший воюватиме.
22.04.2026 13:26 Ответить
Та не буде ніякої зустрічі - це зрозуміло. Досить вже бздуру ліпити й принижувати країну.
22.04.2026 13:24 Ответить
Буде. Але не раніше туапсезації Новоросійська, Усть-Луги та Приморська.
22.04.2026 13:29 Ответить
Ага, саме для цього відновлюють прокачку "дружбою". У вас когнітивного дисонансу це не викликає? Чи ви навіть не знаєте, що воно таке? )
22.04.2026 13:59 Ответить
Ну значить «Тегеран-26»...
22.04.2026 13:31 Ответить
Щоб ти **** до кобзона в гості сходив. мразота разом зі своїм Ху'йлом
22.04.2026 13:33 Ответить
нууу....
дружбу ж включили.
то ж, можна знову попроситися на огляд очка.
егеш сибіга, зелений холуй!
22.04.2026 13:41 Ответить
Сибіга:підпишу капітуляцію в ленінграді!
22.04.2026 13:45 Ответить
А ПХЕНЬЯН !?)
22.04.2026 13:46 Ответить
Ви вже транзит нафти їм відновили - можна вже нікуди не їхати
22.04.2026 13:51 Ответить
 
 