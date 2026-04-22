Мы поедем на встречу с Путиным в любую столицу, кроме Москвы и Минска, - Сибига

Киев поддерживает идею проведения переговоров на уровне лидеров Украины и России и обратился к нескольким столицам, в частности не только к Анкаре, с просьбой содействовать организации встречи президента Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Украина готова к встрече

По его словам, украинская сторона выступает за встречу, чтобы "получить новую дипломатическую динамику".

Мы попросили об этом турок, и мы попросили еще некоторые столицы. К Турции мы обратились напрямую. Но если другая столица, кроме Москвы и Беларуси, организует такую встречу, мы поедем. И для нас это важно", - заявил Сибига.

17 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своей речи на 5-м Анталийском дипломатическом форуме подтвердил готовность Анкары содействовать прямым переговорам между Украиной и РФ, включая возможный саммит на уровне лидеров, при условии готовности обеих сторон.

Что предшествовало?

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным, но не в Украине или РФ.

Министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил готовность Украины к встрече на уровне лидеров Украины и РФ с участием президента Турции и, возможно, США.

Эрдоган подтвердил готовность Анкары содействовать прямым переговорам между Украиной и Россией, включая саммит на уровне лидеров стран.

